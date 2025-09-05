Giọng đọc vàng Kim Tiến dẫn lại bản tin Thời sự VTV

Dịp kỷ niệm 55 năm ngày phát sóng chương trình truyền hình đầu tiên (7/9/1970-7/9/2025), NSƯT Kim Tiến và NSƯT Thanh Hùng dẫn lại bản tin Thời sự trên sóng đài quốc gia.

Trong chương trình Chuyển động 24h ngày 4/9, NSƯT Thanh Hùng mở đầu với lời dẫn quen thuộc: "Kính chào quý vị và các bạn đang xem chương trình Thời sự của Đài truyền hình Việt Nam". Bà Kim Tiến tiếp lời: "Chương trình Thời sự hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây...".

NSƯT Kim Tiến và NSƯT Thanh Hùng dẫn lại bản tin Thời sự.

Trở lại nơi làm việc quen thuộc, NSƯT Kim Tiến và bạn dẫn Thanh Hùng bày tỏ sự choáng ngợp với những thiết bị hiện tại, vượt xa thời của họ. NSƯT Thanh Hùng nói ông hồi hộp, xúc động khi đứng giữa trường quay mới. "Khi dẫn truyền hình trực tiếp, yêu cầu đặt ra với phát thanh viên là tập trung, tự tin, phản ứng tốt với trường hợp phát sinh", NSƯT Thanh Hùng nói. Ông khẳng định nhớ truyền hình là nỗi nhớ trọn đời. "Tôi nhớ nhất ở công việc này là đi sớm, về muộn. Gia đình phải thông cảm mới có thể chấp nhận một giờ làm việc như vậy", NSƯT Thanh Hùng chia sẻ.

Theo phát thanh viên Kim Tiến, tính đồng bộ trong ê-kíp sản xuất bản tin trực tiếp rất quan trọng. Mỗi người làm đúng vai trò, trách nhiệm mới tạo nên một tập thể đạt kết quả cao. Bà nhớ những lần đài truyền hình nhập về thiết bị mới. Đó là cơ hội để phát thanh viên tiếp cận với công nghệ hiện đại.

NSƯT Kim Tiến trở lại nơi làm việc quen thuộc.

NSƯT Kim Tiến sinh năm 1948 trong một gia đình có 5 anh chị em ở phố Hàng Bông (Hà Nội). Bà học múa từ năm 13 tuổi. Năm 1970, bà Kim Tiến thi tuyển phát thanh viên cho Đài Tiếng nói Việt Nam, năm 1971 thi vào Đài Truyền hình Việt Nam nhưng cả hai lần đều trượt.

Đến năm 1973, bà về công tác tại đội múa của Đài Truyền hình Việt Nam và sau đó được chuyển sang làm phát thanh viên. Bà là giọng đọc của những câu nói kinh điển: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau", "Đây là đài Tiếng nói Việt Nam"...

Bà cũng là giọng lồng tiếng của bộ phim Tây du ký huyền thoại năm 1986. Phát thanh viên Kim Tiến được ví như “giọng đọc vàng” của truyền hình Việt Nam suốt thập niên 1980-1990.

Trong một chương trình truyền hình NSƯT Kim Tiến chia sẻ: "Chúng tôi làm nghề lúc đó như đi khai hoang, chưa được nhìn ai đó đi trước lên hình để học tập. Lúc đó cũng chưa có vệ tinh để xem truyền hình các nước khác. Tôi chỉ nghĩ muốn được người xem yêu mến mình phải là khán giả. Nếu mình thích điều gì hãy làm điều đó cho khán giả".

NSƯT Kim Tiến và NSƯT Thanh Hùng thời trẻ.

Năm 2001, NSƯT Kim Tiến dừng đảm nhiệm vai trò người dẫn chương trình Thời sự trực tiếp. Năm 2002, bà nghỉ hưu nhưng vẫn mở những lớp dạy phát thanh, biên tập cho những thế hệ trẻ.

Đồng nghiệp của phát thanh viên Kim Tiến - NSƯT Thanh Hùng - công tác tại VTV từ năm 1979. Ông cũng thuộc lứa MC thế hệ vàng của nhà đài những ngày đầu phát sóng. NSƯT Thanh Hùng được nhớ đến với giọng đọc sáng, rõ, chậm rãi, chắc chắn cùng với hình ảnh chỉn chu khi lên sóng.