Game show hẹn hò tiếp tục tung clip "nóng bỏng mắt" bất chấp nhiều tranh cãi

Thứ Hai, ngày 27/06/2022 17:59 PM (GMT+7) Chia sẻ

Nữ chính mặc bikini, liên tục có những cử chỉ thân mật với bạn chơi.

Là phiên bản Hàn Quốc của chương trình hẹn hò thực tế của Mỹ Too Hot to Handle - Eden, Descendants of Instinct vừa công chiếu đã tạo nên làn sóng tranh cãi vì chứa vô số cảnh quay nhạy cảm, ảnh hưởng không tốt đến giới trẻ vị thành niên.

Dàn thí sinh nam và nữ đã gặp nhau trong trang phục đồ bơi và cùng chơi trò chơi

Bất chấp những tranh cãi, mới đây, Eden, Descendants of Instinct tiếp tục phát hành clip dài hơn 8 phút chứa nhiều nội dung nhạy cảm. Theo tờ Isplus Joins, ê-kíp đã đăng tải video về thí sinh Kim Joo Yeon với tiêu đề: “Người phụ nữ sexy đầy quyến rũ của Eden”.

Trong video, Kim Joo Yeon xuất hiện với bộ bikini táo bạo và chơi một trận đấu bóng khi ghép cặp với Yang Ho Seok. Anh liên tục có những hành động thân thiết với Kim Joo Yeon khi liên tục nắm tay và ôm lưng. Kim Joo Yeon bày tỏ sự phấn khích: "Cảm giác nắm tay Yang Ho Seok vẫn còn đó". Các đội chơi, cả nam lẫn nữ đều mặc đồ bơi chơi trò ném bóng, tạo thử thách bên bờ biển. Đáng chú ý, các cặp đôi liên tục có những cử chỉ thân mật, đụng chạm cơ thể. Trong video còn có cảnh Kim Joo Yeon ngủ chung phòng với người chơi khác giới,...

Máy quay bắt cận cảnh một số bộ phận cơ thể của thí sinh

Các cặp đôi được yêu cầu ngủ chung phòng

Ngay khi đoạn video được lên sóng, nhiều người xem đã tỏ rõ thái độ phản đối: "Tôi không thể xem được nữa, họ mặc bikini, đá bóng mà không thấy xấu hổ hay sao?",... Những kiến nghị về vấn đề kiểm duyệt nội dung chương trình cũng bắt đầu nổ lên. Có ý kiến ​​cho rằng, các nhà đài nên nhạy cảm và cẩn trọng hơn thay vì quyết định cẩu thả, để mặc các công ty sản xuất thực hiện nội dung nhạy cảm.

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của cựu vận động viên thể hình Yang Ho Seok - người bị bắt hai lần vì tội hành hung cũng gây phẫn nộ không kém: "Không phải Yang Ho Seok đã từng là người bị kết án sao? Vẫn cho lên hình được à!".

Tháng 10/2019, Yang Ho Seok bị kết tội hành hung cựu vận động viên trượt băng nghệ thuật Cha Oh Reum. Yang Ho Seok bị kết án 6 tháng tù giam, hai năm quản chế và 120 giờ phục vụ cộng đồng. Năm 2020, trong thời gian thử việc tại một câu lạc bộ ở Cheongdam-dong, Seoul, Yang Ho Seok bị cảnh sát điều tra vì ẩu đả với một khách hàng khác. Trước đó, khi dân mạng dấy lên cuộc tranh cãi liên quan đến chương trình hẹn hò, Yang Ho Seok đã đăng bài viết ngắn trên trang cá nhân, chia sẻ đã tự suy ngẫm về những sai lầm của bản thân trong suốt 3 năm qua.

Yang Ho Seok và bạn chơi

Tuy chủ đề của Eden, Descendants of Instinct không khác nhiều so với các chương trình hẹn hò trong nước và khu vực, nhưng gameshow này lại gây chú ý bằng nhiều cảnh quay phản cảm. Đây là chương trình hẹn hò đầu tiên của Hàn Quốc mà thí sinh xuất hiện với trang phục bikini. Khi chơi đấu bóng, các thí sinh nam và nữ có nhiều cảnh thân mật, thậm chí chạm vào vòng 3 của nhau.

Ban đầu, chương trình đạt được thành công nhất định, với lượt xem của Eden, Descendants of Instinct trong ngày thứ hai tăng gấp 10 lần so với ngày đầu tiên lên sóng. Tập đầu tiên của chương trình đã lọt vào top 15 trong hạng mục giải trí.

Tuy nhiên, đây là một chiến lược "ăn xổi" và phản tác dụng, khi Eden, Descendants of Instinct ngày càng vấp phải làn sóng phản đối dữ dội từ người xem. Bên cạnh đó, chương trình chỉ gắn nhãn 15+ (dành cho người xem từ 15 tuổi trở lên). Truyền thông Hàn Quốc lo ngại khi ngay cả thanh thiếu niên cũng có thể xem một chương trình có quá nhiều chi tiết phản cảm.

Eden, Descendants of Instinct xoay quanh 8 thí sinh nam và nữ sống chung trong một căn nhà. Hiện tại, qua hai tập, các thí sinh không tiết lộ nghề nghiệp, tài sản, tuổi tác hay bất kỳ điều kiện nào. Chương trình muốn họ tập trung vào cảm xúc để tìm được tình yêu đích thực.

Nguồn: http://danviet.vn/game-show-hen-ho-tiep-tuc-tung-clip-nong-bong-mat-bat-chap-nhieu-tranh-cai-502...Nguồn: http://danviet.vn/game-show-hen-ho-tiep-tuc-tung-clip-nong-bong-mat-bat-chap-nhieu-tranh-cai-5020222761802578.htm