Jun Ji Hyun bị tẩy chay

Trong tập 4 của Tempest, lời thoại “Tại sao Trung Quốc lại thích chiến tranh?” đã khiến mạng xã hội Trung Quốc bùng nổ. Nhiều người cho rằng đây là hành vi bôi nhọ và bóp méo hình ảnh đất nước.

Một khán giả viết: “Trung Quốc không yêu chiến tranh, chúng tôi theo đuổi hòa bình. Đây là sự vu khống”. Người khác mỉa mai: “Nếu Trung Quốc thực sự yêu chiến tranh, thì đã chẳng có phim để các người quay".

Jun Ji Hyun trong phim Tempest.

Tranh cãi leo thang khi bộ phim sử dụng cảnh quay ở Hong Kong (Trung Quốc), với biển hiệu chữ Hán phồn thể nhưng lại gắn mác là thành phố Đại Liên (Liêu Ninh). Khung cảnh tối tăm, cũ kỹ khiến nhiều người tin rằng ê-kíp cố tình bôi xấu diện mạo thành phố Trung Quốc. “Nếu đã nói là Đại Liên, sao không quay ở Đại Liên?” , một khán giả chất vấn. Người khác viết: “Họ biến Đại Liên thành nơi tồi tàn. Tôi chưa từng đến đó, nhưng vẫn nghĩ đây là thành phố du lịch hiện đại".

Tới nay, nhà sản xuất và Jun Ji Hyun chưa có phản hồi. Trong khi đó, nhiều ý kiến trên mạng xã hội coi lời thoại gây tranh cãi là sự phản bội của nữ diễn viên đối với khán giả Trung Quốc. “Chẳng lẽ cô ấy không nhận ra điều gì sai khi nói câu đó? Việc này có thể hủy hoại sự nghiệp của cô ấy tại Trung Quốc", “Nếu đây không phải là xúc phạm Trung Quốc, thì còn là gì nữa?”, khán giả gay gắt.

Trước làn sóng phản ứng dữ dội, nhiều người tràn vào trang mạng xã hội của các thương hiệu mà Jun Ji Hyun làm đại diện để chỉ trích. Điểm số của Tempest trên Douban rơi thẳng từ 7,1 xuống 4,2, với hơn 70% đánh giá một sao. Hệ quả là một loạt nhãn hàng chịu sức ép mạnh, hãng Lamer xóa toàn bộ bài đăng liên quan đến nữ diễn viên trên Weibo, Piaget cũng gỡ hình ảnh quảng bá khỏi cửa hàng trực tuyến.

Dù những thương hiệu lớn khác như Louis Vuitton chưa đưa ra phản hồi chính thức, làn sóng tẩy chay đang lan rộng và được dự báo có thể đe dọa trực tiếp đến hoạt động quảng cáo của Jun Ji Hyun tại thị trường Trung Quốc.

Tempest ra mắt ngày 10/9 trên nền tảng Disney+, do đạo diễn Kim Hee Won thực hiện. Phim theo chân nhà ngoại giao Seo Mun Ju (Jun Ji Hyun đóng), người điều tra vụ tấn công chết người đe dọa an ninh bán đảo Triều Tiên. Jun Ji Hyun vốn là ngôi sao hàng đầu Hallyu, từng nổi danh với Cô nàng ngổ ngáo (2001) và Vì sao đưa anh tới (2013), hai tác phẩm đạt thành công vang dội tại Trung Quốc.