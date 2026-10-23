Meghan cạch mặt nhà thiết kế Pháp vì nhầm lẫn liên quan Kate

Góc khuất trong mối quan hệ thân thiết giữa Meghan với nhà thiết kế danh tiếng được ông hé lộ trong cuốn hồi ký I Am Roland Mouret: The Butcher’s Boy Who Dressed the World sắp phát hành. Theo Roland Mouret, câu chuyện bắt đầu vào năm 2016 khi Meghan mới hẹn hò với Hoàng tử Harry.

Biết bạn mình sẽ phải tham dự nhiều sự kiện, Mouret chủ động gửi một số bộ trang phục vào cung điện để cô lựa chọn. Ông dặn kỹ nhân viên cứ để đồ ở đó bao lâu tùy thích, tuyệt đối không hối thúc hay tiết lộ chuyện này cho bất kỳ ai.

Tuy nhiên, khi thông tin Harry - Meghan hẹn hò bùng nổ trên truyền thông, một nhân viên cấp dưới vì muốn làm việc nhanh gọn đã tự ý gọi điện cho stylist của Kate tại Điện Kensington để nhờ chuyển trả lại số váy áo gửi cho Meghan trước đó. Việc nhân viên này liên hệ nhầm người và coi trang phục của Meghan thuộc quản lý chung của phía Kate khiến Meghan cảm thấy bị xúc phạm.

Roland Mouret và Meghan hồi tháng 4/2016 ở Toronto, Canada. Ảnh: Instagram @RolandMouret

Mouret kể lại Meghan đã gọi điện thẳng cho ông và bức xúc: "Anh không biết mình đã làm gì đâu! Anh khiến tôi bị bẽ mặt". Mặc cho nhà thiết kế lên tiếng xin lỗi và giải thích đây chỉ là sai sót của nhân viên cấp dưới, Meghan kiên quyết không chấp nhận và tuyên bố: "Anh biết thế nào rồi đấy, từ nay tôi sẽ không bao giờ mặc đồ của anh nữa".

Nhà thiết kế Pháp cho biết ông rất bất ngờ trước phản ứng gay gắt của Meghan: "Quyết định không mặc đồ của tôi là từ phía Meghan, không phải do cung điện hay ai khác. Tôi nghĩ chẳng ai khác bận tâm về chuyện đó cả, tôi không thấy logic trong quyết định của cô ấy nhưng cũng không gặng hỏi thêm".

Mãi đến một năm sau, khi thấy Meghan diện một thiết kế giá rẻ "nhái" lại sản phẩm của mình, Mouret mới nhắn tin cho rằng hành động của cô là "nông nổi", khuyên cô nên quay lại dùng đồ chính hãng.

Meghan mặc thiết kế của Roland Mouret (từng được cô diện khi còn trong hoàng gia) để quảng bá sản phẩm của As Ever hồi tháng Một. Ảnh: Instagram @AsEver

Trước sự cố, Roland Mouret và Meghan là bạn thân từ năm 2015 sau lần tình cờ gặp nhau trong thang máy khách sạn tại Thổ Nhĩ Kỳ. Cựu diễn viên phim Suits từng rất quý mến Mouret, thậm chí cô là một trong những người đầu tiên gọi điện tâm sự với ông khi bắt đầu hẹn hò với Hoàng tử Harry

Trong cuốn sách, Mouret cũng dành nhiều lời ngợi khen cho Vương phi Kate - người mà ông đã hợp tác thiết kế trang phục từ năm 2011 - mô tả cô là người khiêm tốn và luôn muốn né tránh sự phô trương của ánh hào quang truyền thông.