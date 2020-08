Gameshow Việt bị cắt sóng truyền hình vì gian dối khán giả, ngập cảnh phản cảm gây tranh cãi

Thứ Tư, ngày 19/08/2020 05:05 AM (GMT+7)

Loạt gameshow Việt bị cắt sóng với nhiều lý do, gây tranh cãi dữ dội trong dư luận.

Người ấy là ai?

Những ngày gần đây, mạng xã hội xôn xao thông tin một tập của "Người ấy là ai" mùa 3 bị cắt sóng. Cụ thể, tập ghi hình có sự tham gia của Lý Nhã Kỳ, Liên Bỉnh Phát, Gin Tuấn Kiệt đã không được lên sóng khiến nhiều người tò mò. Người đẹp họ Lý sau đó cũng tiết lộ lý do từ chương trình là phần ghi hình bị hư file, dù ê-kíp đã cố gắng gửi qua nước ngoài để khắc phục nhưng vẫn không được.

Thông tin sau khi được tiết lộ đã gây ra nhiều ý kiến tranh cãi. Trong khi nhiều người tiếc nuối vì cho rằng đây là sự cố ngoài ý muốn thì một bộ phận tỏ ra không đồng tình với lý do từ chương trình. Cụ thể, nhiều bình luận cho rằng, kinh phí để ghi hình và sản xuất ra một tập lên đến tiền tỷ, nên lý do hư file được cho là không thuyết phục.

Một tập "Người ấy là ai" có sự tham gia của Lý Nhã Kỳ, Liên Bỉnh Phát, Gin Tuấn Kiệt bị cắt sóng với lý do hư file ghi hình.

Thậm chí, nữ chính của "Người ấy là ai" trong tập bị cắt sóng là em gái của Hoàng Thuỳ - Hoàng Linh cũng bày tỏ sự bức xúc khi úp mở việc ekip chương trình gian dối, thiếu chuyên nghiệp.

Cụ thể, Hoàng Linh cho biết: "Tôi quay chương trình ngày 5/5/2020. Tập tôi dự đoán phát là tập 9-10. Thì cách đây gần 2 tuần ban biên tập nhắn tin trả lời khi tôi hỏi là tập tôi bị cancel phải không: "Chương trình mất những 2 tập và đã cố gắng mang qua Singapore để sửa". Tôi đã tiếp nhận chuyện mất file rất buồn và thông cảm cho anh/chị thời điểm đó. Tuy nhiên, những người cùng tập tôi họ giận vì sự thiếu chuyên nghiệp và không chủ động thông báo của anh/chị. Anh/chị nói mang đi Singapore sửa mà sửa được mỗi 1 tập, còn 1 tập lại chiếu tuần sau, trong khi source là chung".

Hoàng Linh cho rằng lý do bị hư file là không thuyết phục, cô cũng không chấp nhận việc mình bị ekip dẫn dắt. Ngoài ra, cả Hoàng Linh và chàng trai được tặng hoa đều tiết lộ việc không nhận được quà tặng là 2 chiếc điện thoại từ nhà tài trợ của chương trình.

Hoàng Linh bức xúc "tố" ekip "Người ấy là ai" gian dối, làm việc thiếu chuyên nghiệp.

Thậm chí, đây không phải là lần đầu "Người ấy là ai" cắt hẳn 1 tập dù đã quay hình xong xuôi. Ở mùa đầu tiên, chương trình từng tung ảnh nhá hàng về tập có sự tham gia của Gil Lê - Minh Tú - Anh Đức. Tuy nhiên, sau 13 tập phát sóng của mùa 1, thì tập mà 3 nghệ sĩ này xuất hiện hoàn toàn "mất tăm" và cho đến nay vẫn là một ẩn số chưa có lời giải đáp. Điều này càng khiến người hâm mộ tò mò, trong khi đó chương trình nhiều lần vướng tai tiếng, ồn ào khi bị tố lừa dối khán giả, gian dối về chuyện đời tư trên sóng truyền hình.

Một tập phát sóng trong "Người ấy là ai" mùa 1 với sự tham gia của Gil Lê - Minh Tú - Anh Đức cũng từng bị cắt sóng không rõ lý do.

Tuyệt đỉnh song ca

Vào năm 2017, chương trình "Tuyệt đỉnh song ca" vướng tranh cãi xoay quanh 2 thí sinh bị tố "giả dạng nhà sư đi thi hát". Cụ thể, hai thí sinh có tên Lê Thanh Hoàn Nguyên (sinh năm 1990) và Lê Thanh Nhất Nguyên (sinh năm 1991) dự thi tuyển ở khu vực TP.HCM và đã nhận được tấm vé vào vòng trong của chương trình.

Theo thông báo từ ban tổ chức khi đó, cả hai tu tại chùa Bồng Lai (Đức Hòa, Long An). Họ là những trẻ mồ côi đã sống ở đây từ nhỏ qua sự chăm sóc của ông Tâm Đức (86 tuổi).

2 thí sinh từng gây nhiều tranh cãi trong chương trình "Tuyệt đỉnh song ca".

Ngay sau đó, Hòa thượng Thích Minh Thiện - Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo (GHPG) tỉnh Long An khẳng định: “Hai người có tên Lê Thanh Hoàn Nguyên và Lê Thanh Nhất Nguyên mà báo chí giới thiệu là đang tu tại chùa Bồng Lai (Đức Hòa, Long An) cùng với người mà báo chí gọi là Hòa thượng Thích Tâm Đức là những danh xưng tự phong". Theo Hòa thượng, cả ba đã giả dạng nhà tu và có những việc làm sai trái, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, sự trang nghiêm của Giáo hội tỉnh Long An.

Sau khi thông tin về hai thí sinh “nhà sư” được đăng tải, khá nhiều ý kiến trái chiều được đưa ra. Dù được công bố giành vé vào vòng trong nhưng cuối cùng tiết mục của Hoàn Nguyên và Nhất Nguyên không được lên sóng khiến khán giả tò mò. Lý do sau đó được ban tổ chức đưa ra là cả hai thí sinh đã xin rút lui vì lý do sức khỏe.

Tiết mục của 2 "nhà sư" sau đó bị cắt sóng.

Date & Kiss

Date & Kiss là chương trình truyền hình thực tế (dựa theo nội dung của MBC Holding Japan). Chương trình hẹn hò này từng bị tẩy chay vì gây phản cảm, có quá nhiều hình ảnh thân mật, dung tục khi phát sóng. Nhiều người cho rằng nhà sản xuất đang cố tình sử dụng nội dung, hình ảnh gây sốc nhằm mục đích "câu view", thu hút sự chú ý từ người xem.

Trước làn sóng phản đối mạnh mẽ của khán giả, chỉ sau 2 tập phát sóng, ekip sản xuất "Date & Kiss" phải thông báo ngừng chương trình.

Chương trình "Date & Kiss" phải ngừng phát sóng vì bị tẩy chay, gây tranh cãi vì hình ảnh phản cảm.

