Will Smith phủ nhận tham dự tiệc thác loạn của Diddy

Theo TMZ, trong buổi biểu diễn ở San Diego đêm 12/12, Will Smith nói với khán giả anh đã nhìn thấy các meme mọi người chế về anh với Diddy. "Một số thứ rất nực cười. Tôi chưa bao giờ lên tiếng về những điều này nhưng muốn nói rõ ràng: Tôi không liên quan gì đến Puffy (Diddy), vì vậy các bạn có thể chặn meme và những điều nhảm nhí đó", Will phát biểu.

Diddy (trái) và Will Smith trong một sự kiện. Ảnh: Wire

Diễn viên Aladdin cho biết anh chưa bao giờ tham gia "freak off" - những bữa tiệc Diddy tổ chức nhiều năm qua, được các công tố viên miêu tả là tiệc tình dục thác loạn. "Tôi thậm chí không thích dầu em bé", Will Smith nói, đề cập tới hơn 1.000 chai baby oil được tìm thấy trong biệt thự của Diddy khi cảnh sát liên bang đột kích hồi tháng Ba. Will - người từng gây ồn ào và bị kiểm điểm vì tát đồng nghiệp ở Oscar 2022 - cũng chia sẻ rằng anh đã làm đủ thứ vớ vẩn nên "đừng kéo tôi vào những chuyện tồi tệ của người khác".

Will Smith (trái) phủ nhận liên quan đến Diddy (phải). Ảnh: Page Six

Diddy (tên thật là Sean Combs) hiện bị giam giữ tại nhà tù ở Brooklyn, New York sau khi bị bắt hồi tháng 9 với cáo buộc buôn bán tình dục, tống tiền và đưa người tham gia hoạt động mại dâm. Trong cáo trạng của các công tố viên, Diddy được miêu tả là một kẻ săn mồi tình dục xảo quyệt đã biến "đế chế kinh doanh đa ngành" của mình thành một "doanh nghiệp tội phạm". Ông chủ hãng thu âm Bad Boy Records bị cáo buộc thường tổ chức những tiệc sex, dụ dỗ, ép buộc khách mời tham gia và bí mật ghi hình.

Diddy cũng bị nhiều người kiện vì tội tấn công tình dục, tuy nhiên rapper phủ nhận mọi cáo buộc. Phiên tòa xét xử Diddy sẽ diễn ra vào tháng 5/2025.

