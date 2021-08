Nữ diễn viên kiếm gần 100 tỷ hậu ly hôn là ai?

Chủ Nhật, ngày 08/08/2021 20:27 PM (GMT+7)

Sức hút từ tên tuổi của nữ diễn viên này cho thấy cô vẫn luôn chiếm được niềm tin từ các nhãn hàng.

Sau khi ly hôn chồng trẻ Song Joong Ki vào năm 2019, nữ diễn viên Song Hye Kyo vẫn giữ được sức nóng tên tuổi. Minh chứng mới đây trong chương trình TMI News của Mnet, cô giữ vị trí thứ 12 trong danh sách các ngôi sao Hàn Quốc kiếm được nhiều tiền quảng cáo nhất.

Song Hye Kyo chia tay Song Joong Ki nhưng vẫn kiếm được thu nhập lớn hậu ly hôn

Theo đó, trong năm 2019, số tiền Song Hye Kyo nhận được từ hợp đồng quảng cáo khoảng 900 triệu won (khoảng 16 tỷ đồng). Trong năm nay, chỉ tính riêng 4 hợp đồng quảng cáo, nữ diễn viên đã thu về 3,6 tỷ won (hơn 72 tỷ đồng). Mỗi bài đăng quảng cáo trên trang cá nhân của Song Hye Kyo giúp cô thu về khoảng 477.900 USD (khoảng 9,6 tỷ đồng). Con số thu nhập này được cho là khoản tiền mà hãng thời trang mới đây bỏ ra để ngôi sao "Hậu duệ mặt trời" đăng một bài viết lên trang cá nhân khi cô nhận lời tới dự khai trương hãng này.

Nữ diễn viên chứng minh sức hút tên tuổi với cát-xê lớn từ quảng cáo

Sau 2 năm ly hôn, Song Hye Kyo vẫn “cá kiếm” một khoản lớn tiền quảng cáo cho thấy cô luôn nhận được ủng hộ từ khán giả. Cô là sao nữ đắt show quảng cáo ở Hàn, đồng thời luôn tạo hot trend mỗi khi quảng bá cho một loại mỹ phẩm hay thời trang. Bất chấp lùm xùm hôn nhân, Song Hye Kyo vẫn được các thương hiệu lớn mời chào làm người mẫu. Thời gian gần đây cô xác nhận quay trở lại màn ảnh nhỏ. Cát-xê đóng phim của Song Hye Kyo được tiết lộ vào tháng 4 năm nay ước chừng 56.500 USD/tập phim (hơn 1,3 tỷ đồng). Bộ phim "Now, We Are Breaking Up" dự kiến đánh dấu sự trở lại thành công của Song Hye Kyo khi đóng cặp cùng “phi công trẻ” kém 11 tuổi.

Bên cạnh đó danh sách 13 ngôi sao kiếm nhiều tiền quảng cáo nhất xứ Hàn cũng được chương trình TMI News công bố:

Đứng đầu danh sách là nhóm nhạc toàn cầu BTS. Với hợp đồng quảng cáo 1 năm, nhãn hàng phải chi trả 5 tỷ won (100 tỷ đồng) cho một quảng cáo khi muốn mời nhóm. Hàng năm, nhóm nhận được khoảng 62 tỷ won (1.240 tỷ đồng) từ tiền đóng quảng cáo

Nam diễn viên Kim Soo Hyun xếp ở vị trí thứ hai với mức thu nhập 30 tỷ won (600 tỷ đồng) từ tiền đóng quảng cáo 1 năm.

Nữ diễn viên Jeon Ji Hyun xếp vị trí thứ 3 với mức thu nhập đóng quảng cáo đạt 20 tỷ won (400 tỷ đồng) một năm.

Tài tử Gong Yoo xếp thứ 4 với 17,2 tỷ won (344 tỷ đồng) thu nhập từ đóng quảng cáo.

Cầu thủ Son Heung Min xếp thứ 5 với 15,6 tỷ won (312 tỷ đồng) thu nhập quảng cáo.

Nam diễn viên Park Bo Gum xếp vị trí thứ 6.

Nam diễn viên Park Seo Joon xếp vị trí thứ 7.

Ca sĩ, diễn viên Hyeri xếp thứ 8.

Nam diễn viên Jung Hae In xếp thứ 9.

Tài tử Jo Jung Suk của phim đang hot "Hospital Playlist" xếp thứ 10.

Nam ca sĩ Lim Young Woong xếp thứ 11.

Sau vị trí thứ 12 của Song Hye Kyo là vị trí thứ 13 thuộc về Lee Kwang Soo.

