Kiếm hơn 6 tỷ USD nhờ phim tổng tài sến súa

Phim tổng tài sến súa hái ra tiền

Giữa tháng 12, các nhà đầu tư mạo hiểm và các công ty khởi nghiệp đã họp tại khách sạn Conrad Bắc Kinh, tìm cách khai thác hiện tượng mới nhất trong giới truyền thông Trung Quốc: phim truyền hình dài tập.

Không giống các clip TikTok truyền thống, thường xoay quanh thử thách ngớ ngẩn hoặc điệu nhảy nhép, phim truyền hình ngắn được sản xuất chuyên nghiệp dành cho web, với cốt truyện tình tiết gay cấn.

Mỗi đoạn phim chỉ dài từ 60-90 giây, loạt phim có thể kéo dài hơn 50 tập. The Double Life of My Billionaire Husband, một trong những bộ phim ăn khách nhất năm 2023, chỉ dài 100 giây/tập. Phim kể về người phụ nữ bị ép kết hôn với "kẻ thất bại và một cựu tù nhân" để trả hóa đơn viện phí cho mẹ bỗng viral lạ thường.

Phim ngôn tình ngắn bùng nổ ở Trung Quốc.

Theo Hiệp hội ngành công nghiệp được chính phủ hậu thuẫn, nhờ doanh số quảng cáo và chi tiêu của người xem, doanh thu trong ngành phim truyền hình ngắn đã tăng vọt 35 phần trăm lên 50,44 tỷ nhân dân tệ (6,91 tỷ USD), vượt qua doanh thu phòng vé tại rạp chiếu phim của Trung Quốc.

Theo SCMP, hơn 500 triệu người dùng Internet ở Trung Quốc đang xem phim truyền hình ngắn. Hơn một phần ba trong số họ xem phim truyền hình ngắn mỗi ngày.

Joey Jia, giám đốc điều hành của ReelShort, đơn vị phát hành The Double Life of My Billionaire Husband, cho biết: "Phim truyền hình ngắn đang trở thành hình thức giải trí thống trị, thậm chí có khả năng vượt qua thị trường phim truyền thống trong vài năm tới".

Bộ phim truyền hình ngắn đầu tiên xuất hiện ở Trung Quốc năm 2018, không lâu sau khi TikTok ra mắt. Các công ty như Kuaishou Technology và Tencent Holdings thu hút hàng chục triệu người xem trẻ tuổi, những người thường xuyên lướt màn hình để xem những câu chuyện mới và video thịnh hành.

Sự phát triển của các nền tảng buộc những công ty lớn nhất Trung Quốc trong lĩnh vực phim và truyền hình trực tuyến phải chạy theo xu hướng.

iQiyi và Tencent - nền tảng giống Netflix và Hulu của Trung Quốc, bắt đầu cấp phép phát sóng phim truyền hình ngắn cho khách hàng địa phương cũng như khán giả nước ngoài.

Reeves Deng, cựu nhà đầu tư mạo hiểm đến từ Thâm Quyến, người đã thành lập công ty sản xuất phim ngắn Luckyshort, cho biết: "Trung Quốc có chuỗi cung ứng phim truyền hình ngắn mạnh mẽ, không nơi nào khác trên thế giới có thể cạnh tranh được. Về cơ bản, chúng tôi mang lại sự giải trí cho người xem với chi phí thấp và tần suất cao hơn".

Theo Deng, các nhà sản xuất ở Trung Quốc cho ra mắt ​​5.000-8.000 phim truyền hình ngắn mới mỗi năm, gấp 10 lần so với phần còn lại của thế giới. Theo báo cáo của ngành, hàng nghìn công ty mới đăng ký kinh doanh phim truyền hình ngắn vào năm 2024.

Do cạnh tranh ngày càng gay gắt, chi phí sản xuất tăng vọt. Nhưng những bộ phim truyền hình dạng này chỉ tốn vài chục nghìn USD để thực hiện, ít hơn nhiều so với phim truyền hình.

Họ có thể tạo ra doanh thu hàng triệu USD thông qua sự kết hợp giữa quảng cáo và tính phí người dùng. Sau khi xem hết một vài tập đầu tiên của một chương trình, người dùng phải chi tiền để mở khóa phần còn lại của chương trình hoặc xem quảng cáo giữa các tập.

Nhiều đơn vị sản xuất phim ngắn lớn đang tìm cách mở rộng ra nước ngoài để phát triển hoạt động kinh doanh và tránh kiểm duyệt trong nước.

Xu hướng lan rộng đến Mỹ và nhiều nước châu Á

ShortMax, một trong những ứng dụng phim truyền hình ngắn được tải xuống nhiều nhất trên toàn cầu, đang mở rộng hoạt động tại châu Á với nội dung được bản địa hóa bằng nhiều ngôn ngữ, trong khi nền tảng Mega Matrix tại Mỹ đang tìm cách thâm nhập vào Trung Đông.

Tving của Hàn Quốc, JioCinema của Ấn Độ và dịch vụ video địa phương lớn nhất Indonesia, Vidio, đang chuẩn bị phát hành nội dung dạng ngắn. Các giám đốc điều hành trong ngành ước tính ngành công nghiệp phim ngắn ở nước ngoài đã tăng trưởng lên khoảng 2 tỷ USD vào năm ngoái.

Khán giả Mỹ và các nước phương Tây "không cưỡng nổi" dạng phim ngắn nội dung tình yêu, tổng tài sến súa.

Ngày càng nhiều công ty Trung Quốc thành lập cơ sở sản xuất tại Mỹ, hy vọng lặp lại thành công của TikTok. Họ đang làm việc với những tài năng có thể nói cả tiếng Anh và tiếng Trung.

Những dịch vụ phát trực tuyến phim truyền hình ngắn này thu hút mọi người trên các nền tảng mạng xã hội phổ biến như YouTube, Instagram, X và TikTok bằng các tập phim dài một phút, sau đó chuyển hướng người xem đến nền tảng của họ.

Với đội ngũ đạo diễn và biên kịch hùng hậu tại đại lục, các nền tảng này duy trì được chi phí sản xuất thấp và tận dụng chuyên môn của Trung Quốc vào nội dung của họ. Để thu hút sự chú ý của khán giả phương Tây, các nhà sản xuất đưa nhóm sản xuất nhỏ đến Mỹ hoặc hợp tác với các hãng phim địa phương, tận dụng nguồn lực của Hollywood.

ReelShort, nền tảng do Crazy Maple Studio tại Sunnyvale, California điều hành, đã có hơn 10 triệu người dùng hoạt động hàng tháng kể từ khi ra mắt năm 2022, đang cố gắng mở rộng sang Mỹ - Latin, châu Âu và châu Á - Thái Bình Dương với dịch vụ cung cấp bằng 16 ngôn ngữ.

Bằng cách chuyển thể những câu chuyện được cấp phép của Trung Quốc sang thị trường Mỹ, với các diễn viên người Mỹ vào vai lãng mạn hoặc đôi khi là sến súa và giả tưởng, ReelShort thu hút đông đảo khán giả nữ.

Các nền tảng phim ngắn do nước ngoài sở hữu có thể đối mặt thách thức đáng kể ở Mỹ, nơi chính phủ đang cứng rắn, thậm chí cấm các công ty Trung Quốc.

Do lo ngại ngày càng tăng rằng TikTok gây ra rủi ro về bảo mật dữ liệu, ứng dụng xã hội này đã được lệnh phải tìm người mua hoặc phải đối mặt với việc đóng cửa theo luật pháp Mỹ.

Ngành công nghệ và trực tuyến của Trung Quốc cũng nổi tiếng với những trào lưu mạnh mẽ nhưng ngắn ngủi. Dòng tiền đầu tư có xu hướng đổ vào thứ mới nhất đang thịnh hành trước khi chuyển đi nơi khác. Một số giám đốc điều hành trong ngành đã lo lắng về triển vọng dài hạn của hiện tượng này.

Tuy nhiên, hiện tại, các giám đốc điều hành vẫn không nao núng.

Nan Yapeng, phó chủ tịch của Crazy Maple Studio, cho biết phim truyền hình ngắn tiếp tục tồn tại trong dài hạn. Khán giả có thể xem phim bất cứ lúc nào, không giống như việc dành hàng giờ để xem phim ở rạp. Phim truyền hình ngắn cũng linh hoạt với người xem, có thể xem hết nội dung trong thời gian ngắn.