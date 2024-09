Hai nữ tỷ phú Selena Gomez và Taylor Swift nguội lạnh

Lý do Selena Gomez và Taylor Swift xa cách

Tháng 11/2022, Selena Gomez gây tranh cãi khi tuyên bố với Rolling Stone người bạn duy nhất trong ngành giải trí của cô là Taylor Swift. Tuy nhiên, gần 2 năm trôi qua, mối quan hệ giữa hai nữ tỷ phú dường như không còn tốt đẹp như xưa. Selena Gomez không xuất hiện tại những buổi tụ tập nhóm có Taylor Swift trong nhiều tháng.

Taylor Swift và Selena Gomez tại lễ trao giải Quả cầu vàng 2024. Ảnh: Getty Images.

2023-2024 là giai đoạn chủ nhân hit Anti-hero bận rộn nhất do thực hiện chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Eras Tour. Bất chấp điều đó, Taylor vẫn sắp xếp thời gian bên nhóm bạn toàn người nổi tiếng như Blake Lively, Lana Del Rey, Sophie Turner, Zoe Kravitz, Ice Spice và Brittany Mahomes. Hội chị em cũng ủng hộ nữ ca sĩ bằng cách đến xem các show diễn của cô ở những thành phố khác nhau.

Tuy nhiên, dù thân thiết lâu năm, tương tác giữa Taylor và Selena trong hai năm qua lại khá ít. Lần cuối đôi bạn chụp ảnh cùng nhau là vào tháng 1 tại lễ trao giải Quả cầu vàng 2024.

Sau khi hoàn thành chặng diễn châu Âu, Taylor tổ chức tiệc tại biệt thự ở Rhode Island (Mỹ) vào cuối tháng 8. Blake Lively, Gigi Hadid và nhiều chị em khác có mặt nhưng lại vắng Selena. Điều này khiến người hâm mộ ngạc nhiên.

Một phần nguyên nhân xa cách được cho là Selena không muốn ở bên những người bạn khác của Taylor. Nhiều nguồn tin khẳng định cựu ngôi sao Disney cảm thấy không thể hòa nhập với vòng tròn xã giao của Taylor.

“Selena cảm thấy cô ấy trưởng thành hơn khi không còn nằm trong vòng tròn bạn bè của Taylor. Cô ấy không muốn đi chơi với Blake, Ice Spice, Brittany hay bất kỳ cô gái nào trong số đó. Theo nhiều cách, cô ấy hiện cảm thấy mình như một người ngoài cuộc. Cô ấy không phải là một cổ động viên và cũng không bao giờ muốn trở thành như vậy”, nguồn tin nói với Daily Mail.

Taylor Swift có hội bạn thân gồm những sao nữ nổi tiếng của showbiz. Tuy nhiên, Selena Gomez không thể hòa nhập. Ảnh: IG.

Tình cũ Justin Bieber bị nghi tủi hờn khi vắng mặt trong các buổi tụ tập nhóm. Khi fanpage của Taylor đăng lên Instagram bức ảnh chụp siêu sao nhạc pop và hội bạn trên khán đài trận Super Bowl vào tháng 2, Selena để lại bình luận ẩn ý bên dưới. Đó là biểu tượng cảm xúc buồn bã và hình trái tim màu đen.

Daily Mail trước đó đưa tin Selena Gomez và Blake Lively dù cùng chơi với Taylor Swift nhưng không phải bạn bè, thậm chí có hiềm khích từ lâu. Hai nữ diễn viên chưa bao giờ chụp ảnh cùng nhau. Họ cũng chưa bao giờ cùng xuất hiện tại các sự kiện liên quan đến Taylor như sinh nhật, tiệc mừng Ngày độc lập Mỹ hay tiệc giao thừa…

Ngay trong cuộc phỏng vấn với Rolling Stone năm 2022, Selena nói: “Tôi chưa bao giờ hòa nhập được với những cô gái sành điệu, những ngôi sao nổi tiếng. Người bạn thân duy nhất trong ngành công nghiệp này của tôi là Taylor Swift”.

Một yếu tố quan trọng khác khiến Gomez và Swift có khoảng cách rõ ràng trong những tháng gần đây là cả hai đều tập trung vào mối quan hệ lãng mạn đang trong giai đoạn ngọt ngào nhất.

Selena Gomez hẹn hò với nhạc sĩ Benny Blanco từ mùa hè năm 2023. Taylor Swift cũng xác định với cầu thủ Travis Kelce của đội Kansas City Chiefs vào cùng thời điểm.

Bạn trai của hai ngôi sao không có nhiều điểm chung dẫn đến họ không cố gắng liên kết cả 4 với nhau dưới hình thức hẹn hò chung.

“Mỗi người đều tập trung vào sự nghiệp và các mối quan hệ của mình. Cuối cùng, cả hai đều hạnh phúc vì họ đều tìm thấy tình yêu cùng một lúc. Họ biết rằng việc hẹn hò đôi là điều không thể xảy ra vì bạn trai của họ thực sự không có gì để nói cả”, nguồn tin nhấn mạnh.

Tình yêu khiến tình bạn giữa Selena và Taylor có phần bị xao lãng. Ảnh: Getty Images.

Tình bạn có thực sự nguội lạnh?

Tuy nhiên, nguồn tin thứ hai bác bỏ nhận định tình bạn giữa Taylor và Selena nguội lạnh. Người này cho rằng đôi bạn chỉ đơn giản là quá bận rộn với sự nghiệp thành công và các mối quan hệ của mình.

"Cuộc sống, theo một cách tốt đẹp, là lý do khiến Taylor và Selena không còn thường xuyên đi chơi với nhau nữa. Taylor đang trong chuyến lưu diễn lớn nhất từ ​​trước đến nay và cố gắng cân bằng giữa công việc và gặp gỡ Travis. Selena cũng bận rộn với Only Murders in the Building và mối quan hệ của cô ấy với Benny. Không có đủ thời gian trong ngày để họ có thể ở bên nhau", người trong cuộc nói.

Theo nguồn tin, tình bạn của hai người đẹp không hề bị ảnh hưởng vì khoảng cách thời gian họ gặp nhau. Dù xa nhau bao lâu, khi gặp lại, cả hai tiếp tục câu chuyện từ thời điểm họ dừng lại trước đó.

"Họ có thể gặp lại nhau trong tương lai tại các lễ trao giải hoặc nếu họ tình cờ ở cùng thành phố và có thể cùng nhau đi ăn tối", nguồn tin chia sẻ thêm.

Nguồn tin cho hay Taylor và Selena không hề bớt thân thiết mà chỉ là chưa có cơ hội tái hợp. Ảnh: IG.

Trong khi đó, nguồn tin thứ 3 tiết lộ Selena và Taylor vẫn nói chuyện thường xuyên nhưng không thể gặp mặt vì lâu rồi không ở cùng một thành phố vào cùng một thời điểm.

Trong cuộc phỏng vấn với E! News trước đó, khi được hỏi liệu Taylor có thể xuất hiện trong Only Murders In The Building với vai khách mời không, Selena tỏ ra không chắc chắn vì bạn thân quá bận rộn. Tuy vậy, cô ủng hộ ý tưởng Taylor vào vai người qua đường trên phố.

