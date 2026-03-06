Mẹ Kasim Hoàng Vũ đến bệnh viện nhận thi thể con

Kasim Hoàng Vũ qua đời tại nhà riêng ở Houston, bang Texas, vào trưa 1/3. Anh qua đời khi đang nằm nghỉ trên sofa, được mẹ chăm sóc. Khi thấy con có biểu hiện bất thường, ca sĩ Bích Phương gọi cấp cứu nhưng không kịp.

Sau khi Kasim mất, thi thể anh được lưu lại bệnh viện hai ngày để thực hiện một số kiểm tra trước khi người thân đến nhận về, lo hậu sự.

Bầu show Quí Ngọc, người có quan hệ thân thiết với Kasim Hoàng Vũ, cho biết mẹ ca sĩ "hoảng loạn khi con trai ra đi trong vòng tay mình". Sau đó, bà được một số bạn bè và cộng sự làm ăn của Kasim động viên, trấn an tinh thần nên dần ổn định lại.

Theo Quí Ngọc, ca sĩ Bích Phương đã bình tĩnh hơn khi đến bệnh viện làm các thủ tục cần thiết. "Cô Phương suy sụp nhưng cố gắng bình tâm để lo hậu sự cho Kasim. Lúc đưa anh từ bệnh viện về nhà quàn, cô ôm thi thể con lần cuối khiến chúng tôi rất xót xa", bầu show Quí Ngọc kể.

Theo cáo phó được gia đình chia sẻ, tang lễ cho Kasim Hoàng Vũ sẽ diễn ra vào tuần sau. Một số đồng nghiệp và bạn bè làm ăn của Kasim Hoàng Vũ đang túc trực, hỗ trợ gia đình chuẩn bị hậu sự cho ca sĩ. Lễ viếng dự kiến diễn ra ngày 13-14/3 tại Houston, bang Texas, sau đó thi thể anh được đưa đi hỏa táng lúc 15h ngày 15/3.

Ca sĩ Bích Phương tại phòng hành chính của bệnh viện.

Trước đó, Kasim Hoàng Vũ phát hiện mắc bệnh viêm u xương hàm từ năm 2023. Anh đã trải qua 2 lần phẫu thuật nang xương ở vùng hàm và cổ. Sau mổ, ca sĩ chịu nhiều đau đớn, sụt cân và hạn chế hoạt động cơ hàm.

Thời gian sau, anh nhiều lần nhập viện cấp cứu khi bệnh chuyển biến xấu, khối u ở hàm tiếp tục phát triển. Cuối năm 2025, anh được chỉ định phẫu thuật thay xương hàm nhân tạo để thuận tiện cho sinh hoạt, song phải chờ đợi do chưa sắp xếp được lịch mổ phù hợp.

Thời điểm đó, mẹ của Kasim Hoàng Vũ cho biết chi phí điều trị của anh lên tới khoảng 600.000 USD, tương đương 15,5 tỷ đồng. Theo bà, khoản viện phí lớn tạo áp lực nặng nề khi nam ca sĩ gần như cạn kiệt tài chính sau thời gian dài chữa bệnh.

Dù bệnh tật, Kasim vẫn cố gắng duy trì hoạt động kinh doanh của nhà hàng. Có lúc, anh vừa đứng bếp, vừa phục vụ và thanh toán để tiết kiệm chi phí thuê nhân sự.

Kasim Hoàng Vũ sinh năm 1980 tại Đà Nẵng. Anh được công chúng biết đến rộng rãi từ năm 2004 khi giành giải "Ca sĩ được yêu thích nhất" tại cuộc thi Sao Mai điểm hẹn. Nam ca sĩ sở hữu chất giọng khỏe, phong cách rock giàu năng lượng, với nhiều ca khúc được yêu thích, trong đó có "Vì yêu".