Nam diễn viên qua đời bất ngờ ở tuổi 30

Bạn đời đồng giới của Mike Heslin là Scotty Dynamo (tên thật Nicolas James Wilson) đã công bố tin buồn trên trang cá nhân Instagram. Trong bài đăng, Scotty Dynamo cho biết nam diễn viên qua đời sau trận chiến kéo dài một tuần trong bệnh viện.

Mike Heslin qua đời tuổi 30

"Mike Heslin còn trẻ, có sức khỏe tốt trước đó. Các bác sĩ chưa thể đưa ra lời giải thích nào về những gì đã xảy ra" - Scotty Dynamo thông tin. Anh dành nhiều lời ngợi khen, bày tỏ tình yêu thương với bạn đời đã khuất của mình.

Ngoài "Lioness", Mike Heslin tham gia nhiều phim khác: "In Their Shoes: A Journey to Homelessness", "The Influencers", "House Sitting", "I Love You", "You Are Never Alone"…

Mike Heslin kết hôn cùng Scotty Dynamo năm 2023. Cả hai đang lên kế hoạch có con.

"Em ấy là người hào phóng và cho đi nhiều nhất. Tôi cảm thấy lòng bình yên khi biết rằng, với mong muốn trở thành người hiến tạng, em ấy đã trao tặng món quà sự sống cho 4 gia đình khác nhau. 3 tuần nữa là đến sinh nhật của Mike và 4 tháng nữa là kỷ niệm 1 năm ngày cưới của chúng tôi, nhưng tôi biết rằng Mike đang ở một nơi tốt đẹp hơn và thiên đường đã có thêm một thiên thần khác" – Scotty Dynamo chia sẻ.

Mike Heslin và bạn đời

