Nam ca sĩ qua đời khi đang đi nghỉ mát ở Thái Lan

Ngày 26/6, Sports Chosun đưa tin nam ca sĩ Lee Sang Jin (nghệ danh Jason, thành viên nhóm nhạc 2LSON) đã qua đời ở tuổi 43. Theo ca sĩ Park Noel, Lee Sang Jin đã đột ngột lên cơn đau tim khi đang ở Thái Lan nghỉ dưỡng vào ngày 12/6. Dù được cấp cứu kịp thời, Lee Sang Jin vẫn không qua khỏi. Tang lễ của cố nghệ sĩ đã được tổ chức kín đáo vào ngày 17/6.

Sự ra đi của Lee Sang Jin khiến gia đình, đồng nghiệp, bạn bè xót xa. Ca sĩ Park Noel chia sẻ dòng trạng thái xúc động, tiếc thương đồng đội trên trang cá nhân: "Người đồng đội, người bạn thân thiết hơn 10 năm qua của tôi - Lee Sang Jin đã ra đi sau 1 cơn đau tim bất ngờ ở Thái Lan dù trước đó anh ấy vẫn khỏe mạnh, không đau ốm. Sự ra đi của Lee Sang Jin là cú sốc lớn với gia đình anh ấy. Hiện, người nhà của Lee Sang Jin vẫn chưa thể vượt qua nỗi mất mát này".

Nam ca sĩ Lee Sang Jin qua đời vì lên cơn đau tim đột ngột trong kỳ nghỉ ở Thái Lan

Lee Sang Jin từng tốt nghiệp chuyên ngành sáng tác tại Học viện âm nhạc Berklee - ngôi trường đào tạo âm nhạc hàng đầu nước Mỹ. Lee Sang Jin là thành viên của nhóm nhạc nam nữ 2LSON ra mắt năm 2011, cùng nữ ca sĩ LE và nam ca sĩ Park Noel. Anh là người đứng sau loạt ca khúc hit của 2LSON như Hocus-Pocus, The Lady, Emotion, Slow Jam, I'm In Love (hợp tác với Ailee), Always...

Lee Sang Jin và các đồng đội trong nhóm 2LSON

