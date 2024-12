Một năm siêu "ồn" của showbiz Việt: Loạt drama bắt nguồn từ bài đăng ẩn ý

Drama bắt nguồn từ những "ẩn ý"

Tháng 7/2024, cuộc thi Miss Universe Vietnam trở thành tâm điểm chú ý với drama "ghế nóng." Mọi chuyện bắt đầu khi Hoàng Thùy đăng tin nhắn với nội dung: "Thanh Hang doesn’t want…" (dịch: "Thanh Hằng không muốn"). Dân tình lập tức nghi Thanh Hằng không cho Hoàng Thùy ngồi chung ghế giám khảo.

Hoàng Thùy không ngừng "thả hint" bằng biểu tượng và tên phim khiến netizen xôn xao đoán già đoán non về nhân vật đang "cản đường" cô. Hậu quả: Thanh Hằng bị tố "chèn ép" còn Hoàng Thùy bị chỉ trích vì tung tin nhắn riêng tư.

Trước sức ép từ dư luận, Thanh Hằng nhanh chóng gửi đơn khiếu nại, khẳng định Hoàng Thùy đã làm tổn hại danh dự của cô. Đáp lại, Hoàng Thùy phủ nhận mọi thứ tại buổi làm việc với cơ quan chức năng, nói rằng các biểu tượng và tên phim chỉ để "kể vui chuyện".

Ngày 5/11, rapper MCK gây "chấn động" mạng xã hội, không phải vì âm nhạc, mà vì ảnh nhạy cảm được cho là của anh bị lộ và loạt story "mập mờ" trên Instagram. Để giải quyết ồn ào, MCK tự mình đăng tải hình ảnh cởi trần kèm dòng chữ "For my pride". Nhiều người cho rằng đây là "lời đáp trả" của nam rapper trước những bình luận tiêu cực về ngoại hình.

Những cuộc chia tay ồn ào của sao Việt

Drama tình cảm nổ ra cuối tháng 7/2024 khi Obito bị tố "bắt cá hai tay". Một fan nữ khẳng định anh vẫn sống cùng bạn gái cũ VSTRA trong lúc tán tỉnh cô, kèm loạt tin nhắn "bóc phốt" cực gắt. Vụ việc khiến hình ảnh nam rapper bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tuy nhiên, việc lên tiếng xin lỗi và giải thích kịp thời đã giúp drama kết thúc "êm đẹp", đồng thời phía Obito cũng tìm cách bảo vệ hình ảnh cho VSTRA khi cô vô tình bị cuốn vào vòng xoáy thị phi không đáng có.

Khác với Obito và VSTRA, cặp đôi Phan Đạt và Phương Lan lại "quậy đục nước" khiến nhiều nghệ sĩ bị vạ lây vì những chia sẻ đầy "ẩn ý". Mọi việc bắt đầu từ dòng trạng thái úp mở của Phan Đạt về "tình bạn" trong giới giải trí. Drama tiếp tục leo thang khi Phương Lan bất ngờ đăng loạt tin nhắn tố chồng cũ bạo hành tinh thần và sống phông bạt. Đáp lại, Phan Đạt tiết lộ từng hỗ trợ tài chính lên đến tiền tỷ cho Phương Lan và bạn bè.

Dù tuyên bố "kết bài" khép lại câu chuyện, Phan Đạt vẫn tiếp tục "ẩn ý" về cặp đôi "anh chị" nào đó khiến Tiến Luật phải vào cuộc làm rõ vì bị chỉ trích vô cớ. Sau mỗi bài viết gây hiểu lầm, Phan Đạt lại lên tiếng đính chính cho những người không liên quan. Vòng tròn "ẩn ý - hiểu lầm - đính chính" liên tục khiến dư luận mệt mỏi, chỉ mong hai người mang việc riêng về nhà giải quyết.

Cuộc chiến "không hồi kết" của cặp đôi "Yến - Vi"

Hè 2024, hai chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai (do Yeah1 sản xuất) và Anh Trai "Say Hi" (do Vie Channel sản xuất) chính thức "so găng". Một bên nghiêng về hoài niệm qua các ca khúc thân quen với nhiều thế hệ được làm mới bởi dàn "anh tài" đầy kinh nghiệm; bên kia thì mang đậm tính giải trí với dàn "bạn trai quốc dân" bùng nổ năng lượng tươi trẻ.

Trên mạng xã hội, không khó để bắt gặp những cuộc tranh luận không hồi kết xoay quanh format chương trình, chất lượng sân khấu, impact của các nghệ sĩ. Cuộc chiến không dừng lại ở các màn tranh luận online mà còn bùng nổ tại những đêm concert hoành tráng. Từ địa điểm tổ chức, số lượng người xem cho đến quyền lợi của từng hạng vé đều trở thành chủ đề được mổ xẻ.

Trên thực tế, cả hai chương trình đều tạo ra những đêm diễn chất lượng với quy mô "vô tiền khoáng hậu". Hàng loạt kỷ lục được thiết lập, biến ồn ào thành động lực giúp nâng tầm trải nghiệm của khán giả. Cả hai chương trình cũng góp phần thay đổi tiêu chuẩn giải trí quốc nội, mở ra hướng đi mới cho V-Pop.