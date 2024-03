Tối 22/3, Ngọt Band tiếp tục đăng tải bài viết thông báo sẽ không trình diễn ở 2 show sắp tới. Cụ thể, nhóm này viết: "Thành thật xin lỗi ban tổ chức của CAM và Những Thành Phố Mơ Màng cùng các chương trình đã hứa trước. Chúng tôi đã ngừng hoạt động. Chúng tôi xin chịu mọi trách nhiệm và bồi thường".

Cách đó 2 ngày, nhóm nhạc này thông báo tan rã sau hơn 10 năm hoạt động. Sau dòng trạng thái xin lỗi, Ngọt Band trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Nhiều khán giả từng là fan của Ngọt nhanh chóng quay lưng, để lại những bình luận chỉ trích và thất vọng vì cách làm việc kém chuyên nghiệp của band nhạc này.

Lời xin lỗi thảm họa của Ngọt Band.

Khán giả Q.H bình luận: "Coi thường khán giả không thể chịu được. Dù gì cũng phải có một buổi biểu diễn chia tay. Giờ các bạn làm vậy thì người khổ nhất là những đơn vị tổ chức show. Họ biết phải làm gì bây giờ? Diễn cho xong 2 show thì khán giả còn thương. Cái nghiệp hát đưa các anh lên mà giờ các anh đá phát bay cả chén cơm của ban tổ chức các chương trình thì chịu rồi".

Nhiều người dùng những từ ngữ nặng nề chỉ trích nhóm nhạc này. Sau đó, Ngọt để lại thêm hai bình luận. Một bình luận với nội dung: "Chúng tôi xin lỗi khán giả". Bình luận còn lại là một lời đùa về việc admin của fanpage viết sai chính tả. Thái độ đùa cợt này cũng khiến nhiều người "nóng mặt".

"Ghét nhau đến mức nào để mà thà đền bù mấy trăm triệu và khiến fan đã yêu thương, ủng hộ mình từ hồi còn nghèo khó phải ghi âm bằng loa iPhone thất vọng còn hơn đứng chung sân khấu lần cuối vậy? Cảm ơn vì đã nhổ vào mặt fans. Làm ơn đừng bao giờ làm nghệ sĩ nữa", một bình luận thu hút hàng ngàn lượt tương tác phía dưới bài đăng của Ngọt.

Ngọt Band vốn là nhóm nhạc dẫn đầu trào lưu Indie suốt nhiều năm qua.

Rạng sáng 23/3, hai đơn vị tổ chức show là CAM by 8 the Theatre và Những Thành Phố Mơ Màng cũng lên tiếng về vụ việc. Fanpage CAM by 8 the Theatre viết: "Trước các thông tin đang được chia sẻ, CAM by 8 có trách nhiệm phải có sự trao đổi chính thức giữa các bên, và đảm bảo kỹ các thông tin đưa ra đầy đủ, chính xác và được các bên có trách nhiệm cùng cam kết.

Do đó, tới hiện tại CAM chưa thể đưa ra công bố chính thức khi chưa đảm bảo đủ các yêu cầu trên. Song song với đó, CAM xin cam kết tìm kiếm giải pháp tối ưu nhất trong khả năng để trải nghiệm nghệ thuật của các bạn khán giả được đảm bảo chất lượng. Vì vậy, CAM by 8 xin phép sẽ có thông tin chính thức trong vòng 72 tiếng nữa. Rất mong nhận được sự thông cảm và tiếp tục ủng hộ của các bạn".

Nhiều khán giả mua vé show vì có Ngọt band.

Đại diện BTC show Những Thành Phố Mơ Màng viết: "Hiện nay, ban tổ chức đang tiến hành các cuộc trao đổi chính thức và chặt chẽ để đảm bảo rằng mọi quyết định khi được thông báo tới các cư dân đều đầy đủ, mang tính chính xác và được sự xác nhận của các bên có liên quan.

Hiện tại vẫn còn một số chi tiết cần được giải quyết trước khi có thể công bố chính thức. Chúng mình rất mong các bạn sẽ thông cảm và cam kết sẽ cung cấp thông tin chính xác và kịp thời nhất về vấn đề này.Chúng mình rất xin lỗi vì những điều không đáng có xảy ra và hi vọng vẫn nhận được sự quan tâm theo dõi của các bạn về sự kiện sắp tới".

Sau đó, đơn vị này cũng phải khóa phần bình luận khi nhiều khán giả chỉ trích kịch liệt cách làm việc của Ngọt Band. "Trước những thông tin đang chờ được xác thực ở cả hai bên. Cũng như hạn chế các thông tin chưa được xác minh và dễ gây hiểu lầm. Chúng mình xin phép được khoá bình luận bài viết này ạ. Mong các bạn thông cảm", ban tổ chức viết.

Ngọt band thường xuyên xuất hiện trên sân khấu của Những Thành Phố Mơ Màng.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]