Người phụ nữ Việt đầu tiên được tặng Huân chương Công trạng - Tước hiệu Hiệp sĩ từ Tổng thống Ý là ai?

Đây là vinh dự lớn lao cho ngành giải trí Việt Nam nói chung và làng thời trang nói riêng.

Mới đây, chiều 6.4, tại Lãnh sự quán Ý ở TP.HCM, được sự ủy quyền từ Tổng thống nước Cộng hòa Ý, Tổng Lãnh sự quán Ý - Ngài Dante Brandi đã trao tặng Huân chương Công trạng, tước hiệu Hiệp sĩ của Chính phủ nước Cộng hòa Ý cho bà Trang Lê - Chủ tịch Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam vì những đóng góp to lớn của bà trong việc thúc đẩy mối quan hệ giữa Việt Nam và Ý trong lĩnh vực thời trang.

Huân chương Công trạng - Tước hiệu Hiệp sĩ của Chính phủ Ý (Knighthood of the Order of Merit of the Star of Italy) là một trong hai Huân chương cấp cao nhất của Chính phủ Ý trao tặng những cá nhân là người nước ngoài có nhiều đóng góp đặc biệt quan trọng cho sự phát triển mối quan hệ giữa hai nước nói chung và cho Ý nói riêng. Tại Việt Nam, Huân chương công trạng của Ý từng được trao cho một số lãnh đạo cao cấp của Nhà nước trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, tư pháp. Riêng trong lĩnh vực thời trang, bà Trang Lê vinh dự là cá nhân đầu tiên của Việt Nam được trao phần thưởng cao quý và danh giá này từ Tổng thống nước Cộng hòa Ý.

Là người sáng lập đồng thời là Chủ tịch chương trình Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam (Vietnam International Fashion Week), bà Trang Lê được xem là người đi tiên phong mở đường cho thời trang Việt Nam vươn ra thị trường khu vực và quốc tế, đồng thời đưa những tinh hoa của thời trang thế giới đến gần hơn với công chúng Việt Nam thông qua nhiều sự kiện văn hóa, giải trí ý nghĩa. Cũng chính bởi lẽ đó nên năm 2020, bà Trang Lê đã được Ban Thư ký Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) tin tưởng bổ nhiệm bà giữ vị trí Chủ tịch Hiệp hội các Nhà thiết kế thời trang Đông Nam Á (CAFD) với sứ mệnh phát triển nền thời trang khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

Bà cũng chính là người đặt nền móng đầu tiên cho sự xuất hiện của người mẫu Việt Nam trên sàn diễn danh giá của Milan Fashion Week, hay trên tạp chí thời trang nổi tiếng Vogue Italia. Đặc biệt, bắt đầu từ năm 2014 với sự ra đời của Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam, bà Trang Lê tiếp tục trở thành chiếc cầu nối giúp thắt chặt hơn mối quan hệ giữa Việt Nam và Ý thông qua ngôn ngữ thời trang.

Được sự hợp tác và ủng hộ từ Lãnh sự quán Ý tại TP.HCM, bà Trang Lê đã liên tục kết nối và mang tới những show diễn thời trang mãn nhãn đến từ nhiều tên tuổi Nhà thiết kế tài ba của Ý như NTK Antonio Grimaldi, nhà mốt lừng danh Maison Gattinoni, NTK gạo cội Renato Balestra hay NTK Elisabetta Franchi. Không chỉ dừng lại ở đó, rất nhiều hoạt động quảng bá văn hóa và sản phẩm mang phong cách Ý đã được truyền tải và quảng bá hiệu quả thông qua các chương trình do bà Trang Lê trực tiếp chỉ đạo như Vietnam’s Next Top Model, The Face Vietnam, Vietnam International Fashion Week.

Những đóng góp tích cực, thường xuyên và liên tục của bà Trang Lê trong việc quảng bá hình ảnh đất nước Ý tới Việt Nam đã được Ngài Dante Brandi – Tổng Lãnh sự Ý tại TP.HCM, đặc biệt ghi nhận và đánh giá cao. Ông cũng chính là người đã đề xuất với Tổng thống nước Cộng hòa Ý trong việc trao tặng Huân chương Công trạng, tước hiệu Hiệp sĩ trong lĩnh vực thời trang, giải trí cho bà Trang Lê.

Về phía bà Trang Lê, khi nhận được tấm Huân chương công trạng cao quý này, bà cũng không giấu nổi niềm tự hào và cho biết: “Việc được Chính phủ Ý ghi nhận và trao tặng Huân chương công trạng cho những đóng góp trong việc phát triển thời trang giữa hai quốc gia là một niềm vinh dự lớn lao không chỉ riêng đối với cá nhân tôi mà còn cho cả nền thời trang Việt Nam. Nhân đây, tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Tổng thống nước Cộng hòa Ý - Ngài Sergio Mattarella, Đại sứ Ý tại Việt Nam - Ngài Antonio Alessandro, đặc biệt là Tổng Lãnh sự Ý tại TP.HCM - Ngài Dante Brandi, vì đã luôn là cầu nối tuyệt vời mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa hai quốc gia trong lĩnh vực thời trang. Tấm Huân chương cao quý này là sự ghi nhận cho những nỗ lực của tôi, nhưng đồng thời cũng là trọng trách để tôi tiếp tục hoàn thành sứ mệnh đưa thời trang Việt Nam lên tầm cao mới. Tôi tin rằng, từ đây, mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam – Ý sẽ tiếp tục được tăng cường trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt trong lĩnh vực thời trang”.

