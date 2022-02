Diệp Bảo Ngọc "hạ đo ván" Trương Quỳnh Anh trên sàn đấu

Chủ Nhật, ngày 20/02/2022 09:40 AM (GMT+7) Chia sẻ

Trận so găng đầy kịch tính giữa hai bà mẹ trẻ Trương Quỳnh Anh và Diệp Bảo Ngọc trong tập 10 The Champion khiến nhiều nghệ sĩ tại trường quay rơi nước mắt.

Sau hai tuần nghỉ ngơi chào đón Tết Nguyên Đán, The Champion - Nhà vô địch 2021 đã chính thức trở lại với khán giả vào ngày 19/2. Trong tập 10 vừa lên sóng là sự tham gia đối đầu của hai nữ diễn viên, hai bà mẹ trẻ xinh đẹp: Trương Quỳnh Anh và Diệp Bảo Ngọc. Được khán giả biết đến với hình ảnh nhẹ nhàng, ngọt ngào nhưng khi đến với The Champion, cả Trương Quỳnh Anh và Diệp Bảo Ngọc đều rũ bỏ hình tượng “bánh bèo” mà trở nên mạnh mẽ, vượt qua giới hạn bản thân, đây hứa hẹn sẽ là một trận so găng đầy thú vị.

Diệp Bảo Ngọc

Và Trương Quỳnh Anh

Diệp Bảo Ngọc đã có những chia sẻ thật lòng trước khi bước vào trận đấu, cô tự nhủ “no pain no gain” – “Không có đau đớn, không có thành công” nên dù có bị chấn thương hay thế nào chăng nữa, người đẹp vẫn sẽ chấp nhận. Mục tiên của cô là giành chiếc đai vô địch và sẽ cố gắng hết mình để có được nó.

Cũng như Diệp Bảo Ngọc, Trương Quỳnh Anh cho hay, có lần cô từng muốn dừng lại khi nghĩ đến việc đi tập, bị đánh đau, thế nhưng nếu bỏ cuộc thì toàn bộ cố gắng từ đầu xem như “đổ sông đổ bể”. Nữ diễn viên khẳng định, cô không đến với chương trình theo cách dạo chơi mà xem đây là một cuộc chiến nên sẽ chiến đấu tới cùng.

Với tinh thần đó, ngay khi hiệp đấu đầu tiên bắt đầu, Trương Quỳnh Anh (team Nguyễn Trần Duy Nhất) đã chủ động tấn công, tạo nên những đòn đánh chớp nhoáng, thậm chí liên tục tung nhiều cú body shot – đấm vào thân người. Diệp Bảo Ngọc (team Thu Nhi) sau khoảng thời gian phòng thủ cũng đã ra đòn thăm dò rồi liên tục tung nhiều đòn đánh hiểm hóc, đơn cử như cú hook – đánh móc đối thủ, chỉ trong vài phút hiệp đầu tiên mà cả hai đều đã tiêu tốn khá nhiều thể lực, bản thân họ đều không còn là những người đẹp showbiz mà trở thành các chiến binh thượng võ.

Hai người đẹp liên tục tung nhiều cú đánh hiểm hóc

Trong hiệp 2, cả hai đấu sĩ quyết định áp sát đối phương một cách thận trọng, Diệp Bảo Ngọc chủ động ra đòn khi tung cú jab - đòn đấm thẳng trước vô cùng nguy hiểm nhưng Trương Quỳnh Anh đã né được. Liền sau đó, mẹ 2 con tung hàng loạt đòn body shot khiến đối thủ phải choáng váng. So với hiệp đầu thì ở hiệp đấu thứ 2, các cô gái đều chọn cho mình cách đánh “tĩnh”, giữ sức lực, chỉ thật sự tung ra các đòn thế vào thời khắc quyết định. HLV Thu Nhi đưa ra chiến thuật cho Diệp Bảo Ngọc, dồn đối phương vào góc và từ đó tung đòn, nhưng với sự dẻo dai của mình, Trương Quỳnh Anh đã thoát được pha tấn công nguy hiểm trong gang tấc.

Đến với hiệp thứ 3 – trận cuối cùng tìm ra người chiến thắng, Trương Quỳnh Anh tiếp tục chủ động tấn công, Diệp Bảo Ngọc cũng không còn thủ thế mà liên tiếp tung ra hàng loạt cú đấm thẳng cực kỳ nguy hiểm. Không khí càng trở nên cuồng nhiệt khi Diệp Bảo Ngọc tung cú vertical jab – đấm dọc tay cực mạnh để ghi điểm, liên tiếp sau đó là những cú đấm thẳng khá hiệu quả khiến Trương Quỳnh Anh phải luống cuống. Dù phải chịu đòn, nhưng Trương Quỳnh Anh không tỏ ra đau đớn, cô nhanh chóng lấy lại tập trung và tung ra nhiều cú đánh hiểm hóc.

Trương Quỳnh Anh thoát được nhiều pha tấn công nguy hiểm trong gang tấc

Diệp Bảo Ngọc là người giành chiến thắng sau 3 vòng đấu

Theo dõi trận so găng dưới hàng ghế khán đài, siêu mẫu Xuân Lan cảm động: “Đây thật sự là trận chiến của những người mẹ, cuộc đấu của tình mẫu tử, như bản năng người phụ nữ bảo vệ con mình trước nguy hiểm, thật đáng trân trọng…”. Còn diễn viên Cát Phượng, tuy lỡ hẹn với The Champion vì sức khoẻ cũng cho hay: “Chắc chắn mùa 2 nếu có cơ hội tôi sẽ tham gia vào chương trình. Khi ngồi đây nhìn các em trên đấy chiến đấu, tôi cảm thấy thật sự cảm phục. Hai người phụ nữ, hai người mẹ với tinh thần quả cảm, vượt qua giới hạn bản thân thật sự truyền được rất nhiều cảm hứng tới mọi người”.

Cuối cùng, giây phút quan trọng đã điểm, người chiến thắng trong trận đấu lần này là Diệp Bảo Ngọc, cô đã thể hiện được tinh thần thượng võ cũng như cách đánh thông minh, biết công, thủ đúng chỗ. Trương Quỳnh Anh cũng dành nhiều lời có cánh cho đấu thủ, đồng thời người đẹp chia sẻ: “Việc đứng trên sàn, vượt qua chính mình và dành 9 phút để thi đấu tại The Champion là điều tuyệt vời nhất mà mình sẽ không quên.”

The Champion - Nhà Vô Địch 2021 là chương trình thực tế đầu tiên về võ thuật tại Việt Nam. Tập 11 của chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 21g15 thứ bảy ngày 26/02/2022 trên kênh VTV3.

Nguồn: http://danviet.vn/diep-bao-ngoc-ha-do-van-truong-quynh-anh-tren-san-dau-5020222029409962.htmNguồn: http://danviet.vn/diep-bao-ngoc-ha-do-van-truong-quynh-anh-tren-san-dau-5020222029409962.htm