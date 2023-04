MC nổi tiếng tham gia show 18+ bị tẩy chay dữ dội

MC Shin Dong Yeop là một trong những tên tuổi trong hàng ngũ người dẫn chương trình của truyền hình Hàn Quốc. Trong nhiều năm hoạt động, nam MC ghi dấu ấn vì tính cách hài hước, cách nói chuyện duyên dáng, thông minh. Tuy nhiên mới đây anh vấp phải làn sóng bị chỉ trích khi tham gia vào một show 18+.

MC Shin Dong Yeop đang bị tẩy chay

Chương trình nam MC tham gia dành cho các diễn viên phim người lớn mang tên Sex+Person: Japan (tựa Việt Chuyện người lớn: Nhật Bản). Được phát trên Netflix, chương trình có nội dung khám phá về cuộc sống chưa được nhiều người biết tới về các diễn viên trong ngành công nghiệp phim người lớn ở Nhật. Nam MC Shin Dong Yeop và ca sĩ Sung Si Kyung phỏng vấn các diễn viên, đạo diễn tham gia vào ngành này. Họ tới thăm các cửa hàng bán sản phẩm và phòng thực tế ảo dành cho người lớn của Nhật. Không những vậy, nhiều từ ngữ 18+ cũng được sử dụng trong chương trình giới hạn độ tuổi người xem này.

Nam MC dẫn chương trình 18+ "Chuyện người lớn: Nhật Bản"

Ngay khi biết thông tin MC Shin Dong Yeop tham gia vào show 18+, khán giả Hàn Quốc đã phản đối kịch liệt. Anh không chỉ là một MC nổi tiếng mà còn đang dẫn chương trình Nông trại động vật ở Hàn. Chính vì vậy, những khán giả tại Hàn đã phản đối MC Shin, cho rằng anh đang đánh đổi cả sự nghiệp chỉ bởi một lần dẫn chương trình không phù hợp. Một số khác lại bênh vực, nói Shin Dong Yeop có thể tham gia dẫn vì đó là hai chương trình không liên quan gì tới nhau. Dù vậy trên các diễn đàn mạng xứ Hàn, làn sóng tẩy chay đang lan rộng, thậm chí yêu cầu phải hủy bỏ hợp đồng, không cho MC Shin tiếp tục dẫn sóng.

Hai chương trình mà MC Shin Dong Yeop cùng dẫn sóng: Bên trái là show 18+ và bên phải là show "Nông trại động vật".

Trong lúc đang gây tranh cãi, MC Shin lại tiếp tục phải hứng chịu thêm những nhận xét không hay từ phát ngôn của mình. Trong lễ trao giải Baeksang diễn ra vào tối ngày 28/4 vừa qua tại Hàn, khi Park Bo Gum hỏi về công việc gần đây rất bận rộn, Shin Dong Yeop đã cho biết: “Tôi có tính tò mò rất nhiều nên thích làm nhiều công việc khác nhau. Tôi thích những thứ thú vị, thích cả những thứ sexy và luôn không ngừng thử thách bản thân mình”. Câu trả lời này của Shin Dong Yeop khiến nhiều người cảm thấy anh đang nói về việc dẫn chương trình gây tranh cãi.

Shin Dong Yeop sinh năm 1971, từng tốt nghiệp Học viện Nghệ thuật Seoul (Hàn Quốc). Anh tham gia vào nhiều chương trình giải trí và sitcom, phim truyền hình Hàn Quốc. Anh cũng từng vướng vào bê bối đời tư khi từng đi tù vì cáo trạng sử dụng chất kích thích. Theo một số tin đồn từ những người trong ngành giải trí, Shin Dong Yeop đã đánh đổi danh dự của bản thân để cứu lấy danh tiếng cho bạn gái - người mẫu Lee So Ra. Khi đó Lee So Ra có nguy cơ bị lộ video nóng vì có thời gian đóng phim người lớn ở nước ngoài. Trước việc một người có tiếng nói trong giới truyền thông Hàn muốn công khai đoạn video của Lee So Ra, MC Shin Dong Yeop vì không muốn bạn gái bị tổn thương nên đã đánh đổi bằng bê bối bản thân. Kết quả là nam MC bị bắt vì tội sử dụng cần sa vào năm 1999. Sau quá trình điều tra của phía công tố, Shin Dong Yeop đã phải vào tù còn đoạn video của Lee So Ra cũng biến mất không dấu vết.

Shin Dong Yeop từng vào tù vì sử dụng cần sa

Vào năm 2022, khi tham gia chương trình Along With the Gods, Shin Dong Yeop thừa nhận từng đóng phim người lớn vào những năm tháng học đại học. Khi đó anh thử vai và được tuyển nhưng các cảnh có mặt anh đã bị cắt. Shin Dong Yeop kết hôn vào năm 2006 và có 2 người con.

