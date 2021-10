Hậu trường "Squid Game" đày ải diễn viên: Nam phụ nôn mửa liên tục, nhân vật quần chúng phải khỏa thân

Đằng sau những thước phim thót tim ở "Squid Game" cũng chính là sự nhọc nhằn, vất vả của dàn diễn viên ở hậu trường.

Ra mắt ngày 17/9, phim truyền hình "Squid Game" (Trò Chơi Con Mực) của Netflix đã ngay lập tức trở thành một hiện tượng vì mức độ ám ảnh cùng dàn diễn viên được đánh giá cao. Nếu như khán giả luôn hào hứng trước mỗi vòng chơi chết chóc của "Squid Game" thì ở hậu trường, dàn cast cũng đối mặt với áp lực và khổ sở khi thực hiện nhiều phân đoạn nguy hiểm.

Nhiều phân cảnh phim khiến dàn diễn viên mệt mỏi vì quá sức

Phân đoạn ở trò chơi kéo co gây khó khăn cho dàn diễn viên.

Cũng giống như trên phim, các diễn viên của "Squid Game" phải thực sự dùng sức lực để tham gia các trò chơi, trong đó phải kể đến trò kéo co. Đầu kia của sợi dây thừng được móc vào một chiếc máy chuyên dụng với sức kéo khổng lồ. Do vậy, diễn viên phải "lăn xả", vận dụng cơ bắp của mình trước ống kính máy quay.

Điều đáng nói, một phân đoạn quan trọng như trò kéo co sẽ yêu cầu diễn viên phải quay đi quay lại nhiều lần, với nhiều góc máy. Đó là lý do khiến hậu trường của trò kéo co trở nên vô cùng kinh hoàng với mọi người. Lee You Mi - nữ diễn viên trẻ thủ vai Ji Young hé lộ rằng cho dù có cố gắng đến đâu, dàn cast cũng không thể chiến thắng một chiếc máy chuyên dụng.

Cảm giác hoảng sợ ở cảnh quay "Bước qua cầu kính" là cảm xúc thật của diễn viên.

Bên cạnh đó, trò chơi "Bước qua cầu kính" có lẽ gây ám ảnh từ trên phim đến hậu trường. Phim trường được đặt cách mặt đất 1m và đặt những tấm kính cường lực thật. Tuy độ cao ở hậu trường không chót vót như trên phim, chỉ tầm 1,5 mét nhưng cảm giác mang lại cho diễn viên cũng rất thật.

Dù đã được đeo dây bảo hộ, nhưng khi rơi xuống, sự sợ hãi vẫn không thể giấu được trên gương mặt của các diễn viên. Sau các cảnh quay, cả dàn cast đều nằm lăn ra đất vì quá mệt mỏi.

Sau khi quay xong, cả dàn diễn viên nằm lăn xuống đất vì đuối sức.

Lịch quay căng thẳng, tuân thủ quy định bảo mật nghiêm ngặt

Khi đóng phim "Squid Game", các diễn viên phải bỏ hầu hết thời gian cả ngày của mình cho các cảnh quay. Đa phần dàn cast sẽ phải dậy từ tờ mờ sáng để bắt đầu đóng phim. Đôi lúc, họ có thể thức từ tối muộn cho tới sáng để hoàn thành cảnh quay.

Nam chính Lee Jung Jae thể hiện sự mệt mỏi ở hậu trường.

Lịch trình quay phim được sắp xếp để tối ưu thời gian sản xuất. Do đó, các diễn viên chính cũng phải làm theo yêu cầu của đạo diễn cho dù có mệt mỏi đến đâu. Tất nhiên, ekip cũng mệt mỏi không kém vì họ còn dành nhiều thời gian ở trường quay hơn các diễn viên.

Hơn nữa, trong thời gian đang ghi hình "Squid Game", tất cả các diễn viên của bộ phim đều phải tuân thủ quy định bảo mật nghiêm ngặt. Nhà sản xuất không cho phép bất kỳ ai tham gia phỏng vấn riêng trừ khi đó là trường hợp được ekip đồng ý. Thậm chí sau khi bộ phim kết thúc, mọi hoạt động phỏng vấn dàn diễn viên cũng phải nhận được sự tán thành của nhà sản xuất.

Hình ảnh nữ diễn viên Jung Ho Yeon tranh thủ nghỉ ở hậu trường trò chơi đi trên kính.

Diễn viên phải tăng cân hi sinh ngoại hình để đóng phim

Để tham gia "Squid Game", nam diễn viên Heo Sung Tae đã phải tăng cân cấp tốc, dẫn tới nhiều hệ lụy về sức khỏe. Trước khi bộ phim bấm máy, Heo Sung Tae đã phải cố gắng tăng 15-17kg trong 1 tháng để sở hữu hình thể phù hợp với nhân vật Deok Soo. Tuy nhiên, việc tăng cân nhanh như vậy khiến cơ bắp chân và đầu gối của anh đau nhức. Vì vậy, việc đóng phim với nam diễn viên gặp nhiều khó khăn. Heo Sung Tae chia sẻ rằng, anh đã phải nôn rất nhiều lần trong suốt quá trình ghi hình cảnh kéo co.

Heo Sung Tae trong vai tên tội phạm Jang Deok Soo phim "Squid Game".

Sau dự án, Heo Sung Tae bắt đầu kế hoạch ăn kiêng và giảm được 10kg. Anh cho biết "Squid Game" là bài học cho bản thân anh: "Tôi sẽ cân nhắc kỹ hơn khi nhận một vai diễn phải tăng cân đột ngột. Tôi nghĩ nó khó gấp ba lần việc giảm cân".

Diễn viên quần chúng đóng vai bức tượng phải khỏa thân

Trong tập phim mà các nhân vật VIP xuất hiện, khán giả được giới thiệu tới căn phòng "hưởng thụ" của họ. Để tăng tính rùng rợn và nhấn mạnh sự coi thường giá trị con người của các VIP, nhà làm phim đã thuê nhiều diễn viên để đóng giả làm những bức tượng bất động. Các diễn viên này không những được tài trợ chỗ ở, bữa ăn và các dịch vụ đi kèm mà họ còn được trả mức thù lao cao bất ngờ là 4.243 USD (gần 100 triệu đồng).

Diễn viên đóng vai bức tượng không được mặc quần áo và chỉ được dùng miếng dán ngực và quần trong khi quay phim.

Tuy nhiên, các diễn viên thể hiện nhân vật này cũng rất vất vả. Phía đoàn phim yêu cầu diễn viên không mặc quần áo, chỉ được dùng miếng dán ngực và quần lót khi quay phim. Gương mặt và toàn bộ cơ thể của nhân vật sẽ được tô màu theo phong cách body painting (nghệ thuật vẽ lên thân thể). Diễn viên cũng phải giữ nguyên 1 tư thế trong thời gian rất dài.

Dù chịu nhiều vất vả và áp lực nhưng những nỗ lực của dàn diễn viên đã được đền đáp xứng đáng. Kỳ lục của "Squid Game" trên khắp thế giới mang tới cơ hội "đổi đời" cho nhiều gương mặt tham gia bộ phim, khiến họ được khán giả toàn cầu ghi nhớ và mến mộ.

