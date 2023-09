Lý do ca sĩ Orange hát “chân ái chỉ là thước phim hài”: Không muốn “chế giễu” bất kỳ ai!

Mới đây, Orange đã chính thức cho ra mắt MV Có Đau Thì Đau một mình sau 2 năm vắng bóng tại Vpop. Sau 2 ngày lên sóng, ca khúc này đã có hơn 680.000 lượt xem, đồng thời lọt Top 14 Trending YouTube và Top 1 Itunes Store.

Orange cũng chia sẻ Có Đau Thì Đau Một Mình là một sản phẩm âm nhạc quan trọng đối với ca sĩ này. Đây là ca khúc được giọng ca Khi Em Lớn dành nhiều tâm tư, đồng thời truyền tải những cảm xúc thật nhất của cô trong tình yêu.

Ca sĩ Orange vừa cho ra mắt sản phẩm âm nhạc mới.

- Orange chờ đợi gì ở Có Đau Thì Đau Một Mình? Một bản hit trending hay chỉ đơn giản là thỏa mãn cái tôi nghệ thuật”?

Lần này ra mắt, tâm thế của tôi cũng khác những lần trước. Nhũng lần trước, tôi rất căng thẳng, tự đặt mục tiêu cho bản thân. Lần này, tôi cảm thấy vui và thỏa mãn.

Số tiền tôi bỏ ra cho MV này cũng như là dự án Album đủ để mua được một căn nhà. Bản thân tôi đã được làm với những người rất tài năng, sản phẩm cũng ra đúng như ý của tôi. Như vậy, tôi thấy vui rồi. Kết quả ra sao còn nhờ may mắn.

Ca sĩ Orange đầu tư số tiền tương đương một căn nhà cho dự án trở lại trong năm 2023.

- Có người cho rằng bạn “chế giễu” bản hit Chân Ái một thời của mình với một câu hát trong bài. Orange nghĩ sao về nhận định này?

Thật ra, chữ “chân ái” đã xuất hiện từ lâu. Từ này nghĩa là tình yêu chân thật. Qua những trải nghiệm của riêng tôi, tôi muốn hài hước hóa cụm từ này. Có những mối tình không được như tôi muốn. Nhưng có những lúc, tôi không khóc được mà chỉ biết cười. Đó là lý do tôi viết câu hát đó.

- Nhiều khán giả nhận định đoạn rap của Phúc Du không hợp bài hát. Bạn có muốn phản biện?

Tôi không bận tâm lắm. Khán giả góp ý, tôi sẽ nghe và rút kinh nghiệm cho lần sau. Tôi nghĩ mỗi người có một cảm quan riêng. Tôi vẫn thấy nhiều người khen phần rap của anh Phúc Du. Anh ấy mang đến cho ca khúc này những lớp nghĩa mới, sâu sắc và rất độc đáo.

- Orange sau 2 năm vắng bóng đã khác ra sao?

Tôi khác nhiều so với lúc trước. Tôi ngày trước không phải là người sống bình tĩnh, rất thiếu kiên nhẫn và hay than thân, trách phận lắm. Bây giờ, tôi nhìn mọi thứ nhẹ nhàng hơn. Tôi còn được làm nhạc, còn có thời gian để than thở thì đó là một cái điều rất là may mắn đối với bản thân Cam rồi.

Orange khẳng định đã nhìn mọi thứ nhẹ nhàng hơn, không còn "than thân trách phận" nhiều.

- Có một số ý kiến rằng Orange đang “đợi điểm rơi” từ một chương trình âm nhạc, cụ thể là The Masked Singer Vietnam. Bạn có tham gia chương trình này?

Tôi ngày xưa tham gia nhiều chương trình âm nhạc rồi. Nói tôi đợi điểm rơi từ một chương trình âm nhạc nào đó, chắc chắn là không có. Tôi không chờ đợi danh tiếng từ một chương trình âm nhạc để “hưởng ké”.

Đúng thời điểm, đúng deadline thì mình phải ra thôi. Còn lại, tôi không tham gia bất cứ chương trình nào về âm nhạc trong năm nay. Tôi thật sự rất muốn tham gia, nhưng lại không có đủ thời gian. Việc lo cho MV và album của tôi đã tốn rất nhiều thời gian. Tôi thậm chí còn chẳng còn thời gian để chăm sóc cho bản thân một cách đầy đủ.

Ca sĩ sinh năm 1997 khẳng định không "hưởng ké" danh tiếng của bất cứ chương trình âm nhạc nào.

- Sắp tới, Orange sẽ có gì?

Tôi sẽ có những sự thay đổi lớn, cũng như một số thứ bất ngờ dành đến cho khán giả. Tôi sẽ có album đầu tay, một showcase trình bày những bài hát trong album do chính tôi sáng tác. Tôi tạm thời chỉ có thể nói như vậy.

