Loạt mỹ nhân showbiz chi tiền tỷ mua quà tặng chồng

Thứ Ba, ngày 05/10/2021 17:42 PM (GMT+7)

Những bà vợ quốc dân mua quà lên đến cả tỷ đồng tặng nửa kia của mình.

Ngoài tài năng, những cặp vợ chồng showbiz Việt này còn được biết đến với khối tài sản lớn, thường xuyên tặng nhau những món đồ hiệu đắt đỏ. Nếu Việt Hương tậu "xế hộp" 700 triệu tặng chồng thì trước đó, Hari Won hay Đàm Thu Trang cũng đã chi hơn tiền tỷ chỉ để tặng ông xã món quà yêu thích.

Việt Hương

Việt Hương tặng chồng chiếc xe hơi màu đỏ

Mới đây, thông tin nghệ sĩ Việt Hương mua xế hộp tặng chồng nhận được nhiều sự quan tâm của dân mạng. Theo đó, trong clip tới nhà nữ danh hài để review xe của Tiết Cương, nam nghệ sĩ giới thiệu: "Chiếc xe này của Việt Hương mua tặng ông xã Hoài Phương". Nữ diễn viên "Nhà có 5 nàng tiên" tiết lộ giá tiền chiếc xe: “Anh Phương từ Mỹ về đây đâu có đi xe cà tàng được, phải đi xe dữ như thế này, giá 700 triệu đồng đấy”.

Cặp vợ chồng còn cho biết, chiếc xe sẽ được sử dụng với mục đích từ thiện. “Tôi dùng xe này chủ yếu để phát đồ từ thiện. Bây giờ tôi phải phát bánh tới quận 4, quận 7 đây" - Hoài Phương nói. Chiếc xe càng thêm đặc biệt khi lái xe từng là tài xế cho cố nghệ sĩ Chí Tài.

Vợ chồng Việt Hương thời gian gần đây rất chăm chỉ làm từ thiện, từng tặng xe cứu thương giá tiền tỷ cho ông Đoàn Ngọc Hải

Trước đó, cặp vợ chồng sao Việt gây chú ý khi hoạt động động từ thiện tích cực trong suốt 3 tháng tại TP. HCM. Cô đã chi tiền túi để góp tặng 5 chiếc xe cứu thương. Nữ danh hài cũng tặng xe cứu thương 3 tỷ cho ông Đoàn Ngọc Hải. Hiện tại, Việt Hương đang lo thủ tục để đưa thi hài ca sĩ Phi Nhung về Mỹ.

Được mệnh danh là nữ danh hài giàu nhất Việt Nam, Việt Hương liên tục đắt show truyền hình, giám khảo, phim ảnh,.... ở cả thị trường trong nước và hải ngoại trong hơn 25 năm làm nghề, với mức cát xê khủng. Nữ nghệ sĩ sở hữu nhiều bất động sản giá trị ở cả Việt Nam và nước ngoài, nhà hàng, thương hiệu mỹ phẩm, xế hộp và đồ hiệu đắt đỏ. Trước đó, trong một livestream, nữ danh hài chia sẻ bản thân đang nắm trong tay 8 căn hộ cao cấp, có biệt thự hồ bơi rộng 6 mét, dài 20 mét.

Vợ chồng nghệ sĩ Việt Hương thường xuyên thể hiện tình cảm ngọt ngào, mặn nồng

Hari Won

Vợ chồng Trấn Thành - Hari Won gây chú ý với cuộc sống hôn nhân ngọt ngào, hạnh phúc và giàu sang. Cặp đôi không ít lần mua quà tặng nhau, phần lớn đều thuộc các thương hiệu đắt đỏ trên thế giới. Giọng ca "Anh cứ đi đi" gây chú ý khi "mạnh tay" mua tặng chồng nhân dịp sinh nhật là chiếc đồng hồ có giá bán lẻ khoảng 45.120 USD (hơn 1 tỷ đồng) vào năm 2020. Được biết, phụ kiện xa xỉ này thuộc thương hiệu đình đám của Thụy Sĩ.

Hình ảnh chiếc đồng hồ cùng dòng trạng thái từng gây sốt cộng đồng mạng

Trước đó, nhân dịp kỷ niệm 2 năm ngày cưới, nàng dâu xứ kim chi cũng mua chiếc đồng hồ hiệu Hublot dành tặng ông xã. Đồng hồ Big Bang Sang Bleu Titanium Pavé 45mm này là phiên bản giới hạn, có giá 843 triệu đồng. Số tiền được nữ ca sĩ dành dụm cả năm trời mới có được, nhưng vì "nửa kia cuộc đời" mà không thấy tiếc.

Bà xã nam MC xứng đáng là người vợ quốc dân, tinh tế và tình cảm

Ngoài vai trò MC, diễn viên, ca sĩ, Hari Won còn lấn sân kinh doanh, nên chuyện cô có kinh tế khá giả cũng là điều dễ hiểu. Trong một bài phỏng vấn ngay trước thềm đám cưới, khi được hỏi về chuyện tiền bạc, Hari Won chia sẻ đã tự mình mua được nhà riêng. Trước đó, cô cũng tiết lộ cát xê của bộ phim đầu tay là 50 triệu đồng, còn trong hợp đồng phim gần đây nhất, con số này tăng lên gấp 10 lần là 500 triệu.

Trấn Thành - Hari Won hiện đang là cặp vợ chồng nổi tiếng của showbiz Việt, cặp đôi phủ sóng mọi chương trình game show truyền hình với nhiều vai trò khác nhau với mức cát xê khủng. "Vợ chồng Trấn Thành - Hari Won giàu lắm, giàu nhất showbiz. Chồng kiếm tiền, vợ kiếm tiền… Nói chung là giàu lắm" - danh hài Trường Giang từng chia sẻ.

Cặp đôi rất tình tứ cả trên sân khấu lẫn đời thường

Đàm Thu Trang

Nói đến độ "chịu chi" thì không thể không nhắc tới Đàm Thu Trang, cô không ít lần tặng chồng những món quà khủng như siêu mô tô, bộ sưu tập đồng hồ bạc tỷ,... Mỹ nhân này từng gây chú ý khi chi hơn 1 tỷ đồng, tặng chồng chiếc siêu mô tô nhân dịp Giáng sinh 2020. Được biết, chiếc mô tô này thuộc thương hiệu Mỹ Harley-Davidson, dòng Breakout 114 2020.

Chiếc mô tô có thiết kế lạ, bắt mắt

Trước đó, cô cũng từng gây sốt khi tặng ông xã doanh nhân chiếc siêu xe Ferrari F12 nhập khẩu từ Dubai, giá sau thuế rơi vào khoảng 1 triệu USD (khoảng 22 tỷ đồng), chưa tính các món đồ độ thêm. Vào hồi tháng 7/2019, bà mẹ một con còn tặng chồng món quà độc là bộ ống xả trị giá gần nửa tỷ đồng của hãng Unobtanium nổi tiếng cho chiếc McLaren 720S màu cam.

"Đại gia phố núi" hào hứng chia sẻ về món quà của vợ, còn gọi siêu xe là những người vợ thứ 2, thứ 3 do chính tay bà xã mình lấy về: "Cảm ơn vợ yêu Đàm Thu Trang về món quà thật sự bất ngờ và to bự... Vợ cả thì em cưới, còn lại vợ 2 và vợ 3 đều do vợ cả em cưới về đấy ạ".

Cường đô la khoe những món quà được vợ tặng trên trang cá nhân

Trước khi về chung nhà, Đàm Thu Trang cũng có khối tài sản kha khá với nhà riêng, hàng hiệu hay chuỗi nhà hàng kết hợp cùng chồng. Cô sở hữu căn hộ hạng sang, xe Audi có giá trị hơn 2,5 tỉ đồng và loạt đồ hiệu đắt đỏ. Từ khi kết hôn với ông xã đại gia, cuộc sống của người đẹp sinh năm 1989 càng dư dả hơn.

Bên cạnh khối tài sản khủng, chân dài xứ Lạng và chồng gây chú ý với những khoảnh khắc hạnh phúc, ngọt ngào. Cặp đôi dành thời gian đi du lịch, tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên các con.

