Ngôi sao võ thuật Thành Long và tuổi thơ rèn luyện cực khổ thế nào?

Thành Long từng dành 10 năm tuổi thơ để rèn luyện võ thuật.

Giống như nhiều vai anh hùng võ thuật mà Thành Long từng đóng trên màn ảnh rộng, nam diễn viên đã phải trải qua một quá trình đào tạo về võ thuật nghiêm ngặt và căng thẳng, chiếm một giai đoạn lớn của cuộc đời anh. Cuốn tự truyện của ngôi sao hành động có tên Never Grow Up, cung cấp nhiều thông tin chi tiết về những trải nghiệm cụ thể đã biến anh thành võ sư nổi tiếng bậc nhất thế giới như ngày nay. Có thể cho rằng, điều quan trọng nhất trong những trải nghiệm mà ngôi sao này kinh qua đó là lớp huấn luyện võ thuật mà Thành Long được học khi còn trẻ.

Thành Long từng có quá khứ rèn luyện võ thuật cực khổ.

Thành Long nổi tiếng là một trong những ngôi sao võ thuật lớn nhất mọi thời đại. Những tố chất đó được khai thác triệt để và đưa lên điện ảnh. Những pha hành động nguy hiểm trong phim và những màn chiến đấu đầy hài hước đã chứng tỏ kỹ năng chiến đấu thực sự của Thành Long. Anh là người luyện nhiều loại võ thuật khác nhau và đằng sau những môn võ đó là những tháng ngày luyện tập gian khổ như thế nào?

Xem phim Thành Long, không khó để bắt gặp những cảnh hành động võ thuật đầy kịch tính của ngôi sao này. Điều đáng chú ý ở những cảnh quay võ thuật của diễn viên Hong Kong (Trung Quốc) là tính hài hước và các tư thế rất... quái dị chứ không hề "chính thống" như kiểu Chân Tử Đan hay Lý Tiểu Long.

Võ thuật của Thành Long tổng hợp từ nhiều môn phái.

Chính vì lý do đó, không ít người tò mò tự hỏi, rốt cục thì Thành Long sử dụng loại võ công nào? Và nếu chiến đấu ngoài đời, liệu anh có thể hạ gục hàng loạt các đối thủ như trong phim?

Nam diễn viên thành thạo Vịnh Xuân Quyền, Bắc Thiếu Lâm và Nam Thiếu Lâm. Anh cũng am hiểu các món võ ngoài võ thuật Trung Quốc, chẳng hạn như hapkido, karate và quyền anh phương Tây. Nhiều năm luyện tập các môn võ thuật khác nhau đã cho phép Thành Long phát triển phong cách chiến đấu độc đáo của riêng mình, khiến anh khác biệt với các diễn viên võ thuật khác như Lý Tiểu Long, Lý Liên Kiệt, Lưu Gia Huy và Chân Tử Đan.

Thành Long thuở nhỏ và cha.

Từ nhỏ, Thành Long đã rất ham mê võ thuật và hiếu động. Chính vì thế, anh còn được bố mẹ đặt một biệt danh khá "nổ" là Pháo Pháo.

Trong khu lãnh sự quán Thái Bình Sơn mà gia đình Thành Long sinh sống có rất nhiều trẻ em ngoại quốc, dáng vóc vượt trội. Nhưng Pháo Pháo khi đó thường xuyên gây sự, đánh nhau với chúng và tất nhiên thường xuyên chiến thắng.

Lớn lên, Thành Long "nhí" còn nghịch ngợm hơn. Khi học lớp một, ngôi sao tương lai còn gây sự đánh nhau đến mức bị đình chỉ 1 năm. Mê võ thuật nhưng còn nhỏ và chưa có điều kiện tiếp xúc nên ngày đó Thành Long chỉ có thể đắm chìm trong các bộ phim võ thuật của Hoắc Đạt Hoa, Vu Tố Thu...

Dần dần, cậu bé Thành Long nghĩ đến chuyện lên núi học võ. Cầu được ước thấy, Pháo Pháo được cha gửi vào học ở Học viện Kinh kịch Trung Quốc, chuyên đào tạo diễn viên võ thuật khi mới 6 tuổi.

Sư phụ của Thành Long lúc bấy giờ là võ sư Vu Chiêm Nguyên (Yu Jim Yuen), cha của ngôi sao điện ảnh Vu Tố Thu. Để biến các học trò của mình thành những võ sư tài năng, thầy Yu đã bắt Thành Long phải trải qua các bài tập mệt mỏi kéo dài gần như cả ngày và chỉ được ngủ sáu tiếng mỗi đêm. Trong mười năm, nam diễn viên "Túy quyền" và các bạn học của mình đã tuân theo một chế độ luyện tập nghiêm ngặt đặt trong cường độ cao.

Trong thời gian này, chuyện bạn học bắt nạt lẫn nhau diễn ra như "cơm bữa". Thêm vào đó, Thành Long cho biết, học sinh bị bắt phải liên tục tập luyện không nghỉ và thường bị đánh đập để họ tập trung, chăm chỉ hơn. Thậm chí, học sinh còn không được phép bị ốm, nếu ốm vẫn phải tham gia tập luyện bình thường.

Thành Long luyện võ công... trong phim.

Quá trình đào tạo của Thành Long tiếp tục ở tuổi thiếu niên, đã đến lúc anh ấy trở thành thành viên của Seven Little Fortunes, một nhóm gồm những học sinh giỏi nhất của thầy Yu. Cả nhóm sẽ có công việc là tham gia các buổi biểu diễn công khai, nơi họ phải thể hiện võ thuật, kỹ năng văn nghệ trước đám đông của mình. Do đó, Thành Long và các bạn học như Hồng Kim Bảo và Nguyên Bưu sẽ biểu diễn ca hát, nhảy múa và võ thuật trong khi vẫn đang được huấn luyện dưới sự huấn luyện của thầy Yu vào những năm 1960.

Nhóm "Seven Little Fortunes" đều trở thành những nhân vật cộm cán trong làng điện ảnh Hồng Kông (Trung Quốc).

Trong khi Thành Long và các thành viên khác nhau của Seven Little Fortunes tại học viện thừa nhận đã phải đối mặt với những năm tháng khó khăn tại đây, thì nhiều người trong số họ đã thành công rực rỡ trong lĩnh vực điện ảnh võ thuật. Như anh ấy đã nói trong cuốn sách của mình, những năm này là điều thực sự khiến anh trở thành "Thành Long".

Ngoài ra, thực tế là Thành Long, người được học viện biến thành một ngôi sao phim võ thuật, nói lên rất nhiều điều về việc đào tạo của học viện khắc nghiệt đến như thế nào. Nhưng cuối cùng, nhóm học viên xuất sắc Seven Little Fortunes đã được đền đáp. Khá nhiều người đã trở thành những tên tuổi lớn ở Hồng Kông (Trung Quốc).

