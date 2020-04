Midu lên tiếng đầy ẩn ý khi "tình tin đồn" thừa nhận do dự trong tình cảm

Thứ Hai, ngày 20/04/2020 10:36 AM (GMT+7)

Anh Đức giận chính mình vì quá do dự, thiếu quyết đoán trong tình cảm, bạn thân Trịnh Thăng Bình và Midu liền lên tiếng.

Tập 10 chương trình "Từ Lạ Thành Thương" vừa lên sóng đã thu hút sự quan tâm đặc biệt đến mối quan hệ của hai khách mời bình luận, là diễn viên hài Anh Đức và Midu.

Ngay khi chào sân, chuyên gia tâm lý - host của chương trình là bác sỹ tâm lý Pepper đã đặc biệt quan tâm đến cặp đôi đang được đồng nghiệp lẫn khán giả tích cực ghép đôi này. “Những tập trước, các người chơi của chương trình tiến triển chậm quá. Tôi mong họ cũng tiến triển lẹ lẹ giống chuyện tình Anh Đức – Midu. Quay từ tập 1 đến tập 3 đã tiến triển tới mức mà Bình và Pepper không còn cái gì trong bàn này”.

"Tụi mình như người ngoài", Trịnh Thăng Bình “đổ dầu vào lửa” khiến Anh Đức như “mở cờ trong bụng”. Anh Đức hỏi luôn bác sỹ Pepper: “Chị thấy tụi em có tiến triển hả chị?”. Nhanh chóng làm đẹp lòng nam diễn viên, chuyên gia tâm lý chắc nịch: “Là 1 chuyên gia, những gì chị thấy thì không có bàn cãi được”.

Trở lại với các thí sinh tham gia show hẹn hò "Từ Lạ Thành Thương", trong tuần này, các người chơi chia cặp để ăn trưa với nhau và người chơi nam được quyền chọn người chơi nữ ghép đôi cùng mình. Kết quả không nằm ngoài dự đoán, thí sinh Đình Quân lựa chọn Thảo Chi còn bạn nam Trung Kiên chọn Lê Uyên để ăn trưa cùng. Chỉ có Trung Hiếu là không lựa chọn theo dự đoán của ban bình luận, khi ngỏ lời với Kim Loan, bỏ mặc Dương Liễu trong khi các tập trước anh tỏ rõ có tình cảm với Dương Liễu. Nói về quyết định bất ngờ này, Trung Kiên cho rằng anh chọn ăn trưa với Kim Loan để thông qua Kim Loan tìm hiểu thêm về Dương Liễu.

Chứng kiến cảnh này, Midu thừa nhận chàng trai có lý do để làm thế, nhưng cô bức xúc với cách xử lý do dự, không dứt khoát. Từ ánh mắt không dám nhìn thẳng vào đối phương cho tới lúc lựa chọn, Trung Kiên khiến một người phụ nữ từng trải qua tổn thương như Dương Liễu không có cảm giác yên tâm.

Về phía Anh Đức, nam diễn viên cũng thừa nhận cảm thấy rất khó chịu trong lòng và nhìn thấy bản thân mình trong hình ảnh của anh chàng Trung Kiên. "Tôi từ trước tới giờ đang là như thế. Tôi giận chính mình vì quá do dự, toan tính, không chịu đi thẳng vào vấn đề, nên cứ thất bại mãi trong tình cảm. Tôi ngồi coi mà tức quá, tức cho anh này và tức cho chính bản thân mình".

Nghe Anh Đức nói vậy, Trịnh Thăng Bình tặng bạn thân 1 "cú trời giáng": "Vậy là từ trước tới giờ, Anh Đức thất bại trong tình yêu vì quá do dự chứ không phải vì nhan sắc. Tôi khẳng định lại với mọi người, Anh Đức thất bại trong tình yêu không phải do nhan sắc không đẹp, mà do cách anh ấy thể hiện tình yêu khá do dự".

Trước lời thú nhận của Anh Đức và câu "đá xoáy" hài hước của Trịnh Thăng Bình, Midu cũng tiếp lời: "Qua câu chuyện này, tôi mới thấy đàn ông trong cuộc sống có những điểm ngại. Họ cứ lo lắng xem cô này có thích mình không. Nhưng phụ nữ như tôi lại rất cần ở đàn ông một sự quyết đoán".

Tham gia chương trình Từ Lạ Thành Thương, danh hài Anh Đức có cơ hội gặp gỡ nhiều đồng nghiệp nữ. Thời gian gần đây, anh chàng này lại có dịp thể hiện tình cảm với nữ diễn viên xinh đẹp Midu. Trong tập 8 trước đó, Trịnh Thăng Bình giới thiệu trịnh trọng về Anh Đức: “Xin giới thiệu nam diễn viên đẹp trai, lắm mối nhất của chúng ta".

“Khổ trước sướng sau”, Anh Đức đã lập tức được xoa dịu bởi sự xuất hiện của “người trong mộng” - Midu. Chớp lấy cơ hội bị người đẹp bịt mắt, nam diễn viên nắm chặt tay Midu không buông, đến mức Trịnh Thăng Bình phải nhắc khéo: “Nhưng mà có thấy nắm tay hơi nhiều không?”. Dù cố gắng chống chế về hành động “mạo muội” kia, nhưng Anh Đức vẫn không giấu được sự sung sướng khi nắm tay người đẹp.

Đây không phải lần đầu tiên Anh Đức "chạm trán" Midu trên sóng truyền hình. Tại Kỳ Tài Thách Đấu hồi tháng 3 vừa qua, khi được yêu cầu chia đội, Midu ngay lập tức chọn Mạc Văn Khoa. Trong khi đó, Anh Đức không còn cách nào khác phải bắt cặp cùng Hari Won.

Sau đó, Đức Phúc phối hợp với dàn nghệ sĩ gán ghép Anh Đức và Midu thành một cặp. Được gợi ý từ Đức Phúc, Anh Đức đã thể hiện một đoạn ca khúc “Hơn cả yêu” dành tặng Midu thay lời tỏ tình. Đáp lại tấm lòng, Midu chỉ nhỏ nhẹ hỏi: “Anh có đồng ý gánh nợ cho em không?”. Do được Đức Phúc và mọi người cổ vũ nhiệt tình, Anh Đức chấp nhận bằng câu hát: “Cảm giác trong anh bây giờ … muốn gánh nợ cho em”.

Sau đó, Anh Đức mới biết mình bị “gài kèo”. Món nợ của Midu chính là phải mua đồ ăn cho MC Trường Giang bất cứ khi nào gặp mặt.

