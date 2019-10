Điệp viên 007: Jame Bond tái xuất màn ảnh trong phần mới nhất

Thứ Hai, ngày 28/10/2019 15:49 PM (GMT+7)

Những hình ảnh đầu tiên của tài tử Daniel Craig trong “No time no dia” chính thức được công bố.

Trên Instagram của series phim 007, nhà sản xuất đăng tải thông tin mới nhất về phần phim No time no die. Hình ảnh diễn viên Daniel Craig đứng cạnh đạo diễn Cary Fukanaga được đính kèm bên cạnh thông tin bộ phim chính thức được hoàn thành.

Hình ảnh được cắt ra từ phim No time no die.

Ngay sau đó, tờ Empire tiết lộ bức ảnh được cắt ra từ bộ phim sắp được công chiếu No time no die. Tài tử 51 tuổi một lần nữa vào vai Jame Bond. Theo tấm hình được công bố, điệp viên 007 xuất hiện với gương mặt bụi bặm, vóc dáng săn chắc đầy nam tính nhưng vẫn toát lên vẻ lịch lãm.

Phong cách của một quý ông được thể hiện qua việc nam diễn viên xuất hiện với sơ mi trắng, dây đai suspender và đồng hồ da.

Bộ phim với sự tham gia của những diễn viên quen thuộc của series 007.

Phía nhà sản xuất phim hé lộ, kịch bản No time no die nối tiếp sự thành công của những phần trước trong series 007. Siêu điệp viên Jame Bond đang thư giãn hưởng thụ cuộc sống bình yên tại Jamaica. Giây phút thanh bình ấy bị phá vỡ khi người bạn cũ Felix Leiter (do Jeffrey Wright thủ vai) - Một nhân viên CIA tới xin sự trợ giúp.

Trong phần này, nhiệm vụ của Jame Bond là giải cứu một nhà khoa học đang bị bắt cóc. Sự việc có vẻ đơn giản này lại ẩn chứa những bí mật động trời. Siêu điệp viên 007 liên tiếp vướng vào những rắc rối liên quan tới kẻ chủ mưu phía sau - Người sở hữu công nghệ nguy hiểm đối với thế giới.

Nam diễn viên Rami Malek được cho là người sẽ vào vai phản diện trong No time no die.

Tới thời điểm hiện tại, vẫn chưa có thông tin chính thức về diễn viên vào vai kẻ phản diện này. Một số nguồn tin cho rằng, người phù hợp với mô tả từ phía nhà sản xuất có thể là tài tử Rami Malek - Ngôi sao từng đoạt giải Oscar sau khi tham gia bộ phim Bohemian Rhapsody.

Cùng với những thông tin về vai nam chính, diễn viên Ralph Fiennes tiếp tục vào vai M - Sếp của Jame Bond. Cùng với đó, vai bác sĩ Madeleine Swann đánh dấu sự sở lại của Léa Seydoux và Ben Whishaw trong vai kỹ sư công nghệ Q.

Trong phần tiếp theo của series 007, nội dung câu chuyện xoay quanh một tổ chức bí mật sở hữu công nghệ nguy hiểm.

Diễn viên Naomie Harris sau khi tham gia bộ phim cũng tiết lộ rằng, phía nhà sản xuất của Bond - Barbara Broccoli từ chối về việc ra bộ phim riêng cho nhân vật Eve Moneypenny do đạo diễn Moonlight - Barry Jenkins thực hiện.

“Barry muốn làm một phim hành động siêu ngầu với Moneypenny là nhân vật chính, điều mà tôi hết sức ủng hộ”, Harris nói với tờ Good Morning America trước ngày bộ phim mới nhất của cô, Black and blue, ra mắt.

“Tôi đến gặp Barbara Broccoli, nhà sản xuất của Bond, và nói: ‘Bắt tay vào làm thôi!’. Tuy nhiên cô ấy không mặn mà cho lắm. Nhưng biết đâu một ngày nào đó cô ấy lại đổi ý, ai biết được? Dù sao chúng tôi cũng đã nói chuyện về nó. Ít nhất là như vậy”.

Một thông tin khác cho rằng, No time no die sẽ giới thiệu tới khán giả phiên bản nữ của 007 hoàn toàn mới do Lashana Lynch đảm nhận vai diễn.

Bộ phim sẽ ra rạp ở Anh vào ngày 3.4.2020.