Kết phim có Huyền Lizzie, Hà Việt Dũng hụt hẫng

Cái kết mở gây hụt hẫng

Theo trailer preview tập 42 cũng là tập cuối phim Cách em một milimet, Tú (Quỳnh Châu) lo lắng vì không thể liên lạc với Hiếu (Thanh Hải). Cô tìm đến Viễn (Hà Việt Dũng) để dò hỏi tình hình. Viễn cho biết chị em Hiếu đã dùng toàn bộ tài sản để khắc phục hậu quả, đồng thời anh đứng ra giới thiệu đối tác Singapore mua lại công ty hoạt hình của Hiếu với mức giá cao. Dù vậy, theo lời Viễn, Hiếu đã “lặn mất tăm” sau biến cố.

Ở diễn biến khác, Ngân (Huyền Lizzie) tiếp tục đối diện với những tổn thương hậu hôn nhân. Dù hiểu rõ tình cảm chân thành và sự chờ đợi của Viễn, Ngân vẫn chưa thể mở lòng. “Tôi vừa bước ra khỏi một cuộc hôn nhân thất bại và bẽ bàng. Tôi nhận ra là mình có nhiều sai lầm và thiếu sót. Thực sự tôi hoang mang lắm nên không thể lao vào hạnh phúc mới khi bản thân còn sứt mẻ”, Ngân nói.

Cái kết mở của bộ phim Cách em một milimet khiến khán giả hụt hẫng.

Trong khi đó, Tú quyết định đi du học với mong muốn nâng cấp bản thân. Cô sợ bị tụt lại phía sau khi mọi người đều mới mẻ, giỏi giang. Tú xin lời khuyên của bố và nhận được sự ủng hộ hoàn toàn. Bố động viên con gái sống đúng với mong muốn của mình.

Cặp đôi hiếm hoi có cái kết viên mãn là Biên (Hoàng Long) và Thư (Kiều My). Sau nhiều sóng gió, tình yêu của họ được đền đáp bằng một đám cưới hạnh phúc. Tuy nhiên, việc bộ phim lựa chọn khép lại câu chuyện của Tú và Viễn theo hướng bỏ ngỏ lại trở thành điểm gây tranh cãi.

Trước đó, nhiều chi tiết cho thấy Tú vẫn chưa sẵn sàng đưa ra quyết định tình cảm, cô bình thản đối diện với Bách và cũng không tiến tới với Hiếu. Trong khi Ngân tiếp tục từ chối Viễn, không cho cả hai cơ hội làm lại từ đầu.

Cái kết “lửng” này khiến không ít khán giả hụt hẫng. Trên các diễn đàn phim, nhiều ý kiến cho rằng nhịp phim ở tập cuối quá nhanh, chưa kịp lắng đọng cảm xúc. “Cái kết như kiểu tăng tốc để chạy KPI, chưa kịp cảm nhận gì đã hết phim”, “Tập cuối rồi ư? Cảm giác mọi thứ diễn ra quá gấp”, “Phim toàn chịu đau khổ dài, lúc viên mãn thì chớp nhoáng”, “Cảm động thật sự nhưng giá như phim có thêm thời lượng để khai thác cái kết thì đã hơn”… là những bình luận được chia sẻ nhiều.

Chia sẻ với Tiền Phong, diễn viên Huyền Lizzie cho biết kết phim Cách em một milimet có thể không hoàn toàn như mong đợi của khán giả.

“Ai cũng mong cái kết đẹp nhưng để Ngân và Viễn quay lại cần nhiều yếu tố, phù hợp với thuần phong mỹ tục và hoàn cảnh”, cô nói.

Tiếc nuối cho Huỳnh Anh, Hoàng Long

Bên cạnh cái kết gây tranh luận, nhiều khán giả cũng bày tỏ sự tiếc nuối cho cách xây dựng một số nhân vật, đặc biệt là Bách do Huỳnh Anh đảm nhận và Biên của Hoàng Long. Ngay từ đầu, đây đều là vai diễn được kỳ vọng tạo chiều sâu cho câu chuyện với nhiều xung đột tâm lý và điểm nhấn kịch tính.

Tuy nhiên, trên thực tế, phần lớn thời lượng phim, nhân vật Bách gần như “biến mất”. Theo kịch bản, Bách đi du học, làm việc tại Nhật Bản và chỉ trở về nước khi chuẩn bị kết hôn với Duyên (Hà Bùi).

Vai diễn mờ nhạt của Huỳnh Anh.

Sự vắng mặt kéo dài khiến vai diễn của Huỳnh Anh trở nên mờ nhạt, thiếu chất liệu để bộc lộ năng lực diễn xuất. Phân đoạn đắt giá hiếm hoi của nhân vật này là khi Bách nhận ra bộ mặt thật của vị hôn thê và kiên quyết chấm dứt mối quan hệ.

Tương tự, Biên do Hoàng Long thể hiện cũng rơi vào tình trạng “có nhân vật nhưng thiếu câu chuyện”. Biên được xây dựng là chàng trai nghèo, nhiều năm mất liên lạc với hội bạn thân làng Mây, mang trong mình không ít tổn thương. Dù hội ngộ trở lại, nhân vật này lại không có nhiều phân đoạn cao trào hay khoảnh khắc đắt giá để khắc họa chiều sâu tâm lý. Thậm chí, việc liên tục đẩy Biên vào bi kịch, chỉ xoay quanh đau khổ và chịu đựng, khiến khán giả cảm thấy nặng nề và chưa thỏa đáng.

Sự chênh lệch trong cách đầu tư cho các tuyến nhân vật khiến nhiều người xem cho rằng kịch bản Cách em một milimet còn thiếu sự cân bằng. Trong khi một số nhân vật được khai thác kỹ lưỡng, thì những vai diễn được kỳ vọng lại chưa có cơ hội tỏa sáng, để lại nhiều tiếc nuối khi bộ phim chính thức khép lại.