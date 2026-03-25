Hòa Minzy không cứu nổi MV nhận gần 4.000 dislike

Gemini Hùng Huỳnh được sự hậu thuẫn từ ê-kíp làm nên bản hit Bắc Bling cho MV Đẹp mã. Đó là Hòa Minzy ở cương vị kết hợp giọng hát (featuring), Tuấn Cry sáng tác và bộ đôi Masew - DJ Feliks làm nhạc. Hùng Huỳnh tạm gác lại màu sắc quen thuộc của một performer (nặng về trình diễn sân khấu). Anh thử sức giải một bài toán khó từ Tuấn Cry, với chất liệu âm nhạc pha trộn dân gian và hiện đại.

Tuấn Cry mượn hình tượng dũng mãnh, uy lực của con ngựa để viết nên Đẹp mã , thể hiện cho khát vọng vươn lên của nhân vật chính là Hùng Huỳnh. Nhìn vào bức tranh tổng thể, từ ê-kíp nghệ sĩ, sản xuất âm nhạc và quay dựng MV, đến tinh thần bài nhạc, Đẹp mã là sản phẩm hứa hẹn. Nhưng thực tế, MV gặp trắc trở ngay từ những ngày khởi đầu vì nhiều vấn đề tồn đọng ở giọng hát Hùng Huỳnh.

Sau 3 ngày lên sóng, MV Đẹp mã thu hút gần 500.000 lượt xem, nhận 15.000 lượt like (thích) nhưng cũng hứng gần 4.000 dislike (không thích). Với một MV nhận về gần 1/3 lượt dislike/like, đó là vấn đề lớn. Không chỉ nền tảng YouTube, MV Đẹp mã bị mổ xẻ, nhận nhiều ý kiến tiêu cực trên đa nền tảng mạng xã hội.

MV của Hùng Huỳnh gây chú ý khi có Hòa Minzy.

Ca khúc gây khó chịu

Sau cơn sốt Bắc Bling , "cặp bài trùng" Masew - Tuấn Cry được nhiều ca sĩ săn đón trên thị trường. Việc Hùng Huỳnh gom cả ê-kíp Bắc Bling vào dự án của mình, đó là lực đẩy truyền thông rất tốt để nam ca sĩ tìm kiếm bản hit đầu tiên cho sự nghiệp. Tuy nhiên, nhìn từ góc độ khác, đây cũng là canh bạc cho chính Hùng Huỳnh khi anh phải lao vào cuộc chơi mạo hiểm của chất nhạc dân gian đương đại, vốn không phải là thế mạnh của cựu thí sinh Anh trai "say hi".

Và thực tế ở MV Đẹp mã xảy ra theo đúng kịch bản không mong muốn nhất. Hùng Huỳnh chìm nghỉm giữa cá tính âm nhạc của bộ đôi Tuấn Cry - Masew. Sự góp giọng của Hòa Minzy không nâng đỡ nhiều cho Hùng Huỳnh. Mà phân đoạn của Hòa Minzy như tách biệt hoàn toàn khỏi nam ca sĩ, chỉ càng khiến khán giả đặt lên bàn cân so sánh nhiều hơn.

Điểm yếu giọng hát của Hùng Huỳnh bị lộ rõ. Với chất liệu dân gian, Đẹp mã cần một giọng hát uyển chuyển, có độ quái và xéo xắt để biến hóa từng câu chữ. Giọng hát Hùng Huỳnh thì lại thô kệch, máy móc. Điển hình như một số chỗ Tuấn Cry viết cưỡng âm giai điệu, nếu Hùng Huỳnh xử lý tốt hơn, sự thô thiển không xuất hiện ở câu: "Chỉ đẹp má (đẹp mã)".

Sáng tác của Tuấn Cry đặt ra tham vọng quá lớn cho Hùng Huỳnh. Đó là tiết tấu dồn dập, đan xen giữa hát và các phân đoạn dồn flow theo kiểu melodic rap. Điểm yếu giọng hát của Hùng Huỳnh lại lộ ra ở nhiều đoạn hát không rõ lời. Nhìn từ Bắc Bling đến Đẹp mã , chỉ cần thiếu mất yếu tố "xéo xắt" và "luyến láy" đa dạng ở cuối câu, tinh thần khác hẳn.

Chất lượng giọng hát là vấn đề của Hùng Huỳnh.

Một ca khúc mà không một bộ phận nào của ê-kíp, từ Hùng Huỳnh, Tuấn Cry và Masew cho thấy sự tiết chế để hòa quyện. Tuấn Cry dàn trải bố cục giai điệu phức tạp, luân chuyển liên tục. Bản phối của Masew thì chi chít nhạc cụ, đổi liên tục từ Trap và trà trộn cả chất liệu điện tử Techno. Để rồi, Hùng Huỳnh chìm nghỉm trong sự phức tạp của ca khúc. Chuyện Hùng Huỳnh bị chê hát không rõ lời, một phần phải nhắc tới vai trò của người mix vocal (xử lý giọng hát), sau đó là bản mix tổng thể để cân đối giọng hát - nền nhạc.

Sự xuất hiện của giọng hát Hòa Minzy là điểm sáng để "cứu" Hùng Huỳnh. Nhưng Hòa Minzy chỉ hát một phân đoạn ngắn, tính bổ trợ cho đàn em là không nhiều. Nếu Hùng Huỳnh kết hợp cùng một rapper có màu dân gian đương đại - Double2T chẳng hạn - tổng thể liệu có khác hơn?

Dân gian đương đại vốn là "công thức" làm nhạc dễ thành công bậc nhất hiện tại. Nhưng không phải ca sĩ/rapper nào cũng dám làm thể loại này vì những đòi hỏi rất cao để làm ra sản phẩm chất lượng, thuyết phục số đông và không bị sến. Hùng Huỳnh đã mạo hiểm chọn một lối đi đột phá cho chính anh. Tiếc là nội lực của giọng ca sinh năm 1999 chưa đủ để khẳng định bản thân ở địa hạt này.

MV Đẹp mã là sản phẩm chỉn chu về hình ảnh. Hùng Huỳnh vẫn sáng về visual, có nhiều tiềm năng để phát triển trong sự nghiệp. Và sản phẩm chưa tới mức thảm họa để nhận nhiều dislike từ khán giả như vậy.

Cú tái xuất chưa thành công như kỳ vọng của nam ca sĩ.

Tại sao Hùng Huỳnh nhận nhiều dislike?

Trước khi phát hành MV Đẹp mã , Hùng Huỳnh lui khỏi đường đua nhạc Việt gần một năm. Nam ca sĩ từng vướng nghi vấn đạo nhái MV, sau đó phải xóa MV Chẳng thể nhắm mắt. Rắc rối tiếp tục ập tới Hùng Huỳnh khi dân mạng "đào bới" phát ngôn của Hùng Huỳnh: "Muốn tiên phong là một ca sĩ performance (trình diễn sân khấu) ở thị trường Việt Nam".

Khi Hùng Huỳnh tái xuất, dư âm về tranh cãi còn đó. Nhiều khán giả thưởng thức MV Đẹp mã trong tâm thế đã có cái nhìn không tốt về Hùng Huỳnh. Và khi sự chê bai, trách móc MV Đẹp mã xảy ra trên mạng, chỉ một "đốm lửa" đã nhanh chóng thành đề tài lớn tranh luận về điểm yếu của MV Đẹp mã .

Khi Hùng Huỳnh kết hợp với Hòa Minzy, Tuấn Cry và Masew, khán giả dễ nhớ lại Bắc Bling và so sánh 2 ca khúc có tinh thần âm nhạc tương đồng.

Sau tất cả, Hùng Huỳnh khó thành công với MV Đẹp mã . Lực đẩy từ độ hot của Hòa Minzy không giúp MV chen chân vào top 10 "trending" dù đã phát hành 3 ngày. Song, nhìn ở góc tích cực, lần trở lại này của Hùng Huỳnh tốt hơn nhiều so với khi "debut" thị trường bằng MV Chẳng thể nhắm mắt .

Hùng Huỳnh chỉ thật sự mạnh ở khả năng vũ đạo.

Hùng Huỳnh đã dùng sở đoản của chính anh để lao vào đường đua nhạc Việt. Đó là bài học lớn cho nam ca sĩ sau những gì đã và đang xảy ra với MV Đẹp mã . Điểm mạnh của Hùng Huỳnh là nền tảng vũ đạo, thần thái biểu diễn và gương mặt thu hút ánh nhìn. Ở MV Chẳng thể nhắm mắt , Hùng Huỳnh đã khai thác đúng điểm mạnh của anh, chỉ là vướng sự cố vì nghi vấn đạo nhái.

Trở lại với phát ngôn tranh cãi của Hùng Huỳnh: "Muốn tiên phong là một ca sĩ performance ở thị trường Việt Nam". Nam ca sĩ không phải là người tiên phong, nhưng cũng nằm trong số ít nhân tố có tiềm năng tỏa sáng ở địa hạt này theo hình mẫu idol Kpop. Đó là đích đến thật sự mà Hùng Huỳnh cần đặt tầm nhìn vào, thay vì tự làm khó mình ở thứ không phải sở trường.