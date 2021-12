Kiếm "4 tỷ đồng/100 phút", mỹ nhân hạng A có thu nhập "khủng" nhất nhì Kbiz

Thứ Năm, ngày 02/12/2021 05:49 AM (GMT+7)

Ngoài cát-xê, hai nữ diễn viên hạng A này còn sở hữu khối tài sản khủng.

Theo SCMP, ngành công nghiệp phim truyền hình của Hàn Quốc có nhiều thay để tối ưu hóa đối tượng khán giả. Theo đó, phim Hàn Quốc có thời lượng từ 16-20 tập. Những bộ phim dài lê thê chỉ còn trong quá khứ.

Tuy nhiên, do tính chất phát sóng nối đuôi của truyền hình, độ dài và thời lượng các bộ phim thường không giống nhau. Song, trong một số tác phẩm gần đây, nếu loại bỏ thời gian quảng cáo, thời lượng mỗi tập phim có thể dài từ 60-80 phút. Trong đó, những bộ phim có độ dài khoảng 12 tập sẽ dài trung bình 1 giờ/tập, trong khi các tác phẩm được đầu tư cao hơn sẽ dài 80 phút/tập. Ở những tập cuối - chẳng hạn như Mouse phát sóng vào đầu năm - thời lượng có thể dài hơn 100 phút. Tuy thời lượng dài ngắn khác nhau, các bộ phim sẽ không ngắn hơn dưới một giờ.

Ngoài ra, theo một báo cáo độc quyền của tờ Hankook Ilbo Hàn Quốc, Jeon Ji Hyun và Song Hye Kyo là hai nữ diễn viên nhận cát-xê cao nhất nước này. Dù còn nhiều tranh cãi về diễn xuất, song không thể phủ nhận các tác phẩm mà họ tham gia đều gây sốt, thu về lợi nhuận cao trên thị trường trong và ngoài nước.

Jeon Ji Hyun và Song Hye Kyo trở thành biểu tượng màn ảnh xứ Kim Chi.

Theo đó, hai sao nữ hạng A nhận hơn 200 triệu won (gần 4 tỷ đồng) mỗi tập ở "Now, we are breaking up" (Bây giờ chúng ta đang chia tay) và "Jirisan" (Bí ẩn núi Jiri). Đây được xem là mức cát-xê dành cho diễn viên nữ trong lĩnh vực điện ảnh tại xứ Kim Chi.

Trước đó, khi đóng "Encounter" (gặp gỡ) mức cát-xê của vợ cũ Song Joong Ki đã vượt quá 100 triệu won/tập. Vai diễn nữ bác sĩ trong "Hậu duệ mặt trời" đã gây được tiếng vang lớn, đưa tên tuổi của cô nổi danh khắp Châu Á, cũng vì thế mà giá trị thương hiệu của Song Hye Kyo ngày càng được nâng tầm. Tác phẩm mới đây nhất là "Now, we are breaking up" nên duyên cùng mỹ nam Jang Ki Yong đang đứng đầu danh sách xem tại nhiều quốc gia ở nền tảng ViKi như Châu Âu, Nam Mỹ, Bắc Mỹ,...

Song Hye Kyo trong "Now, we are breaking up"

Hoạt động trong ngành giải trí hơn 20 năm, người đẹp được mệnh danh là "Quốc bảo nhan sắc" xứ Hàn, Song Hye Kyo cực đắt show quảng cáo, phim ảnh và chụp hình tạp chí. Bên cạnh đó, những món đồ mà cô sử dụng trong "Now, we are breaking up" như váy, áo,... cũng nhanh chóng “cháy hàng”.

Ngoài ra, Song Hye Kyo còn sở hữu khối tài sản khổng lồ lên đến 31 triệu USD (hơn 720,4 tỷ đồng). Cô được biết đến là đại gia bất động sản, có nhiều căn hộ, tòa nhà đắt đỏ trên khắp Hàn Quốc. Mới đây nhất, mỹ nhân này còn "tậu" thêm 1 tòa nhà có giá lên đến 19,5 tỷ won (401 tỷ đồng).

Jeon Ji Hyun trong "Jirisan"

Về phần Jeon Ji Hyun, cô cũng nhận được thù lao 100 triệu won/tập từ "Vì sao đưa anh tới" (2013). "Jirisan" dù không bùng nổ như một số dự án trước đó của cô nhưng đã bán bản quyền cho iQIYI với giá hơn 20 tỷ won (hơn 381 tỷ đồng) ngay trước khi bắt đầu phát sóng.

Bên cạnh đó “mợ chảnh” còn là ngôi sao quảng cáo số 1 tại Hàn Quốc, nữ diễn viên “Cô nàng ngổ ngáo” còn là gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu đình đám. Trong năm 2021, cô còn làm đại diện cho 15 thương hiệu, thu được 15 tỷ won (300 tỷ đồng) tiền cát xê. Sớm thành danh ở ngành giải trí với cát-xê cao và những hợp đồng quảng cáo giá trị lớn, Jun Ji Hyun sở hữu khối tài sản khổng lồ. Theo tờ MoneyS, vào năm 2020, Jun Ji Hyun sở hữu khối tài sản 75,5 tỷ won trong lĩnh vực bất động sản. Bên cạnh đó, cô còn có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên người chồng gia thế khủng - là con trai thứ ba của Choi Gun - một trong những cổ đông lớn nhất của tập đoàn Alpha. Hiện anh đang giữ chức CEO của tập đoàn này.

Lee Young Ae

Ngoài ra, Lee Young Ae cũng là diễn viên nữ nhận được tiền cát-xê khá cao cho mỗi tập phim. Từ khi xuất hiện trong "Nhật ký saimdang" vào 4 năm trước, cô đã nhận được hơn 100 triệu won/tập. Hiện bộ phim "Inspector Koo" cũng đang được khán giả yêu thích trên Netflix. Mặt khác, ở phía diễn viên nam, Kim Soo Hyun đang là nam diễn viên được trả cát-xê cao nhất Hàn Quốc với hơn 500 triệu won/tập cho bộ phim "One ordinary day".

