Lộ mặt mộc, gặp tai nạn rách da đầu...show thực tế "hạnh hạ" sao Hàn

Thứ Ba, ngày 31/08/2021 10:05 AM (GMT+7)

Sự khắc nghiệt của show khiến nghệ sĩ rơi vào tình huống “dở khóc dở cười”, thậm chí nguy hiểm tính mạng.

Lên sóng lần đầu năm 2011, Law Of The Jungle (Luật rừng) gặt hái thành tích tốt về rating, đồng thời cũng vướng không ít tranh cãi. Tham gia show thực tế này, người nổi tiếng phải thử thách khả năng sinh tồn bằng cách tới những nơi xa xôi và trải nghiệm cuộc sống cùng người bản xứ. Sự khắc nghiệt của chương trình khiến nghệ sĩ nhiều lần bị đẩy vào tình huống “dở khóc dở cười”, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Nỗi ám ảnh “mặt mộc” với mỹ nhân Hàn

Là show sống còn yêu cầu tính chân thật nhất có thể nên sao nữ tham gia Law Of The Jungle đều để mặt mộc. Bên cạnh các mỹ nhân được khen gương mặt nổi bật cả khi không son phấn, nhiều người bị nhận xét trông nhợt nhạt, kém sắc hơn, có trường hợp trông như 2 người khác nhau.

Tuy khiến sao nữ Hàn Quốc muốn né vì sợ lộ mặt mộc “để đời”, show cũng trở thành cơ hội khoe nhan sắc hoàn hảo với Dasom, Lee Sun Bin, Kwon Nara…

Thử thách nguy hiểm gây kiệt sức, chấn thương

Law Of The Jungle ghi nhận nhiều trường hợp nghệ sĩ bị kiệt sức hay gặp thương tích khi thực hiện nhiệm vụ. Chẳng hạn nam thần Jin nhóm BTS từng kiệt sức đến mức phải cấp cứu sau cả ngày làm nhiệm vụ mà không ăn gì.

Trước anh, nữ thần tượng Jungyeon (TWICE) tham gia show năm 2016 đã bị một con ngựa khác đá trúng chân khi cưỡi ngựa trong thử thách ở New Caledonia. Tai nạn khiến cô chấn thương nặng ở chân, phải rời khỏi show sớm cũng như tạm ngưng các hoạt động sau đó với TWICE.

Trong một tập được ghi hình năm 2014, cơn sóng lớn từ Ấn Độ Dương đã ném ngược UEE trở lại, làm cô rơi xuống và đập đầu mạnh vào những tảng đá bên dưới.

Người đẹp phải khâu vết rách trên da đầu sau sự cố, may mắn thay vết thương không quá nghiêm trọng. Cô đã hồi phục tốt và còn tái xuất Law of the Jungle ở New Zealand.

Một số nghệ sĩ khác gây xót xa như Jung Chae Yeon không ăn suốt 70 tiếng, sốt cao liên tục dẫn tới ngất xỉu khi quay chương trình, nam ca sĩ Oh Jong Hyuk bị muỗi đốt sưng khắp cả người, hay em út Mir nhóm MBLAQ suýt bị nước cuốn trôi ở giữa Amazon, sau khi được thuyền cứu hộ đến giải cứu, anh đã bật khóc vì căng thẳng.

Ngay cả Kim Byung Man đảm nhận vị trí trụ cột của show cũng gặp tình huống nguy hiểm khi đến New Zealand ghi hình năm 2017. Cụ thể, “Tộc trưởng” liên tục chịu đựng những đợt gió mạnh và cái lạnh buốt giá từ cơn bão tồi tệ nhất trong vòng 50 năm ở nước này. Anh được chẩn đoán mắc chứng hạ thân nhiệt vì chống chọi trước điều kiện khắc nghiệt, khiến toàn bộ thành viên bộ tộc bàng hoàng.

Bên cạnh những lần “làm khó”, gây nguy hiểm cho nghệ sĩ, Law Of The Jungle còn vướng tranh cãi về việc ghi hình tại địa điểm mới xảy ra thiên tai và săn bắt động vật quý hiếm trái phép.

Ngày 30/10/2018, ê-kíp Law of the Jungle đến ghi hình tại quần đảo Mariana ở Thái Bình Dương - nơi vừa bị tàn phá bởi một cơn bão cấp 5 chỉ cách đó 5 ngày, mặc cho việc cơn bão được đánh giá thuộc hàng khủng nhất năm ấy. Đại diện ê-kíp tuyên bố sẽ cân nhắc về vị trí, không ảnh hưởng tiêu cực đến khu vực địa phương khi nhà sản xuất bị chỉ trích cố tình quay chương trình ở nơi đang chịu hậu quả từ thảm họa thiên nhiên.

Không dừng lại ở đó, show thực tế này còn nhiều lần săn bắt trái phép, thậm chí ăn luôn động vật có trong sách đỏ. Năm 2019, trong một tập phát sóng diễn ra tại vườn quốc gia Hat Chao Mai (Thái Lan), nữ diễn viên Lee Yeol Eum đã bắt được 3 con Sò Tai Tượng – loài sò quý hiếm, được pháp luật xứ Chùa Vàng bảo vệ nghiêm ngặt. Sau đó, sao nữ đã thưởng thức sò cùng đồng đội.

Đại diện Vườn quốc gia Hat Chao Mai đã đâm đơn kiện Lee Yeol Eum và nhà sản xuất chương trình vì vi phạm Đạo luật công viên quốc gia cũng như Đạo luật bảo vệ động vật hoang dã. Họ cho biết, phía đoàn ghi hình show đã được thông báo kỹ nội quy trước đó, nhà sản xuất còn ký biên bản xác nhận tuân thủ với vườn quốc gia Thái Lan. Nếu bị kết án, sao nữ sinh năm 1996 có thể phải đối mặt án tù tối đa 4 - 5 năm.

Nhiều người Hàn đã gửi đơn kiến nghị ở trang chủ Nhà Xanh, yêu cầu chính phủ tha tội cho nữ diễn viên trẻ và nên đưa ra hình phạt thích đáng với ê-kíp Law of the Jungle.

Gần nhất, chương trình lại “hứng gạch” trong tập lên sóng ngày 18/01/2020 khi một thành viên trong dàn cast – tài tử Lee Tae Gon đã câu được Cá Ngừ Mắt To – loài cá nằm trong sách đỏ quốc tế và rồi thưởng thức cùng các thành viên còn lại.

Bên cạnh những lần gây tranh cãi dữ dội, không thể phủ nhận Law of the Jungle là một show thực tế tên tuổi và thành công với nội dung thú vị, làm nổi bật bản năng sinh tồn của các sao. Ngày 26/5/2020, chương trình được thông báo buộc phải gián đoạn vì ảnh hưởng của COVID-19. Tuy nhiên, show nhanh chóng khởi động lại vào ngày 29/8 cùng năm với lần ghi hình nội địa đầu tiên trong lịch sử, được gọi là Law of the Jungle in Wild Korea.

