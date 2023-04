"Lật Mặt 6": Khó đoán tới phút cuối cùng, Lý Hải "lật mặt" cỡ nào?

Phim điện ảnh Việt Nam ra nhiều phần tiếp theo nhờ hiệu ứng ăn khách từ phần đầu không phải hiếm nhưng để có thể làm tới phần 6 mà vẫn tạo được tiếng vang có lẽ chỉ có Lý Hải. Ở Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh, khâu kịch bản đã được Lý Hải chắt lọc để bớt rườm rà và tăng thêm độ lắng đọng về mặt ý nghĩa. Những phân cảnh hành động xen lẫn chi tiết kịch tính mang tới cho người xem một tác phẩm trọn vẹn cả về mặt giải trí lẫn nghệ thuật.

6 người bạn thân trong "Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh"

Thể loại: Tâm lý, hành động Đạo diễn: Lý Hải Diễn viên: Quốc Cường, Trung Dũng, Huy Khánh, Thanh Thức, Diệp Bảo Ngọc, Huỳnh Thi, Kim Hải, Tú Tri...

Phá kỷ lục trở thành phim điện ảnh Việt có số lượng đặt vé trước cao nhất lịch sử phòng vé, Lật mặt 6 có nhiều lý do để thành công. Khởi chiếu chính thức vào ngày 28/4, tính tới sáng ngày 29/4, phim đạt doanh thu hơn 42 tỷ đồng, theo số liệu Box Office Việt Nam.

Kịch bản hấp dẫn tới phút cuối cùng là yếu tố tiên quyết tạo nên sức hút

Phim xoay quanh câu chuyện về 6 người bạn cùng chơi với nhau từ hồi còn làm nghề chiếu truyền thống. Hiện tại chỉ còn Phương bám trụ với nghề nhưng cuối cùng cũng trắng tay. 6 người bạn ấy từng luôn bên nhau trong hoạn nạn, có người sẵn sàng xả thân để cứu đồng đội. Vậy nhưng biến cố ập đến, bắt đầu từ tấm vé số độc đắc.

Trong ngày giỗ của vợ, Phương quyết định mua tấm vé số có cơ hội trúng hàng trăm tỷ đồng. Anh lấy con số từ ngày sinh của 6 người bạn. Tai họa xảy ra khi An bị tai nạn xe máy và qua đời. An cũng là người cầm tấm vé số đó và vợ anh đã chôn anh cùng với bộ quần áo anh mặc trên người khi gặp tai nạn. 5 người bạn quyết định sẽ không thể để mất số tiền thưởng 136,8 tỷ đồng nên vượt qua mặc cảm tội lỗi, họ đào mộ của An để lấy tấm vé trong chiếc điện thoại nhét ở túi quần An. Cũng từ đây, những biến cố xảy đến với từng thành viên trong nhóm khi mà lòng tham từ số tiền quá lớn trỗi dậy.

Cách xây dựng kịch bản tạo nhiều nút thắt và khi cởi nút thì tạo bất ngờ

Mỗi một người bạn trong nhóm bạn thân có một tính cách khác biệt và hoàn cảnh riêng. Phương (Quốc Cường) làm bố đơn thân nuôi cô con gái mắc bệnh về hô hấp. Khanh (Trung Dũng) là tay anh chị có tiếng nói trong nhóm, luôn đưa ra những quyết định lạnh lùng vì không muốn chia tiền thưởng cho nhiều người nhưng ẩn chứa bên trong là những nỗi đau bằng nước mắt lăn dài trên má khi đi lĩnh thưởng. Phát (Huy Khánh) làm nghề bán bảo hiểm, có vợ sắp sinh, anh ăn nói thẳng toẹt, nhiều khi vô duyên. Toàn (Kim Hải) có tính hám sắc, thích ngắm gái đẹp. Lộc (Huỳnh Thi) thường xuyên bị sai vặt trong nhóm, bị vợ chê bai. An (Thanh Thức) chăm chỉ làm lụng, hiền lành nhưng đoản mệnh.

Những mảnh đời khác nhau tạo nên một nhóm bạn đủ màu sắc, yêu thương và luôn hát cùng nhau bài ca tình bạn. Vậy nhưng âm thanh của tình bạn ấy lại vỡ vụn khi bắt đầu tiền bạc len lỏi vào, nhất là khi số tiền ấy quá lớn với cuộc sống kham khổ của họ. Tri kỷ hay trăm tỷ? Câu hỏi đó luôn hiện hữu mỗi khi họ phải đứng giữa lằn ranh của sự lựa chọn, sẽ vì tình bạn bấy lâu hay vì số tiền trước mắt?

Tiền bạc làm mờ mắt con người trước những quyết định về tình thân, tình bạn

Kịch bản phim tạo nên nhiều nút thắt với những pha “lật mặt” đã trở thành thương hiệu. Người xem khó đoán trước được tình huống tiếp theo và bị cuốn đi theo mạch phim nhanh, gọn gàng. Những câu thoại đắt giá được lồng vào nhiều cảnh quay để tăng thêm ý nghĩa nhân sinh, đồng thời tiếng cười cũng tạo nên giây phút giải trí thú vị cho người xem. Trong những mạch cảm xúc lắng đọng, hình ảnh đối lập giữa ánh sáng và bóng tối, giữa tiếng cười của người còn sống và thi thể vô thức nằm trong quan tài tạo nên nhiều suy ngẫm với người xem.

Người xem liên tục phỏng đoán các chi tiết tiếp theo để xem Lý Hải sẽ "lật mặt" cỡ nào. Một nhân vật hiền lành nhất trong nhóm cũng có thể "lật mặt". Một người đàn anh có tiếng nói nhất nhóm cũng có thể sẽ có hành động không ngờ tới. Nhưng ai mới là "trùm cuối" của tất cả thì phải tới phút cuối, chiếc mặt nạ mới được cởi bỏ.

Sự đầu tư lớn và có tâm của Lý Hải

Lý Hải chi tiền tỷ phục dựng lại những cảnh quay về làng nghề làm chiếu Định Yên

Làm phim Lật mặt tới phần 6 và năm nào cũng chọn ra mắt vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Lý Hải thừa nhận anh không đặt gánh nặng về doanh thu phòng vé. Anh chỉ mong muốn bộ phim của mình được khán giả đón nhận tích cực. Nhiều bối cảnh trong phim được anh đầu tư số tiền lớn để phục dựng như con đường dẫn vào làng chiếu truyền thống. Cảnh hỏa hoạn ở kho chiếu cũng được anh bỏ ra chi phí không nhỏ để tạo một cảnh quay chân thực, mang lại cảm xúc thật nhất cho người xem. Lý Hải cũng hé lộ anh dựng nguyên một căn phòng nơi xảy ra những biến cố đặc biệt vì không muốn sử dụng nhà riêng của người dân.

Hình ảnh thực tế và sau khi phục dựng con đường vào làng nghề

Cảnh hỏa hoạn ở kho chiếu được quay chân thực

Bản thân Lý Hải cũng thừa nhận phim của anh khó tránh khỏi “sạn”. Dù có những khập khiễng khi phần kết có phần hơi nhanh và một số chi tiết chưa thực sự hợp logic thực tế nhưng người xem vẫn cảm thấy đủ đầy cảm xúc và “đã mắt” với nhiều cảnh quay.

Diễn xuất của dàn diễn viên tạo nên nhiều cảm xúc chân thực

Có được thành công này, bên cạnh kịch bản là diễn xuất xuất sắc của dàn diễn viên. Từ Trung Dũng, Huy Khánh, Quốc Cường cho tới Diệp Bảo Ngọc, Huỳnh Thi, Thanh Thức, Tú Tri, Kim Hải đều đã tròn vai. Những phân cảnh “sởn da gà” được Trung Dũng, Huy Khánh lột tả chân thực. Bản thân Huy Khánh tâm sự anh đã phải tập rất nhiều trước khi bước vào quay chính thức vì muốn diễn tả tâm lý nhân vật được trọn vẹn nhất. Thanh Thức không có nhiều đất diễn ở vai An nhưng cảnh quay anh phải nằm trong quan tài thật khiến anh ám ảnh 1 tuần liền.

Bên cạnh đó, nhạc phim cũng là một yếu tố đánh mạnh vào cảm xúc của người xem. Bài hát chủ lực của phim về tình bạn mang tựa đề "Bạn ơi" được cất lên trong những lần tình bạn tri kỷ ấy bị số tiền trăm tỷ che lấp tâm trí. Đúng như Lý Hải chia sẻ, đây là một bộ phim phản ánh sự thật nhức nhối giữa những thứ mấu chốt trong cuộc sống là tiền bạc, tình bạn và gia đình.

