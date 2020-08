Hoàng Mèo nói phụ nữ lúc nào cũng “ác độc” hơn đàn ông khiến “công chúa hồ quảng” tức điên

Thứ Bảy, ngày 22/08/2020 10:52 AM (GMT+7)

Ý kiến của danh hài bị nghệ sĩ Bình Tinh phản đối kịch liệt.

"Người đứng thẳng” là chương trình thử thách kiến thức của người chơi đầy hấp dẫn và hài hước với format hoàn toàn mới. Điểm nhấn đặc biệt của "Người đứng thẳng" là hai chiếc hộp nổi bật với biển cảnh báo độ cao giới hạn. Khi nghệ sĩ trả lời sai, chiếc hộp sẽ rơi xuống một nấc, hạ dần độ cao. Người chơi sẽ không thể tiếp tục đứng thẳng như ban đầu nếu có nhiều câu trả lời sai, và khi đến mức tận cùng, chiếc hộp sẽ “nuốt chửng” người chơi.

Lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, một chương trình gameshow không chỉ khiến hàng trăm nghệ sĩ phải cân não trước những câu hỏi hóc búa, mà còn “đứng tim” cùng chiếc hộp kỳ bí có thể “nuốt chửng” bản thân bất cứ lúc nào.

Tập 1 chương trình diễn ra với hai đội chơi Hoang Oanh gồm diễn viên Hoàng Mèo và ca sĩ Kiều Oanh và đội Đại bàng gồm ca sĩ Nam Cường và nghệ sĩ cải lương Bình Tinh.

Nếu như Nam Cường thể hiện bản thân là một người đàn ông đầy bản lĩnh, tự nguyện đối đầu với chiếc hộp kỳ bí, thì Hoàng Mèo không ngần ngại trốn sau lưng Kiều Oanh và “bán đứng” đồng đội mình tiến vào thử thách trước tiên.

Ngay câu hỏi đầu tiên “Minh bị muỗi đốt 2 nốt, 1 nốt to 1 nốt nhỏ, đố bạn biết nốt to là do muỗi đực hay muỗi cái đốt?” đã khiến hai đội trở nên lúng túng. Đáp án được MC đưa ra là chỉ có muỗi cái mới hút máu người và động vật, trong khi đó muỗi đực chỉ hút nhuỵ hoa và phấn hoa.

Chớp ngay cơ hội, Hoàng Mèo khẳng định phụ nữ lúc nào cũng “ác độc” hơn đàn ông. Nam nghệ sĩ chưa dứt lời thì phía bên kia, Bình Tinh không kiềm được “tức giận”, đòi “làm ra lẽ” với Hoàng Mèo nhưng bị MC ngăn cản.

Hai đội chơi tiếp tục “đứng tim” vì bị chiếc hộp kỳ bí liên tục ép xuống sau loạt câu hỏi vui từ đoạn clip được trích từ một bộ phim do chính Nam Cường tham gia. Dẫu vậy nhưng nam ca sĩ cũng trả lời sai từ việc bản thân phiêu bao nhiêu từ trong câu hát, trong khung hình có bao nhiêu chậu cây màu trắng... Nam Cường còn “dở khóc dở cười” khi bị Dương Thanh Vàng gửi tặng hai chú ếch ngồi cùng mình trong chiếc hộp kỳ bí vì liên tục trả lời sai.

Vòng thi thứ 2 bắt đầu với phần thử thách của Hoàng Mèo và Bình Tinh. Cả hai dễ dàng vượt qua câu hỏi đầu tiên. Nhưng với sự “lầy lội” thi nhau bấm đáp án liên tục dù đã “chốt đơn”, hai nghệ sĩ bất ngờ đều bị chiếc hộp đè xuống một bậc.

Sau những màn tranh đấy quyết liệt, đội Đại bàng của Bình Tinh và Nam Cường giành chiến thắng chung cuộc. Còn Hoàng Mèo thẫn thờ vì đồng đội của mình đã biến mất, chiếc hộp mở ra trống rỗng. Anh hét lên những lời hối hận muộn màng: “Đồng đội tôi đâu? Trả đồng đội lại cho tôi”. Phần diễn có phần hơi “lố” của nam nghệ sĩ khiến khán giả được một phen cười thả ga.

Tập 2 của chương trình sẽ tiếp tục với phần xuất hiện bất ngờ của nam ca sĩ Nguyên Vũ, Hồ Việt Trung, nghệ sĩ cải lương Phạm Huyền Trâm và diễn viên Thạch Thảo vào lúc 21h10 thứ sáu ngày 28/8 trên kênh VTV9.

