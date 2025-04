Một rapper Việt làm điều điên rồ

MCK tung bản nhạc Tháp drill tự do vào tối 13/4. Đây là sản phẩm MCK remake từ ca khúc gốc Tháp rơi tự do của LBI Lợi Bỉ. Cựu thí sinh Rap Việt ra nhạc bất ngờ, không truyền thông nhưng vẫn thu hút khán giả, đặc biệt là các rap fan. Sau hơn 2 ngày, Tháp drill tự do hút hơn 2 triệu lượt nghe, leo thẳng một mạch đến vị trí thứ 2 ở danh sách âm nhạc thịnh hành.

MCK đã đánh bại một loạt tên tuổi sừng sỏ ở top trending và đang trực tiếp đe dọa Hieuthuhai ở vị trí dẫn đầu. Sau hơn một năm mất hút khỏi thị trường, MCK tái xuất với chất "ngông", hoạt động bản năng như xưa, nhưng vẫn là cái tên tạo nên sức hút đặc biệt trong dàn nghệ sĩ "gen Z".

Từ cơn sốt MCK, một loạt rapper chạy theo trào lưu remake ca khúc Tháp rơi tự do, khiến giới rap sôi động trở lại.

Chỉ với bản remake, MCK đã gây khuynh đảo làng nhạc.

MCK gây sốt thế nào?

Tháp rơi tự do - bản gốc do LBI Lợi Bỉ thể hiện - là bản Pop Ballad làm khuynh đảo làng nhạc Trung Quốc từ đầu năm nay. Ca khúc tiếp tục gây sốt ở nhiều quốc gia châu Á, trong đó có thị trường Việt Nam. Một bản vietsub (dịch ca từ sang tiếng Việt) của Tháp rơi tự do, phát hành trên YouTube đã hút hơn 5 triệu lượt nghe.

MCK remake Tháp rơi tự do theo màu sắc âm nhạc khác biệt hoàn toàn bản gốc. Sự chậm rãi, dạt dào cảm xúc của Tháp rơi tự do, qua bàn tay MCK biến mất hoàn toàn. Thay vào đó, nam rapper biến ca khúc thành chất hiphop với drill, một dòng nhạc có nhịp điệu dồn dập, với đặc trưng của trống, synth và một số âm thanh điện tử, cộng hưởng lại thành một tổ hợp được ví như "khoan cắt bê tông".

MCK ngẫu hứng tạo ra Tháp drill tự do với chỉ một verse và hook. Nam rapper viết mới verse, rồi giữ nguyên giai điệu trong điệp khúc của bản gốc và biến tấu thành hook. Kèm theo một tấm ảnh, MCK hoàn thiện một sản phẩm để phát hành lên YouTube theo định dạng remake.

Theo cách làm thông thường, nghệ sĩ sẽ mất nhiều thời gian để ấp ủ, phát hành một sản phẩm chỉn chu, trước khi nghĩ đến chuyện cạnh tranh đường đua top trending. MCK thì khác. Nam rapper lại "trồi lên" theo cách ngẫu hứng và phần nào đó là cẩu thả, nhưng vẫn gây sốt.

Thành công của MCK trước hết đến từ việc nam rapper đang có nền tảng quá tốt. MCK có lượng fan trung thành đông đảo, luôn là cái tên tạo sức hút mạnh mẽ của rap Việt nói riêng và thị trường nhạc Việt nói chung trong 5 năm gần đây. Mặc khác, chính cách làm điên rồ, không giống ai của MCK lại càng khiến khán giả bị bất ngờ.

MCK từng khiến làng nhạc chao đảo với bản remake Haru Haru của Big Bang. Nhưng đây là sản phẩm MCK và các cộng sự giữ lại phần lớn bản sắc của Haru Haru. Còn với Tháp drill tự do, MCK tạo ra sản phẩm phá cách nhiều hơn. Hai năm liên tiếp, MCK tạo ra 2 bản remake làm dậy sóng nhạc Việt, chứng minh vị thế của nghệ sĩ làm remake hiệu quả hàng đầu thị trường hiện tại.

Obito và TEZ tham gia trào lưu remake cùng MCK.

Giới rap đổ xô "bám trend"

Tiếp bước MCK, Obito remake Tháp rơi tự do theo type beat khác là Trap. Bản remake Tháp trap tự do cũng nhanh chóng gây sốt, hút gần một triệu lượt nghe sau một ngày, đứng thứ 5 trong danh sách âm nhạc thịnh hành.

TEZ gia nhập trào lưu remake bằng bản nhạc Trap girl tự do. Một loạt rapper có tiếng khác trong giới rap Việt nối nhau ra nhạc, tranh thủ thời cơ khi trào lưu remake đang gây sốt trên TikTok. Đây là một cách để các rapper cho thấy khả năng sáng tạo, thậm chí là thể hiện trình độ viết lời và phô diễn các kĩ năng rap.

Sau "Muzil dập dịch" của SpaceSpeakers, giới rap Việt mới lại có một trào lưu thu hút nhiều rapper tham gia như vậy. Sự trở lại của MCK, Obito cùng trào lưu remake giúp rap fan cân bằng cảm xúc sau một giai đoạn trầm lắng của rap Việt, vì những tranh cãi nổ ra liên tiếp và chuyện nhiều rapper đổ xô đi hát.

Trên danh sách âm nhạc thịnh hành lúc này, có đến 5 trong 6 vị trí ở top 6 thuộc về rapper. Đó là Hieuthuhai, MCK, Bình Gold, Obito và Hurrykng. Nhóm rapper Việt đình đám của thế hệ gen Z đã có dấu hiệu chiếm sóng thị trường nhạc Việt trở lại, song cục diện đang phân chia rõ ràng về 2 hướng. Đó là một nhóm rapper thành công với sản phẩm đậm màu thị trường (Hieuthuhai, Hurrykng) và phần còn lại là những rapper trung thành với cá tính của nhạc rap.

Số lượng ca khúc của rapper hiện diện ở nhóm đầu top trending vẫn rất nhiều từ đầu năm 2025. Nhưng nghịch lý là sản phẩm nhạc rap thực thụ lại khan hiếm. Đó là lý do nhạc rap lép vế, không còn duy trì sức hút mạnh mẽ trên thị trường như những năm trước.

Những trận beef "đỏ lửa" của các rapper underground, thậm chí là bản rap diss (công kích) đình đám như Sự nghiệp chướng (Pháo) chỉ mang hiệu ứng nhất thời cho rap Việt. Để nhạc rap thật sự bùng nổ trên thị trường, cần nhiều sản phẩm mang đậm màu sắc rap/hip hop xuất hiện, gây sốt và có sức hút bền vững thị trường.

Sự trở lại của MCK và Obito là một trong những yếu tố có thể giúp rap Việt bùng nổ trở lại, giống cái cách 2 rapper từng làm ở 2 album 99% và Đánh đổi.