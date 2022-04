Hé lộ chuyện tình phía sau sáng tác mới của nhóm rock Sài thành The Flob

“Cuối Ngày là một ca khúc được Gia Lộc (vocal) viết dựa trên nỗi sợ của những lầm lỗi trong cuộc tình của mình.

The Flob luôn biết cách đưa các thể loại khác vào bản phối để tạo nên một màu sắc riêng biệt của mình. Sau những sự điều chỉnh về nhân sự, từ số lượng ba người từ lúc mới thành lập, hiện tại The Flob gồm sáu thành viên và sẽ giữ đội hình này cho đến về sau. Các vị trí bao gồm Gia Lộc (hát chính), Minh Tân (chơi trống kiêm quản lý), Duy An (chơi keyboard), Quang Chiến (chơi bass), Hồ Nam và Gia Kiệt cùng đảm nhận phần guitar.

Sau một thời gian hoạt động, The Flob đã có nhiều sản phẩm gây tiếng vang trong cộng đồng những người yêu nhạc, đặc biệt là single đầu tay “Em Oii”. Tiếp đó, ban nhạc đã ra mắt ca khúc “Mấy Khi” vào năm 2019, và chỉ sau một năm, ban nhạc đã trình làng một EP đầu tay mang tên “Sống Sai” với sáu ca khúc với đa thể loại được đưa vào. Đây được xem như một cột mốc đáng nhớ cho hành trình trưởng thành trong âm nhạc của họ.

Mới đây, The Flob đã cho ra mắt một ca khúc mang tên “Cuối Ngày”, đây là một ca khúc được Gia Lộc (vocal) viết dựa trên nỗi sợ của những lầm lỗi trong cuộc tình vào lúc “cuối ngày”, khi mà anh đã đứng chờ suốt đêm dưới nhà bạn gái vì một sai lầm lớn giữa hai người.

Sau khi Lộc chia sẻ câu chuyện với các anh em thì cả band nhận ra rằng đây chính là ca khúc dành cho cả những lỗi lầm của ban nhạc. Bởi sau tất cả, The Flob có đủ 6 thành viên, hay có còn được yêu mến nữa hay không.

Mượn câu chuyện tình của tác giả để kể những nỗi sợ khác, ca khúc “Cuối Ngày” truyền thông điệp tới tất cả chúng ta rằng khoảnh khắc mình tan vỡ, là lúc mình lớn lên. Nỗi sợ lớn lên cùng ta và ta cũng sẽ lớn lên từ những nỗi sợ. Vì vậy, khi ta sống và yêu, khủng hoảng xảy ra để chỉ chờ ta yêu lấy bản thân ta trước, mọi sự khác mong rằng có thể để sau.

Bên cạnh đó, với việc đầu tư chuyên nghiệp về mặt hình ảnh, The Flob kỳ vọng khán giả sẽ quên hình tượng “ban nhạc học sinh” và nhớ tới band dưới với những hình ảnh chuyên nghiệp trong từng sản phẩm và mỗi lần xuất hiện trước công chúng. Thêm nữa, The Flob sẽ cố gắng đưa được “chất riêng" của mình đến với khán giả theo nhiều cách nhất có thể.

Trong chuỗi dự án "Cuối ngày", The Flob sẽ tổ chức một chuỗi liveshow cùng tên tại TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh với mục đích quảng bá single cũng như tri ân những người hâm mộ. Vào ngày 10/04/2022 (chủ nhật) vừa rồi, The Flob đã khởi động chuỗi liveshow cùng tên dự án tại thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt, với không gian studio đậm chất nghệ thuật cũng như chất lượng âm thanh chuyên nghiệp, liveshow đã mang đến cho hơn 300 khán giả nơi đây một trải nghiệm vô cùng đáng nhớ.

Cũng như bao người trẻ hiện nay, The Flob cũng mong muốn sự tự do, khát khao được thoải mái vùng vẫy trong chính khung trời của mình. Band đã cùng nhau “gây dựng” lên 1010 Network để tự quản lý cũng như sản xuất âm nhạc cho chính mình. Đây cũng là một minh chứng rõ ràng nhất cho sức trẻ dám nghĩ dám làm, không ngại đương đầu với thử thách của các thành viên.

Ngoài ra, sau khi ra mắt MV Cuối Ngày, The Flob sẽ tung ra chuỗi những “dự án kết hợp” với sự đầu tư chuyên nghiệp nhất. Hy vọng các hoạt động thú vị sắp tới của The Flob sẽ mang đến cho khán giả những trải nghiệm âm nhạc không thể nào quên!

