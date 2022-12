Mai Ngô mặc gợi cảm, nhảy tưng bừng đọ sắc Đinh Hương

Ngoài Mai Ngô và Đinh Hương, MC Hoàng Oanh cũng thu hút nhiều sự chú ý khi lần đầu đưa con trai xuất hiện trước công chúng.

Mới đây, bộ ba Đinh Hương – Gil Lê – Kye Nguyễn đã thu hút nhiều sự chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện diễn ra tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM.

Gil Lê gây ấn tượng với bộ vest đen lịch lãm khiến nhiều fangirl bên dưới lẫn các khách mời phải trầm trồ. Cô bày tỏ sự tự hào khi trở thành người sáng lập của một thương hiệu nước hoa cùng 2 người bạn thân thiết là Đinh Hương và Kye Nguyễn.

Trong khi đó, Đinh Hương cũng không kém phần gợi cảm với váy đỏ xẻ cao, khoe vóc dáng gợi cảm trước trăm người.

Tại đây, nữ ca sĩ đã trình diễn ca khúc “Mama Told Me Not To Come”. Bài hát này được Đinh Hương viết dựa trên câu chuyện một người bạn nhận được thiệp cưới từ người yêu cũ. Đặc biệt, đây cũng là sự kiện hiếm hoi nữ ca sĩ trình diễn một ca khúc nằm trong album mới chưa được ra mắt trước công chúng.

Mai Ngô cũng nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ sau màn xuất hiện đặc biệt tại sự kiện.

Không phải là những bước đi catwalk, Mai Ngô hóa thân thành rapper, “đốt cháy” không khí chương trình với 2 ca khúc cực sung và rất Âu Mỹ, trong đó có một ca khúc mới toanh chưa từng trình diễn lần nào: “Hổng có gì”.

Ngoài việc đảm nhận vai trò MC cho chương trình, Hoàng Oanh còn khiến nhiều người bất ngờ khi đưa con trai cưng đi cùng. Đây cũng là lần đầu tiên nữ MC để cậu quý tử xuất hiện trước công chúng.

Tùng Maru - mảnh ghép Uni5 lần đầu “trình làng” ca khúc solo tự sáng tác. Bên cạnh đó, anh chàng sau khi biểu diễn xong cũng ngồi lại đến cuối chương trình và tặng hẳn cho fan một màn vũ đạo solo trên nền nhạc DJ của K-ICM.

Kết chương trình chính là set nhạc 45 phút đến từ DJ - nhà sản xuất âm nhạc K-ICM.

