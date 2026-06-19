Diễn viên 'Vườn sao băng' Kim Bum được fan vây kín ở sân bay

Gần 22h, Kim Bum xuất hiện trong vòng vây người hâm mộ. Lực lượng an ninh gồm hàng chục nhân viên túc trực xung quanh, tạo thành hàng rào bảo vệ để đảm bảo an toàn và hỗ trợ diễn viên di chuyển giữa đám đông.

Lần trở lại Việt Nam này, Kim Bum tham gia một sự kiện với vai trò đại sứ của triển lãm, góp phần thúc đẩy giao lưu thương mại giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Bên cạnh đó, diễn viên cũng có mặt tại Hà Nội để tổ chức buổi gặp gỡ người hâm mộ.

Kim Bum xuất hiện tại sân bay Nội Bài với nụ cười rạng rỡ, giữ vẻ tươi tắn và thân thiện dù vừa trải qua chuyến bay dài.

Trước đó, Kim Bum từng hai lần đến Việt Nam và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp. Lần đầu, anh sang quảng bá bộ phim điện ảnh Bàn tay ngoại cảm. Lần thứ hai diễn ra vào năm ngoái tại TP HCM, diễn viên cũng tham dự sự kiện giao lưu thương mại giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Khi thấy một fan nữ bị ngã vì chen lấn, anh lập tức hoảng hốt và liên tục ra hiệu cho đám đông giữ trật tự.

Diễn viên nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ người hâm mộ Việt Nam. Theo lịch trình, anh sẽ ở lại Hà Nội thêm hai ngày trước khi trở về Hàn Quốc. Tại sân bay, diễn viên còn mang theo món quà do một fan nữ gửi tặng.

Hàng trăm người hâm mộ vây kín xe chở Kim Bum, liên tục gọi lớn tên anh trong tiếng hò reo phấn khích.

Kim Bum, 36 tuổi, là người mẫu, diễn viên nổi tiếng người Hàn Quốc. Anh từng gây ấn tượng với vai diễn trong phim Fly High (Bay cao), East of Eden (Phía đông vườn địa đàng), Death Bell (Hồi chuông tử thần), Hellcats (Đội cổ vũ trong mơ). Năm 2009, Boys Over Flowers đưa tên tuổi Kim Bum vang xa khắp thị trường châu Á, trở thành thần tượng của nhiều cô gái trẻ.