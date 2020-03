Mỹ nhân 9X đóng cảnh "yêu thật" bỗng gây sốt khi làm YouTuber

"Sao nữ quả tạ" nhưng rất sẵn sàng đích thân đóng cảnh "nóng" giờ đây đã xóa bỏ được định kiến của cư dân mạng.

Cộng đồng mạng đồng loạt chia sẻ loạt ảnh của mỹ nhân 9X xinh đẹp gây sốt trên You Tube. Tên tuổi của cô gái này leo lên top tìm kiếm trên mạng Hàn.

Mỹ nhân thu hút khi làm You Tuber bởi vẻ ngoài xinh đẹp

Người đẹp sinh năm 1990 tạo ấn tượng bởi khoảnh khắc đời thường rất đơn giản. Khi ngủ dậy, lúc buộc tóc, trong nhà bếp hay ở phòng sách, chơi với cún hay có khi chỉ là việc ngồi trước máy tính... đều cho thấy các góc quay đẹp xuất sắc.

Không cần phải trang điểm cầu kỳ, cô gái này vẫn đủ sức "đốn tim" người xem trên clip You Tube.

Góc nghiêng cho thấy gương mặt xinh như búp bê

Chỉ buộc tóc thôi, cô nàng cũng khiến người xem khó rời mắt.

Tên tuổi của mỹ nhân 9X này trở thành từ khóa trong top tìm kiếm nhiều nhất ở Hàn.

Trong nhà bếp, cô nàng cũng xinh đẹp hết nấc.

Thực chất, cô gái đang tạo cơn sốt với vai trò You Tuber này lại là một tên tuổi quen thuộc của làng giải trí Hàn. Đó chính là mỹ nhân 9X Shin Se Kyung.

Tại Việt Nam, nữ diễn viên được biết đến nhờ vai diễn nữ giúp việc trong phim High Kick 2(Gia đình là số 1 phần 2). Bên cạnh đó, Shin Se Kyung còn là nữ chính của một loạt phim truyền hình như When the man falls in love (Khi người đàn ông yêu), The girl who see the smell (Cô gái nhìn thấy mùi hương), The Bride of Habaek (Cô dâu thủy thần)...

Ít ai ngờ rằng cô gái xinh đẹp trên You Tube đó lại từng là người đẹp bị ghét với loạt biệt danh "Người đẹp mặt đơ" hay "Sao nữ quả tạ". Shin Se Kyung liên tục bị cư dân mạng Hàn chê "bình hoa di động". Không ít câu hỏi hướng về phía nhà sản xuất phim: "Không hiểu sao lại chọn cô ta vào các vai chính trong các dự án khủng?". Từ năm 2014, Shin Se Kyung thường có tên trong danh sách những diễn viên bị ghét nhất Hàn Quốc.

"Người đẹp mặt đơ" hay "Sao nữ quả tạ" là những biệt danh Shin Se Kyung từng bị cư dân mạng Hàn đặt cho

Không những vậy, Shin Se Kyung còn từng gây chú ý khi tự mình đóng cảnh bán nude trong phim điện ảnh Tazza 2. Tuy còn trẻ nhưng nữ diễn viên luôn sẵn sàng đích thân đóng cảnh "yêu thật" trên màn ảnh. Trong lần trả lời phỏng vấn, cô cho hay không muốn sử dụng người đóng thế.

Mở kênh You Tube từ năm 2018, Shin Se Kyung bắt đầu gây chú ý với hoạt động đời thường nhưng vẫn "gây sốt" bởi vẻ ngoài xinh đẹp như búp bê.

