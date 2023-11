Album Gieo của Ngọt band xuất hiện trong danh sách đề cử của Grammy 2024

Cụ thể, album Gieo được đề cử ở hạng mục "Thiết Kế Ấn Phẩm Xuất Sắc Cho Album" - phần Art Direction và Design (Chỉ đạo nghệ thuật và thiết kế) tại Grammy 2024. Ấn phẩm được đảm nhiệm bởi Duy Dao và ekip.

Duy Dao đã vinh dự là người Việt đầu tiên được đề cử, và cũng là Designer và Art Director đầu tiên đến từ Đông Nam Á.

Album của nhóm Ngọt xuất hiện trong một hạng mục đề cử của Grammy 2024.

Những artwork của album Gieo.

Trong hạng mục này còn có các cái tên quốc tế khác như The Collected Works of Neutral Milk Hotel (Neutral Milk Hotel), For The Birds: The Birdsong Project, Inside: Deluxe Box Set (Bo Burnham), Words & Music, May 1965 - Deluxe Edition (Lou Reed).

Trên trang cá nhân của mình, Duy Đào chia sẻ: "Hình như tôi đã may mắn là người Việt đầu tiên được đề cử, và cũng hình như là Designer và Art Director đến từ Đông Nam Á đầu tiên.

Cảm ơn gia đình. Cảm ơn bạn bè. Đặc biệt là cảm ơn team đã luôn cố gắng cùng tôi. Và đặc biệt hơn là band nhạc Ngọt đã luôn luôn tin tưởng và kiên nhẫn. Những người xung quanh tôi luôn là niềm cảm hứng và động lực lớn nhất của tôi. Chắc chắn sẽ có 1 lời cảm ơn dài hơn, đầy đủ hơn và sâu sắc hơn sau khi tôi bình tĩnh lại".

Ngọt là band nhạc được nhiều khán giả trẻ yêu mến.

Ngọt là một nhóm nhạc Indie theo hướng Indie Pop với những sản phẩm nổi bật như Em Dạo Này, Lần Cuối, Chuyển Kênh,... Bốn thành viên của nhóm là các chàng trai tài năng ở độ tuổi 9X: Trọng Thắng, Việt Hoàng, Nam Anh và Chí Hùng.

Âm nhạc của Ngọt band được đánh giá là thường "xoay quanh những vấn đề cuộc sống" và đều "có góc nhìn riêng". Mặt khác, các sáng tác của nhóm thường "ẩn sâu trong những ca từ có vẻ như ngây thơ, đơn giản là triết lý sống sâu sắc. Giai điệu ca khúc tự nhiên, không theo khuôn mẫu nào".

Thắng là thành viên nổi bật của Ngọt band với hoạt động solo ấn tượng.

Trước đó, vào năm 2022, tại lễ trao giải Grammy lần thứ 64, Sangeeta Kaur được xướng tên với giải Best Classical Solo Vocal Album. Cô là nghệ sĩ gốc Việt đầu tiên giành chiến thắng tại hạng mục sáng giá này.

Xuất sắc vượt qua những cái tên nổi tiếng trong giới nhạc cổ điển như Will Liverman, Joyce DiDonato, Jamie Barton và Laura Strickling, Sangeeta Kaur giành chiến thắng ở hạng mục Best Classical Solo Vocal Album (tạm dịch: Album thanh nhạc cổ điển xuất sắc nhất). Giọng ca gốc Việt được xướng tên nhờ tác phẩm Mythologies kết hợp cùng với Hila Plitmann - một giọng nữ cao opera người Israel.

