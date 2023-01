Lộc Fuho liên tiếp gặp vận đen ngày đầu năm: Bị kẻ lạ ném pháo vào nhà và cái kết

Cách đây vài ngày, Lộc Fuho gây chú ý khi đăng tải clip ghi lại sự việc bị một số người lạ ném pháo vào nhà. Có thể thấy trong clip, có 3 nhóm học sinh đi xe đạp điện qua nhà và ném pháo tự chế vào trước cửa, trong nhà, trên cả xe hơi của anh. Sau khi clip được chia sẻ, những học sinh nêu trên và phụ huynh đã tới tận nhà Lộc Fuho để xin lỗi.

Hình ảnh được camera ghi lại trước cổng nhà Lộc Fuho

Vụ việc nhận về sự quan tâm của nhiều dân mạng, đặc biệt trong thời điểm cận Tết thế này, dễ dẫn đến những hậu quả khôn lường. Theo lời Lộc Fuho chia sẻ, tình trạng này diễn ra rất nhiều lần, vì vậy anh mới bức xúc đăng tải trên mạng xã hội. "Các em đã đến xin lỗi rồi nên Lộc không báo công an làm gì. Tuy nhiên, hôm nay Công an xã có gọi nói là đã xử lý vụ việc rồi. Lộc cũng cảm ơn các anh nhiều". Nam YouTuber cho biết, hiện tại anh sống cùng gia đình ở quê vợ, vì vậy ít quen biết cũng như chưa từng gây sự với ai ở đây. Anh bày tỏ mỗi người có một cuộc sống riêng nên hi vọng đừng có tình trạng như vậy xảy ra lần nữa.

Trong năm mới, hiện tượng mạng quê Khánh Hòa vướng phải nhiều "vận đen" như đang lái xe thì bò tông vào, bị gièm pha khi làm từ thiện, tặng tiền giúp đỡ gia đình bé trai rơi xuống trụ bê tông... Lộc Fuho cho biết bản thân đã bị công an gọi lên làm việc và sao kê số tiền kêu gọi từ thiện. "Tôi làm từ thiện bằng lương tâm, không phải bằng lương tháng mà suốt ngày cứ kêu tôi ăn chặn hoài. Nếu tôi ăn chặn thì đã không còn ở ngoài này đâu", nam YouTuber chia sẻ.

Từ một anh phụ hồ có cuộc sống nghèo khó, Lộc Fuho “đổi đời” nhờ công việc sáng tạo nội dung trên các nền tảng mạng xã hội

Lộc Fuho tên thật là Phạm Văn Lộc, sinh năm 1994, quê Khánh Hòa, làm nghề phụ hồ. Sau quãng thời gian nổi đình đám trên mạng xã hội, Lộc quyết định lấn sân phát triển sang lĩnh vực YouTube và sản xuất những Vlog về đời sống thợ xây. Trên trang cá nhân, anh thường xuyên "mở lớp" livestream dạy đóng gạch, trộn vữa thu hút lượng người xem khổng lồ. Sau khi lấy vợ, anh xây nhà, mua xe hơi khiến nhiều người đồn đoán làm YouTube có thu nhập "khủng".

Tuy nhiên trong một cuộc trò chuyện với chúng tôi, Lộc Fuho cho biết thu nhập từ YouTube của anh thật sự không cao. “Mình không giấu bao giờ. Những doanh thu này có tháng 200 USD, có tháng 500 hay 800 USD. Tuy nhiên, đây là chưa trừ chi phí, thuế và trả lương cho hai đứa em hỗ trợ quay nữa. Không phải hiện trên màn hình bao nhiêu là nhận bấy nhiêu đâu nha mọi người”, Lộc Fuho nói. Anh với bà xã Kim Thủy vẫn đi làm và tích góp để lo cho cuộc sống sau này.

