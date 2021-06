Hết cặp kè hai chị đẹp là minh tinh hạng A, "mỹ nam cổ trang" 9X nên duyên với đàn em trong phim mới

Bộ phim lấy đề tài thể thao điện tử (eSports) thu hút sự chú ý của khán giả nhờ dàn trai xinh gái đẹp.

"Falling Into Your Smile" (Khi em mỉm cười rất đẹp) - bộ phim truyền hình Trung Quốc đã được chờ đợi từ lâu dự kiến ​​sẽ phát sóng trên toàn cầu vào ngày 23 tháng 6 trên nền tảng trực tuyến Youku và WeTV.

Poster phim "Khi em mỉm cười rất đẹp".

Được đạo diễn bởi Cầu Trọng Duy và sản xuất bởi Dương Hạ - giám đốc sản xuất của “Trần Tình Lệnh” thuộc NSMG, “Falling Into Your Smile” là một bộ phim live-action chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên do Thanh Mai chấp bút. Bộ phim xoay quanh cuộc sống của 2 tuyển thủ esports chuyên nghiệp Đồng Dao (Trình Tiêu) và Lục Tư Thành (Hứa Khải).

Trình Tiêu - mỹ nhân của công ty Nhạc Hoa đóng vai Đồng Dao.

Họ sẽ mang tới cho người xem nhiều góc nhìn hơn về những tuyển thủ thể thao điện tử chuyên nghiệp - những người đại diện cho 1 thế hệ GenZ đang ngày một khẳng định năng lực của bản thân.

Hiện, bộ phim "Thiên cổ quyết trần" do Hứa Khải đóng chính đang được phát sóng gây ra nhiều tranh cãi. Trong phim, "mỹ nam cổ trang" 9X đóng chung với đàn chị Châu Đông Vũ. Trước đó, "gà cưng" của Vu Chính cũng "cặp kè" với Dương Mịch trong phim "Định luật tình yêu".

Hứa Khải vai Lục Tư Thành.

Không chỉ hấp dẫn trong nội dung phim, “Falling Into Your Smile” còn hấp dẫn bởi album OST với sự góp mặt của dàn sao đến từ Trung Quốc và Hàn Quốc.

Album OST của bộ phim đã được tiết lộ trên các trang web chính thức của “NSMG Drama”, bao gồm tổng cộng 11 bài. Đáng chú ý chính là ca khúc Everytime của nhóm nhạc WayV - nhóm nhạc nam Trung Quốc, là unit thứ tư có trụ sở tại Trung Quốc của nhóm nhạc nam Hàn Quốc NCT được quản lý bởi SM Entertainment và Label V. Nhóm gồm bảy thành viên: Kun, Ten, Winwin, Lucas, Xiaojun, Hendery, Yangyang.

Nhóm WayV.

Không chỉ là 1 phần của NCT - nhóm nhạc có giá trị thương hiệu lớn thứ 3 tại Hàn Quốc chỉ sau BTS va Blackpink, bản thân WayV cũng là nhóm nhạc có thành tích vô cùng nổi bật khi đã không ít lần đứng đầu Billboard World Digital Songs cũng các bảng xếp hạng danh giá khác tại nhiều quốc gia.

Đến với bộ phim “Falling Into Your Smile” lần này, WayV sẽ mang tới cho khán giả ca khúc mang tên “Everytime”. Ca khúc này sẽ mang tới sức mạnh, nhiệt huyết và tinh thần quyết tâm chiến thắng của những người trẻ tuổi.. Đây cũng chính là 1 trong những xúc cảm mà bộ phim muốn mang tới cho người xem.

Nhó WayV thể hiện ca khúc “Everytime”.

Được thành lập vào năm 2015, NewStyle Media Group (NSMG) là một doanh nghiệp truyền thông giải trí đa phương tiện thế hệ mới. Trọng tâm hàng đầu của họ là phát triển các Sản phẩm sở hữu trí tuệ đa hướng và chất lượng cao cho khán giả toàn cầu.

