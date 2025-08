"Em xinh" LyHan có động thái gây chú ý giữa nghi vấn sử dụng thuốc lá điện tử

Mới đây, trên các nền tảng mạng xã hội, LyHan - thành viên của chương trình Em Xinh "Say Hi" - bất ngờ bị nhắc tên trong loạt bài đăng về nghi vấn sử dụng thuốc lá điện tử. Netizen chia sẻ đoạn clip quay lại màn hình một buổi livestream hồi tháng 6, có sự góp mặt của các "Em xinh" LyHan, Châu Bùi, 52Hz, Yeolan, trong đó xuất hiện khoảnh khắc LyHan cầm trên tay một "vật thể lạ".

Hình ảnh trong clip khá mờ, không thể xác định rõ vật dụng LyHan đang cầm là gì. Tuy nhiên, một số người dùng mạng xã hội cho rằng vật thể này có hình dáng tương tự với các loại thuốc lá điện tử thường được thiết kế như bút, USB, hoặc thỏi son.

Bức ảnh LyHan cầm "vật thể lạ" đang gây xôn xao mạng xã hội.

Ngoài ra, một số người dùng mạng xã hội cho biết khi xem lại các đoạn clip quay màn hình buổi livestream, họ nhận thấy có bài đăng đã chỉnh sửa, cắt bỏ một số cảnh. Trong phần bình luận, một vài ý kiến cho rằng LyHan có thể đã phát hiện khoảnh khắc “nhạy cảm” nên đổi sang cầm các vật dụng khác như ống hút, bút. Tuy nhiên, những nhận định này chưa được xác thực và vẫn đang gây tranh cãi.

Nghi vấn này khiến LyHan nhận về ý kiến trái chiều. Một bộ phận netizen bày tỏ sự không hài lòng, cho rằng nếu hành vi sử dụng thuốc lá điện tử là thật thì sẽ gây ảnh hưởng đến hình ảnh của cô - đặc biệt khi LyHan là nghệ sĩ có lượng người hâm mộ trẻ tuổi. Theo quy định mới, thuốc lá điện tử đã bị cấm hoàn toàn tại Việt Nam từ ngày 1/1/2025.

Giữa lúc những thông tin tiêu cực đang lan truyền, phía LyHan vẫn giữ thái độ im lặng, chưa có động thái giải thích về vụ việc. Tuy nhiên, trên mạng xã hội, LyHan vẫn hoạt động, đăng Story hình ảnh chụp cùng "Em xinh" Juky San.

LyHan chia sẻ hình ảnh cùng Juky San giữa lúc bị netizen gọi tên.

LyHan tên thật Trần Thảo Linh, sinh năm 1999, được khán giả biết đến sau khi ghi danh vào đội hình của chương trình Em Xinh "Say Hi". Nữ ca sĩ Gen Z nhanh chóng "hút fan", gây ấn tượng bởi phong cách cá tính và được nhận xét là một thí sinh "nặng ký" tại chương trình. Tuy nhiên, hơn nửa chặng đường "Say Hi", LyHan cũng vướng không ít tranh cãi từ khả năng vũ đạo không như kỳ vọng, nghi vấn được ưu ái quá lộ liễu đến phát ngôn thiếu tinh tế với đàn chị Châu Bùi trong tập phát sóng gần đây.