MC Thành Trung nói gì khi "cứu trợ" Xuân Bắc vào phút cuối?

Thứ Tư, ngày 22/09/2021 04:09 AM (GMT+7)

“Tôi đến với chương trình là một cái duyên tình cờ qua anh Xuân Bắc" - Thành Trung chia sẻ.

Tập 5 chương trình Sing for Life - Sing for Love với chủ đề “Gửi ngàn lời yêu” có sự tham gia của các nghệ sĩ Phạm Quỳnh Anh, Trung Quân Idol, LyLy, Erik, MC Thành Trung cùng nhạc sĩ Dương Cầm và Background Band. Do tình hình giãn cách, chương trình sẽ lựa chọn phương án Đa không gian - Đa điểm cầu.

Tập 5 chương trình Sing for Life - Sing for Love mang chủ đề “Gửi ngàn lời yêu”

Tập 5 của chương trình với định hướng là lời tri ân chân thành gửi tới các y bác sĩ không quản ngại gian khổ đóng góp tâm sức đẩy lùi dịch bệnh. Họ là những người hùng thầm lặng, suốt thời gian dài đã chấp nhận hy sinh, đối mặt với hiểm nguy để giành lại sự sống, bảo vệ sức khỏe và an lành cho nhân dân. Cũng thông qua các câu chuyện âm nhạc, chương trình mong muốn phần nào thay họ trao gửi lời yêu thương tới gia đình - hậu phương vững chắc luôn tin tưởng, động viên họ cống hiến không ngơi nghỉ từng ngày.

Thành Trung đảm nhận vai trò MC

Trong tập 5, Thành Trung đảm nhận vai trò dẫn chương trình. Khi được hỏi về màn “cứu trợ” cho nghệ sĩ Xuân Bắc vào phút cuối của tập 3, Thành Trung chia sẻ: “Tôi đến với chương trình là một cái duyên tình cờ qua anh Xuân Bắc. Tôi nghĩ mình cần cố gắng và được sự yêu mến của khán giả là niềm hạnh phúc của bản thân mình. Các cụ đã có câu “Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ”. Tôi hy vọng mình có thể góp một chút sức lực nhỏ bé của mình để có thể đem lại thật nhiều tiếng cười, niềm vui, tinh thần tích cực tới cộng đồng để chúng ta cùng nhau vượt qua thử thách trong khoảng thời gian này”.

Tham gia chương trình “Sing for Life - Sing for Love" với hình thức livestream trực tuyến, các nghệ sĩ trong chương trình kết nối qua các điểm cầu và đặc biệt là không có quý vị khán giả trực tiếp, chỉ đối diện với các thiết bị quay hình ghi hình.

Là một MC của chương trình đặc biệt này, Thành Trung tiết lộ: “Không phải sân khấu rộng lớn, cũng không có khán giả tôi cảm thấy vắng vẻ chứ, chương trình diễn ra chỉ có ê-kíp sản xuất, anh em kỹ thuật xung quanh thì thiếu hẳn sự kết nối so với các show trước đây. Nhưng chúng tôi lại có một cảm giác khác, đó là ánh mắt động viện, cái gật đầu, hay một vài cử chỉ hài hước nhưng thể hiện quyết tâm phải làm chương trình cho thật tốt. Hoà mình cùng cả ê-kíp, chúng tôi cố gắng khắc phục mọi khó khăn để đem lại một chương trình chứa đựng những điều tích cực giản dị mà thấm thía. Với tôi đây sẽ là kỷ niệm khó quên trong hành trình làm nghề của mình”.

Thành Trung nhắn gửi mọi người hãy chọn những niềm vui nhỏ mà ý nghĩa khi ở bên gia đình

Bên cạnh đó, Thành Trung cũng chia sẻ thêm cuộc sống của vợ chồng anh có nhiều niềm vui, động lực khi có hai bé sinh đôi. Trong những ngày ở nhà vì dịch bệnh, nam MC cảm nhận được áp lực của những người vợ, người mẹ: “Ở nhà nhiều, chăm con nhiều hơn mình mới hiểu sự vất vả của mẹ, của vợ nhiều hơn. Đồng thời có nhiều thời gian với gia đình, được tự tay chăm sóc con cái còn gì tuyệt vời hơn. Chúng ta hãy chọn những niềm vui nhỏ mà ý nghĩa khi ở bên gia đình và người thân yêu. Cụ thể như khi gia đình tôi cùng theo dõi chương trình Sing for life, Sing for love đã mang lại rất nhiều cảm xúc vui tươi đấy”.

Sau những tập đầu tiên, chương trình đã nhận được gần 2 tỷ đồng bao gồm hiện vật và tiền mặt của các nhà hảo tâm và cộng đồng. Bắt đầu từ tập 5, lịch phát sóng của chương trình “Sing for life, Sing for love – Hát để sẻ chia” được điều chỉnh thời gian lên sóng lúc 20h10 tối thứ Năm, tuần thứ 03 hàng tháng. Chương trình được thực hiện với mục đích hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng - Nhà nước về việc toàn dân chung tay góp sức, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, tạo dựng quỹ hỗ trợ người lao động vượt qua đại dịch Covid-19, đặc biệt là sáng kiến "Triệu túi an sinh" đang triển khai trong thời gian gần đây, được chính phủ và người dân đánh giá cao. Tập 5 với chủ đề “Gửi ngàn lời yêu” sẽ được lên sóng chính thức trên các nền tảng trực tuyến vào 20h10 ngày 23/09/2021.

Nguồn: http://danviet.vn/mc-thanh-trung-noi-gi-khi-cuu-tro-xuan-bac-vao-phut-cuoi-502021229475783.htmNguồn: http://danviet.vn/mc-thanh-trung-noi-gi-khi-cuu-tro-xuan-bac-vao-phut-cuoi-502021229475783.htm