Mỹ nhân 'Sòng bạc hoàng gia' sinh con đầu lòng ở tuổi U50

Hôm 4/9, Caterina Murino khoe tin vui trên Instagram với bức ảnh bàn tay xinh xắn của con trai. Nữ diễn viên tiết lộ cậu bé tên là Demetrio, chào đời vào chiều ngày 21/8. Cô cũng dí dỏm cho biết những chú mèo cưng trong nhà giờ đã có thêm "một người em". "Bố mẹ đều khỏe mạnh và đang ngập tràn hạnh phúc, sẵn sàng cho những đêm thức trắng phía trước", cô viết.

Caterina Murino thông báo tin vui có con. Ảnh: Corbis, Instagram

Trước khi chào đón con đầu lòng, Caterina Murino nhiều năm chật vật trên chặng đường trở thành mẹ. Cô tiết lộ từng bị sảy thai hai lần và trải qua quá trình thụ tinh trong ống nghiệm khó khăn. Năm ngoái, cô chia sẻ về nỗi buồn không thể mang thai: "Đó là nỗi đau của tôi, không phải sự hối tiếc. Ở tuổi 46, tôi nghĩ người ban phát phép màu đã bỏ quên mất mình".

Tuy nhiên, ngôi sao người Italy không từ bỏ hy vọng. Đầu năm nay, Caterina chia sẻ trên tạp chí Gala rằng cô đã thụ thai thành công nhờ làm IVF. Dù tuổi cao, diễn viên cho biết cô có một thai kỳ thuận lợi, không bị tiểu đường, khó chịu hay mất ngủ.

Caterina Murino hiện sống cùng bạn trai, luật sư người Pháp Edouard Rigaud, tại Paris. Hai người gắn bó từ năm 2019. Bạn trai đồng hành cùng Caterina trong suốt quá trình kiếm con gian nan.

Caterina Murino và tài tử Daniel Craig trong 'Sòng bạc hoàng gia'.

Caterina Murino sinh năm 1977 tại Cagliari, Sardinia, Italy. Cô bắt đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu trước khi chuyển sang diễn xuất và theo học tại trường kịch nghệ. Cô ghi dấu ấn riêng với vẻ đẹp quyến rũ kiểu cổ điển và phong thái sang trọng. Caterina được biết đến rộng rãi nhất với vai Solange Dimitrios - vợ của tay buôn vũ khí Le Chiffre và là người tình của James Bond trong bộ phim Casino Royale (Sòng bạc hoàng gia năm 2006). Thành công của bộ phim đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp quốc tế của cô. Người đẹp cũng nhận giải thưởng tại giải Quả cầu vàng Italy 2008.