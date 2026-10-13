Lê Dương Bảo Lâm đính chính

Tập 104 2 ngày 1 đêm phát sóng tối 11/10, khép lại tour Miền Tây mùa nước nổi tại Đồng Tháp. Đây là chặng đầu tiên vắng mặt Trường Giang sau 4 mùa.

Năm thành viên trải nghiệm lần này gồm Kiều Minh Tuấn, Ngô Kiến Huy, Lê Dương Bảo Lâm, Cris Phan và Hieuthuhai cùng khách mời Pháp Kiều, Cody Nam Võ và CongB.

Tiết mục tạo tranh luận

Trong thử thách tối, hai đội lựa chọn truyện cổ tích, phát triển thêm tình huống và đưa chi tiết vắt nước cam vào kịch bản. Đội Chuột Xạ gồm Kiều Minh Tuấn, Ngô Kiến Huy, Lê Dương Bảo Lâm và Pháp Kiều dựng lại truyện Tấm Cám.

Lê Dương Bảo Lâm vào vai Tấm, Pháp Kiều hóa thân thành Cám, Kiều Minh Tuấn đóng dì ghẻ, còn Ngô Kiến Huy đảm nhận vai ông Bụt. Nam diễn viên đeo mặt nạ che kín khuôn mặt, giữ một biểu cảm xuyên suốt tiết mục.

Trong cảnh Tấm và Cám tranh nhau vắt nước cam, Lê Dương Bảo Lâm dùng mành tre đánh vào đầu Pháp Kiều, sau đó nắm tóc kéo đàn em ra giữa sân. Pháp Kiều tiếp tục nhập vai và phối hợp cùng các thành viên.

Lê Dương Bảo Lâm tạo tranh luận ở tiết mục Tấm Cám.

Sau khi chương trình lên sóng, một số khán giả nhận xét động tác của Lê Dương Bảo Lâm khá mạnh, có thể khiến bạn diễn bị đau. Nhiều ý kiến khác cho rằng đây là tình huống ứng biến giữa hai nghệ sĩ thân thiết.

Trước những bàn luận trên mạng xã hội, Lê Dương Bảo Lâm lên tiếng: “Diễm thương Kiều, diễn con Kiều mà đau thì Diễm làm con gỗ xà cừ”. Diễm là biệt danh nam diễn viên thường sử dụng trong các chương trình giải trí.

Pháp Kiều cũng phản hồi đàn anh bằng câu nói đùa: “Kệ đi Diễm ơi, mốt gặp cho em đánh lại là hòa”.

Trước đó, hai nghệ sĩ từng phối hợp trong một số chương trình thuộc hệ thống Say hi. Ở chặng Đồng Tháp, Pháp Kiều và Lê Dương Bảo Lâm cùng thuộc đội Chuột Xạ, đồng hành qua phần lớn thử thách.

Dù tạo ra nhiều tiếng cười, đội Chuột Xạ không thắng phần thi diễn xuất. Đội “Mèo Mã Gà Rồng chọn dựng lại Cây tre trăm đốt. Cody Nam Võ vào vai phú hộ, CongB hóa thân thành con gái phú hộ, Hieuthuhai đóng chàng trai làm thuê, Cris Phan dẫn chuyện.

Tập 103 và 104 là chặng đầu tiên của 2 ngày 1 đêm vắng mặt Trường Giang.

Nghệ sĩ trải nghiệm văn hóa địa phương

Trong tour Miền Tây mùa nước nổi, các thử thách khai thác đời sống, ẩm thực và văn hóa Đồng Tháp. 8 nghệ sĩ trải nghiệm những gian hàng tuổi thơ, xem quy trình làm cốm gạo bằng máy nổ truyền thống và thưởng thức lẩu cù lao, chuột đồng nướng lu, gỏi tép bông điên điển, hủ tíu Sa Đéc.

Trong trò chơi về phương ngữ, Pháp Kiều thể hiện lợi thế "dân miền Tây" khi giải thích những cách nói như “đi mị mị”, “xa lắc xa lơ”... Ở thử thách hò Đồng Tháp kết hợp một đoạn trong ca khúc Bài ca đất phương Nam, CongB lần đầu thử sức điệu hò địa phương.

Nhiệm vụ xuyên suốt chặng là tìm Muỗi chúa - người bí mật lây nhiễm các thành viên khác để giành lợi thế trong cuộc đua tổng tài. Kiều Minh Tuấn ban đầu bị nghi ngờ nhiều nhất vì thường xuyên chạm vào người chơi và sử dụng quyền tổng tài trong một số tình huống. Cris Phan sau đó cũng lọt vào tầm ngắm của các thành viên.

Nghệ sĩ trải nghiệm nhiều văn hóa, ẩm thực địa phương tại chặng Đồng Tháp.

Sau vòng quay tăng ca, Lê Dương Bảo Lâm chọn Hieuthuhai cùng thức dậy từ sáng sớm. Hai người chèo xuồng thu hoạch lục bình, hoàn thành khối lượng chương trình yêu cầu để đổi lấy ba gợi ý về Muỗi chúa.

Trong thử thách giữ thăng bằng trên dây, CongB gây bất ngờ khi đánh bại Lê Dương Bảo Lâm. Nam diễn viên ban đầu tự tin nhờ lợi thế thể lực nhưng sớm mất thăng bằng. Sau thất bại, anh nói vui đã đánh giá thấp CongB.

Ở lượt đấu khác, Hieuthuhai và Ngô Kiến Huy cùng rơi xuống nước sau màn giằng co. Hai người ôm nhau và tái hiện cảnh Jack - Rose trong phim Titanic. Ngô Kiến Huy sau đó giành chiến thắng.

Điểm dừng cuối của hành trình là Khu di tích quốc gia Xẻo Quýt. Các nghệ sĩ tìm hiểu về đời sống, hoạt động chiến đấu của lực lượng cách mạng tại căn cứ, sau đó phối hợp giải mật thư. Thông điệp cuối nhắc lại giá trị của hòa bình và sự hy sinh của thế hệ đi trước.

Trong phần công bố kết quả, sáu thành viên nghi ngờ Cris Phan là Muỗi chúa, trong khi chỉ hai người lựa chọn Lê Dương Bảo Lâm. Kết quả, Lê Dương Bảo Lâm mới là người giữ nhiệm vụ bí mật, với cách lây nhiễm bằng hành động nhéo đối phương.

Nam diễn viên đánh lạc hướng được các người chơi nhưng vẫn hụt vị trí tổng tài. Hieuthuhai bị Muỗi chúa tấn công nên mất điểm. Cris Phan có điểm quá trình cao nhất và trở thành người điều hành chặng tiếp theo.