Đức Phúc kết hợp với “thánh nữ” YouTube kiếm hơn 10 tỷ/tháng làm điều đặc biệt

Thứ Bảy, ngày 25/07/2020 19:00 PM (GMT+7)

Lần đầu học trò của Mỹ Tâm lấn sân diễn xuất, đóng cặp cùng “thánh nữ” đang nổi đình đám trên YouTube.

Trên kênh YouTube cá nhân, Đức Phúc vừa tung teaser phim ngắn “Thanh xuân của tôi có bạn”, kết hợp cùng “thánh nữ” Youtube Hậu Hoàng nhận được sự chú ý đông đảo của khán giả.

Sau hàng loạt bản hit ballad cảm xúc, sâu lắng, Đức Phúc mong muốn mang đến hình ảnh mới mẻ, năng động, trẻ trung... cùng những thông điệp tích cực và ý nghĩa cho các bạn trẻ.

Đức Phúc kết hợp với Hậu Hoàng trong phim ngắn “Thanh xuân của tôi có bạn”

“Thanh xuân là quãng thời gian đẹp nhất của mỗi người, từng khoảnh khắc của hiện tại chính là thanh Xuân bất tận của mỗi chúng ta. Vậy hãy làm điều mình thích, mở lòng với bạn bè xung quanh, sống trọn vẹn tận hưởng từng phút giây. Hãy tìm cho mình những chiến hữu, những người bạn đồng hành để cùng tạo nên thanh xuân tuyệt vời”, Đức Phúc trải lòng.

Đức Phúc và Hậu Hoàng cho thấy sự tương đồng về ngoại hình, ăn rơ về tính cách. Do ngang lứa tuổi cộng thêm tính cách “lầy lội” sẵn có, bộ đôi đã nhanh chóng trở nên thân thiết và tạo nên những màn tương tác thú vị, khiến người xem càng thêm mong chờ vào những sản phẩm kết hợp sắp tới.

Cả hai tỏ ra ăn ý trong lần đầu hợp tác

Nếu như Đức Phúc biết chớp cơ hội thay đổi ngoại hình để thay đổi số phận thì Hậu Hoàng sáng tạo với dòng nhạc chế đậm chất riêng để trở thành trào lưu hot bậc nhất hiện nay. Cả hai đại diện cho những người trẻ đang sống trọn vẹn tuổi thanh xuân của mình, làm những điều mình thích, thử những điều mình muốn.

Với kinh nghiệm thường xuyên nắm giữ Top 1 trending trên YouTube Việt Nam, Hậu Hoàng còn là chiến hữu đồng hành tuyệt vời của Đức Phúc khi lần đầu nam ca sĩ lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất.

Đức Phúc chia sẻ: “Hậu Hoàng là một người bạn có tính cách vui vẻ, rất thú vị, tinh quái và đặc biệt là có nhiều kinh nghiệm diễn xuất trong các phim ngắn hoặc video giải trí. Hậu đã đồng hành và hỗ trợ, góp ý rất nhiều để Phúc hoàn thiện tốt hơn kỹ năng diễn xuất, phù hợp với đối tượng người xem là các bạn trẻ hơn”.

Một phân cảnh hài hước trong phim ngắn

Năm 2015, Đức Phúc tham gia cuộc thi “Giọng hát Việt”. Tại vòng “Giấu mặt”. anh thể hiện ca khúc “I'm not the Only One” và chinh phục được 4 huấn luyện viên. Sau đó anh chọn về đội của Mỹ Tâm. Sau 6 tháng tham gia cuộc thi dưới sự dẫn dắt của Mỹ Tâm, Đức Phúc chính thức trở thành Quán quân nam đầu tiên của “Giọng hát Việt” với tỷ lệ tin nhắn bình chọn áp đảo 49.25%.

Hiện tại, Đức Phúc là một trong những cái tên đắt show và có mức cát-xê thuộc hạng cao trong giới showbiz. Nam ca sĩ từng tiết lộ bản thân đang sở hữu nhà vài tỷ đồng, xe hơi, 10 sổ tiết kiệm và rất nhiều đồ hiệu.

Đức Phúc sở hữu khối tài sản “khủng” ở tuổi 24

Trong khi đó, Hậu Hoàng là gương mặt trẻ đang thống trị mảng nhạc chế trên mạng xã hội. Các sản phẩm của cô gái này thường xuyên lọt top tìm kiếm trên YouTube, thậm chí qua mặt cả những MV được đầu tư tiền tỷ của sao Việt. Hiện, kênh YouTube của Hậu Hoàng có 3 triệu lượt theo dõi và thánh nữ nhạc chế này cũng đã nắm trong tay hai nút YouTube bạc, vàng từ rất lâu.

Theo SocialBlade, mỗi tháng Hậu Hoàng có thể kiếm được từ 31.000 USD (tương đương 720 triệu đồng) cho tới 495,6 nghìn USD (hơn 10 tỷ đồng) nhờ số lượng người theo dõi lớn. Tuy nhiên trên thực tế, thu nhập của "thánh nữ nhạc chế không cao như con số dự đoán. Trong một chia sẻ cách đây không lâu, Hậu Hoàng tiết lộ rằng thông thường khi làm video, cô đã có tính toán trừ đi phần cát-xê trả cho anh em ê-kíp, rồi sau đó cũng không tính lại nên bản thân không biết thu nhập của mình bao nhiêu.

