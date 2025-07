4 Em xinh bị loại

Live stage 3 là cuộc đấu giữa 2 Liên quân, bao gồm 6 đội. Sau cuộc đấu âm nhạc và vũ đạo, Liên quân giành chiến thắng sẽ bị loại một thành viên. Trong đó, 2 đội có điểm số cao của Liên quân chiến thắng được bảo toàn thành viên. Đội còn lại có điểm số thấp nhất phải chia tay một người và Em xinh Ánh Sáng rơi vào cục diện nghiệt ngã này.

Muội, Han Sara và Đào Tử A1J nằm trong nhóm Liên quân thất bại. Họ là những Em xinh có điểm cá nhân thấp nhất, do đó ngậm ngùi ra về. Cái kết quả Han Sara và Đào Tử A1J đã được dự đoán trước khi 2 Em xinh mờ nhạt từ đầu chương trình. Trong khi đó, Muộii nhận quá ít phiếu bầu tạo nên tranh cãi trên mạng.

Ở live stage 3, Muộii hiện diện trong đội Phương Ly. Ở tiết mục chào sân của live stage 3, So đậm, Muộii nổi trội so với Phương Ly, Châu Bùi và Vũ Thảo My khi góp giọng ở cả phân đoạn rap và hát. Sau trận đấu đầu tiên giữa 2 Liên quân với số điểm đặt cược rất lớn, đội Phương Ly đánh bại Miu Lê.

Sự khởi đầu của cá nhân Muộii và đội Phương Ly trong Liên quân 1 là ấn tượng. Song, Liên quân 2 đã lội ngược dòng để thắng chung cuộc, đẩy Liên quân 1 vào cục diện nghiệt ngã để loại thành viên. So với dàn Em xinh của Liên quân 1, Muộii nằm trong nhóm ít tên tuổi, chưa tạo được quá nhiều "spotlight" từ đầu chương trình. Do đó, khi chuyện bị loại hay ở lại được định đoạt từ phiếu bầu khán giả, Muộii thất thế.

Những người đã bị loại tại Em xinh say hi, từ Hoàng Duyên, Chi Xê, LyLy đến Muộii đều khiến khán giả tiếc nuối. Nhưng đây là cuộc chiến được định đoạt với chỉ 300 khán giả trực tiếp xem ở trường quay, do đó những tân binh như Muộii, thiếu cơ hội thể hiện sẽ bất lợi khi đặt lên bàn cân với một Em xinh nổi tiếng hơn.

Trở lại với live stage 3, khán giả đã chứng kiến màn lật kèo ngoạn mục của Liên quân 2. Khi Miu Lê bại trận trước Phương Ly, Liên quân 2 đánh rơi 400 điểm. Liên quân 2 rơi vào thế khó khi các tiết mục tiếp theo của Liên quân 1 được dự đoán rất mạnh. Đó là đội hình của Orange, có Phương Mỹ Chi, Lamoon, Han Sara và đội 52Hz nắm trong tay bản demo hay nhất live stage 3 - Quả chín quá.

Tuy nhiên, đội Tiên Tiên đã đánh bại đội Orange. Sau đó, đội Mỹ Mỹ từ thế bị đánh giá thấp, đánh bại đội 52Hz để mang về điểm số quý giá cho Liên quân 2. Đến trận chiến vũ đạo, Liên quân 2 thắng cuộc.

Các Em xinh như Quỳnh Anh Shyn, MaiQuinn được dự đoán khả năng cao chia tay chương trình từ live stage 3. Tuy nhiên, họ hiện diện trong đội hình chiến thắng và được đảm bảo vị trí an toàn từ đầu. Trong đó, Quỳnh Anh Shyn đang là Em xinh may mắn nhất chương trình khi liên tiếp góp mặt ở đội được đảm bảo an toàn.