Người chồng "sẽ kết hôn" với Midu hoá ra là MC nổi tiếng "thả thính"

Thứ Tư, ngày 01/04/2020 19:14 PM (GMT+7)

Nam MC có ngoại hình điển trai, cơ bắp sáu múi gây xôn xao khi dự đoán Midu là vợ tương lai.

Không phải nam diễn viên Quốc Trường hay diễn viên hài Anh Đức, người đàn ông được cư dân mạng "đẩy thuyền" với người đẹp Midu là MC Anh Huy. Anh thường được cư dân mạng gọi bằng biệt danh "Quý ông tia chớp".

Midu và MC Anh Huy

Sở hữu vẻ ngoài lịch lãm, Trần Anh Huy gây thương nhớ với các fan nữ bởi nét nam tính, tính cách hài hước, dí dỏm. Anh đảm nhận vai trò "Quý ông" trong chương trình Nhanh Như Chớp và Ngạc Nhiên Chưa. Ngoài ra, anh còn là một vũ công chuyên nghiệp, từng tham gia cuộc thi So You Think You Can Dance năm 2012 và dừng chân ở Top 20. Anh được yêu mến khi giữ vai trò MC trong các chương trình như Bữa trưa vui vẻ, Thời trang và cuộc sống...

"Quý ông tia chớp" còn nổi tiếng với những chiêu "thả thính", đặc biệt, cô gái anh hướng tới chính là Midu. Hết công khai tán tỉnh Midu ở game show, Anh Huy còn rất chăm "rắc thính" người đẹp trên mạng xã hội.

Anh Huy "thả thính" Midu ngay trên sóng truyền hình của "Nhanh như chớp"

Mỗi lần Midu xuất hiện tại Nhanh như chớp, Anh Huy luôn tận dụng thời cơ để lấy lòng người đẹp. Dù từng bị nữ diễn viên chê vô duyên nhưng ở tập 29 của Nhanh như chớp mùa 2, anh lại tiếp tục "mặt dày" để lấy lòng người đẹp ngay trên sóng truyền hình.

Khi thấy Midu mặc áo tím, "Quý ông tia chớp" liền nói: "Hôm nay Midu mặc áo tím, đúng là người mà anh tìm kiếm". Trái với những lần trước, diễn viên "Thiên mệnh anh hùng" đã dành lời khen cho nam diễn viên: "Trời ơi, hôm nay có duyên này. Bữa giờ quay, lần đầu thấy Huy duyên luôn á".

Được đà lấn tới, Trần Anh Huy còn làm thơ tặng Midu, trong đó, mỗi chữ cái đầu câu khi ghép lại sẽ thành tên của nữ diễn viên.

Chàng làm thơ tặng nàng, mỗi chữ cái đầu câu khi ghép lại sẽ thành tên Midu

Trên trang cá nhân, Midu được Anh Huy gọi là "Cô Cô" vì nữ diễn viên gắn liền với biệt danh "thần tiên tỷ tỷ". Tự nhận mình là Quá Nhi, nam MC thừa nhận "trái tim đang lỗi nhịp vì Cô Cô".

Anh Huy "rắc thính" bất chấp đối với Midu

Mới đây, Anh Huy lại khiến fans xôn xao khi dự đoán Midu chính là vợ tương lai của mình. Anh tham gia một trắc nghiệm vui trên mạng xã hội để xem "Bạn sẽ kết hôn với người nổi tiếng nào?". Kết quả sau đó đã cho ra hình ảnh người vợ tương lai của anh chính là Midu. Chia sẻ kết quả trên trang cá nhân, Anh Huy hào hứng: "Cuộc đời đúng là ước gì được đó".

Anh Huy chia sẻ kết quả trắc nghiệm vui và khẳng định "Anh sẽ kết hôn với Midu"

Ngay lập tức, dưới bài viết của "người chồng sẽ kết hôn với Midu", các fan và bạn bè thi nhau "đẩy thuyền" cho cặp đôi. "Nếu thích một người thì cứ hành động thổ lộ hết mình, rồi tình cảm sẽ được đón nhận" - một cư dân mạng viết dưới status của Anh Huy.

Nói về mối quan hệ với nam MC điển trai, Midu cho biết hai người chỉ là bạn bè. Cả hai thân thiết khi hợp tác cùng nhau trong một số dự án chung, trong đó có MV Anh nghĩ anh là ai của Midu, Anh Huy đóng vai nam chính.

Một số hình ảnh của MC Trần Anh Huy:

Nam MC điển trai, có nụ cười tỏa nắng khiến phái nữ lịm tim

Không những thế, anh còn sở hữu body sáu múi

Quý ông tia chớp cũng rất chăm "thả thính"

