Người đẹp hối hận vì cảnh phim tai tiếng nhất, có người bị ám ảnh cả đời

Lana Rhoades

Ngày 06/10, Theo New York Post, Lana Rhoades đã chia sẻ thẳng thắn về những gì bản thân từng trải qua khi làm một diễn viên phim 18+. Được biết, cô hoạt động trong lĩnh này khoảng 8 tháng và xuất hiện trong hơn 250 bộ phim người lớn.

Nữ diễn viên thừa nhận đến giờ cô vẫn bị tổn thương tinh thần khi nghĩ về khoảng thời gian đó. Người đẹp chia sẻ khi mới 19 tuổi khi đóng cảnh nóng đầu tiên. “Vì một số lý do, tôi chưa bao giờ hiểu rằng để đóng phim người lớn, bạn phải thực sự quan hệ với những người khác”, Lana cho hay.

Nữ diễn viên cho biết cô bị lôi kéo vào ngành công nghiệp phim 18+ sau khi bị mê hoặc bởi những cô bạn gái của Hugh Hefner trong chương trình thực tế The Girls Next Door. Cô nhanh chóng trở thành ngôi sao phim 18+ được tìm kiếm nhiều nhất trên trang P. với 345 triệu lượt xem.

“Nó giống như các tiết mục xiếc. Với tư cách là một diễn viên phim người lớn, khi tôi làm việc đó, tôi luôn phải suy nghĩ: mình cần tạo ra biểu cảm như thế nào, mình có thể tạo ra âm thanh gì, mình có thể làm gì trong bộ phim này để biến nó thành bộ phim hay nhất”, Lana bộc bạch.

Vài tháng sau, Lana Rhoades quyết định không đóng cảnh nóng. Sau đó cô tiếp tục quay và phát hành các video nghiệp dư với bạn đời của mình. Cô hiện hoạt động với tư cách người mẫu và nhà thiết kế thời trang. Mỹ nhân sinh năm 1996 theo đuổi phong cách sexy, táo bạo. Lana từng có mối quan hệ với một ngôi sao NBA và có một con trai 9 tháng tuổi.

Emilia Clarke

Hóa thân vào vai “mẹ rồng” Daenerys Targaryen, những hình ảnh khoả thân của cô ngập tràn các phần phim, đến mức cha mẹ cô còn cảm thấy chán nản khi xem. Năm 2014, Clarke tuyên bố cô sẽ không đóng cảnh khoả thân nữa, và cáo buộc các nhà làm phim đã quá lạm dụng cảnh nóng để câu khách. Song, lời nói này nhanh chóng bị phá vỡ vào phần 6.

Trong nhiều năm diễn xuất, Emilia Clarke có số vai diễn khá phong phú, biến hóa nhiều dạng nhân vật. Clarke được đánh giá cao bởi khả năng diễn xuất cùng nguồn năng lượng dồi dào trên màn ảnh. Năm 2019, Emilia Clarke được Time bình chọn vào danh sách 100 nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất thế giới.

Sở hữu nhan sắc xinh đẹp và tài năng nhưng Emilia Clarke dường như chưa tìm thấy may mắn trong tình yêu. Đến nay, ở tuổi 36, "mẹ rồng" xinh đẹp vẫn độc thân và tham gia nhiều vai diễn trên màn ảnh.

Amanda Seyfried

Trong buổi phỏng vấn với Porter, Amanda Seyfried đã chia sẻ về những trải nghiệm diễn viên của mình. Ngôi sao Mean Girls thừa nhận cô cảm thấy vô cùng xấu hổ và hối hận khi đã khỏa thân để đóng cảnh nóng khi mới chỉ 19 tuổi.

Amanda nghĩ lại: "19 tuổi, đi lại xung quanh khi không mặc quần áo ư? Mọi người đùa tôi à? Sao tôi có thể để chuyện này xảy ra cơ chứ?".

"Và cuối cùng thì tôi cũng biết lí do tại sao tôi làm như vậy rồi", nữ diễn viên nói tiếp, "Tôi lúc đó chỉ mới 19 tuổi, tôi không muốn làm ai phải thất vọng và tôi chỉ muốn giữ công việc của mình mà thôi".

Amanda Seyfried bắt đầu sự nghiệp diễn xuất với As the World Turns và All My Children. Tuy nhiên, cô chỉ thực sự trở thành một ngôi sao khi vào vai Karen Smith trong Mean Girls, khi ấy, cô mới chỉ 18 tuổi. Thế nhưng, những vai diễn thời còn trẻ này khiến Amanda không quá thoải mái. Nữ diễn viên liên tục bị bàn tán về ngoại hình.

Hiện tại, Amanda đã kết hôn và có hai người con: Nina và Thomas. Cuộc sống hiện tại của nữ diễn viên hạnh phúc hơn rất nhiều so với những năm đầu sự nghiệp.

Helen Mirren

Cô được xem là một trong những diễn viên gạo cội của công nghiệp điện ảnh. Helen Mirren từng có quãng thời gian bị xem thường vì liên tục đóng cảnh nóng. Nhớ lại những năm đầu sự nghiệp, nữ diễn viên cảm thấy hối hận vì nhận lời đóng cảnh nóng vì còn quá trẻ.

Trả lời phỏng vấn tạp chí Playboy về vai diễn trong The Last Kiss, cô cho biết cảnh quay này gần như không được định trước trong kịch bản, và kể từ đó, cô quyết định không nhận vai diễn nào có cảnh nóng.

Năm 2006, chân dung Nữ hoàng Elizabeth II trong The Queen do Helen Mirren khắc họa tuyệt vời. Vai diễn giúp cô giành giải Oscar hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc. Theo Hollywood Reporter, phim kể về phản ứng của hoàng gia trước cái chết của Công nương Diana năm 1997. Sau khi bộ phim thành công, ngôi sao gạo cội được "nguyên mẫu" Nữ hoàng mời đến Cung điện Buckingham trò chuyện.

Ở tuổi U80, Vogue đánh giá Helen Mirren là một trong những biểu tượng thời trang ở Hollywood. Nhiều năm nay, bà giữ vững phong độ ăn vận theo phong cách sang trọng, thời thượng cả ở thảm đỏ lẫn ngoài đời. So với những mỹ nhân trẻ tuổi, Mirren không hề kém cạnh khi diện những trang phục có màu sắc và cách phối tinh tế.

