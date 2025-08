Em xinh Bích Phương trắng tay

Live stage 4 của Em xinh say hi đưa ra cơ chế thi đấu mới với tên gọi Hot chair. Đây là vòng đấu loại trực tiếp, khán giả bình chọn điểm cá nhân sau mỗi tiết mục. Tổng điểm của đội sẽ là tổng điểm cá nhân của tất cả thành viên. Thứ tự trình diễn đóng vai trò quan trọng: đội có tổng điểm cao hơn đội trình diễn trước đó sẽ giành được "Hot chair".

Màn tính điểm của Live stage 4 cũng thách thức thí sinh. Tổng điểm cuối được tính bằng Tổng điểm cuối cùng được tính bằng tổng điểm của hai vòng đấu, cộng thêm điểm thưởng Hot chair nếu có. Luật loại trừ cũng khiến em xinh đứng ngồi không yên.

Hai cặp thí sinh có điểm thấp nhất của đội hạng 3 và hạng 4 sẽ bị loại. Ngoài ra, 2 thí sinh có điểm thấp nhất trong số 16 người còn lại cũng sẽ phải rời cuộc chơi. Tuy nhiên, nếu một đội giành chiến thắng Hot chair ở cả hai vòng, tất cả thành viên của đội được an toàn.

Đội Phương Ly đe đọa Bích Phương

Đội Phương Ly mở màn Live stage 4 với Chẳng phải anh đâu , lấy cảm hứng tương lai. Đội thể hiện tinh thần nữ quyền với thông điệp "Who run the show now? Not you, not you, boy!".

Ca khúc mở màn bằng câu hook được lặp lại, mang hơi hướm Arena Rock với thông điệp đề cao nữ quyền: "Xinh đẹp cũng chẳng vì anh đâu/ Thời gian không dành cho anh đâu/ Tự tin chẳng phải vì anh đâu". Đội khẳng định phái nữ là người "run the show", kiểm soát thế trận và cuộc đời.

Orange hiếm hoi thể hiện khả năng rap, biểu diễn fast flow, trong khi 52Hz thể hiện thế mạnh. Em xinh Vũ Thảo My đảm nhận phần Bridge được cả nhóm nhận xét là khó nhất, với màn lên nốt cao ấn tượng. MC Trấn Thành khen ngợi concept độc đáo giúp đội vượt trội. Đội Phương Ly cũng là nhóm đầu tiên giành vị trí Hot chair.

Đội Phương Ly đầu tư mạnh ở phần trang phục.

Đội Bích Phương tiếp nối vòng thi với Bắc thang lên hỏi ông trời , biến sân khấu thành thiên đình.

Quỳnh Anh Shyn lần nữa chứng minh gu thời trang tắc kè hoa, giúp cả đội gây ấn tượng mạnh bởi phong cách. Nhóm giữ nguyên tinh thần bài hát gốc, chỉ điều chỉnh bản phối. Tiếp nối thành công của Cầm kỳ thi họa, tiết mục tiếp tục gây ấn tượng với bản phối nhạc điện tử kết hợp ngũ cung.

Sau phần thể hiện của Lamoon, Mỹ Mỹ, đội trưởng Bích Phương xuất hiện với phần múa và solo. Nhóm tiếp tục gây ấn tựng với phần múa nhóm, kết hợp giữa nhạc dân ca và nhạc điện tử. Quỳnh Anh Shyn cho biết đội trưởng Bích Phương đã trực tiếp hướng dẫn cho cả đội về kỹ thuật hát dân ca ngũ cung.

Dù gây ấn tượng đặc biệt với ca khúc đậm chất ngũ cung kết hợp chất liệu đương đại, đội Bích Phương có tổng điểm thấp hơn, không cướp được Hot chair từ đội Phương Ly, đẩy Bích Phương vào thế khó.

Phần trình diễn Bắc thang lên hỏi ông trời của đội Bích Phương.

Bích Phương trắng tay toàn tập

Tâm điểm Live stage 4 tập trung vào cái kết trắng tay của Bích Phương. Sau các phần biểu diễn của đội LyHan, Lâm Bảo ngọc, khán giả trông chờ màn kết của giọng ca Bùa yêu và đồng đội.

Đội trưởng Bích Phương khép lại tập 10 với Cách (yêu đúng) điệu. Các em xinh hóa thành người ngoài hành tinh đến Trái Đất bằng UFO. Đội trưởng Bích Phương đầu tư hết cỡ, chơi tất tay trong phần kết màn. Sân khấu phủ lông vũ, thiết bị gym phủ lông, tạo phong cách lạ mắt. Ca từ chơi chữ "phát tín hiệu" ám chỉ giao tiếp giữa người ngoài hành tinh và cư dân Trái Đất.

Màn hóa thân thành người ngoài hành tinh không cứu nổi Bích Phương.

Dù nỗ lực gây ấn tượng với hai màn biểu diễn, đội Bích Phương nhận cái kết không mong muốn. Ở phần đối đầu đội Lâm Bảo Ngọc, đội Bích Phương lại nhận điểm thấp hơn, không giành được ghế nóng.

Sau hai vòng thi, đội Bích Phương đã hoàn toàn trắng tay trong cuộc đua giành Hot chair dù đầu tư mạnh về trang phục, concept.

Tập 11 là cuộc đấu giữa hai tiết mục Tín hiệu yêu của đội LyHan và Cứ đổ tại cơn mưa của đội Phương Ly. Cuộc đua Hot chair sắp tới quyết định đội nhận 20 điểm thưởng quý giá, ảnh hưởng trực tiếp kết quả chung cuộc. Vòng loại và quy chế khắc nghiệt đẩy 6 em xinh vào vòng loại.