Diễn viên "Tuổi thanh xuân" sau 9 năm: Người nhạt nhòa do lối diễn, nữ phụ lại vụt sáng

Lên sóng VTV vào năm 2014, Tuổi thanh xuân gây chú ý với khán giả bởi dàn diễn viên trai xinh gái đẹp và sự xuất hiện của những diễn viên Hàn Quốc trẻ và thực lực.

Bộ phim nói về chủ đề tình yêu, tuổi trẻ và những khát khao trên hành trình xây dựng sự nghiệp của những người trẻ. Với hai phần, Tuổi thanh xuân khai thác góc nhìn toàn diện về những thay đổi trong tính cách và số phận của các nhân vật chính trước những sóng gió và biến cố của cuộc đời.

Sau 9 năm lên sóng, dàn diễn viên chính của phim là Junsu (Kang Tae Oh), Linh (Nhã Phương), Miso (Shin Hye Sun), Phong (Mạnh Trường) đã có nhiều thay đổi.

Nam chính Junsu (Kang Tae Oh) - Sự nghiệp chưa thực sự nổi bật như kỳ vọng

Nam diễn viên tên thật là Kim Yoon Hwan, sinh năm 1994. Anh vốn là thành viên thuộc nhóm nhạc thần tượng 5urprise. Nhân vật Junsu mà Kang Tae Oh thể hiện là một chàng trai tinh nghịch, có chút ngốc nghếch nhưng đem lại cho Tuổi thanh xuân nhiều tiếng cười hài hước.

Nhờ ngoại hình đẹp, nụ cười sáng cùng lối diễn tự nhiên, anh nhanh chóng nhận được nhiều tình cảm của khán giả và đưa tên tuổi của anh lên tầm cao mới. Bên cạnh ngoại hình điển trai, vóc dáng chuẩn, nam diễn viên còn ghi điểm trong mắt khán giả nhờ phong cách thời trang năng động, cá tính và cách mix đồ tinh tế.

Sau thành công ở Tuổi thanh xuân, anh cũng tham gia một số bộ phim có sự tham gia của Kang Tae Oh điển hình như Queen's Flower, To Be Continued, Twenty Again, The Dearest Lady...

Tham gia nhiều phim nhưng tên tuổi của nam diễn viên 9X vẫn chưa thực sự chạm đến đỉnh cao của thành công, vẫn ở mức an toàn, chưa thực sự nổi bật.

Linh (Nhã Phương) - Hôn nhân hạnh phúc, diễn xuất nhiều nước mắt vẫn gây tranh cãi

Là nhân vật trung tâm của bộ phim, Linh là cô gái thông minh, ham học hỏi, năng động và luôn sống vì người khác. Linh là con một trong gia đình khá giả nên rất được bố mẹ yêu chiều. Cô yêu văn hóa Hàn Quốc và đặc biệt là âm nhạc của đất nước này. Linh giành được học bổng đi du học tại xứ kim chi và tại đây, cô đã có những kỷ niệm vô cùng đáng nhớ của một thời thanh xuân tuyệt đẹp.

Dẫu vậy, điểm trừ lớn nhát của nhân vật này chính là quá nhiều nước mắt. Theo dõi phim, nhiều khán giả khẳng định tình yêu chẳng có chỗ cho sự nhu nhược và nước mắt suy cho cùng chỉ làm bản thân thêm yếu đuối chứ chẳng giải quyết được chuyện gì. Diễn xuất của bà xã Trường Giang vì thế cũng nhận về nhiều tranh cãi.

Sau Tuổi Thanh Xuân, Nhã Phương tham gia khá nhiều bộ phim như 49 ngày, Ngày ấy mình đã yêu, Tình khúc bạch dương, Lôi Báo,Yêu đi, đừng sợ... Dù tham gia vào khá nhiều bộ phim từ điện ảnh cho đến truyền hình nhưng diễn xuất của Nhã Phương ngày càng khiến khán giả nhàm chán. Đặc biệt trong các phim mà cô tham gia, phân cảnh khóc lóc xuất hiện quá nhiều.

Năm 2018, Nhã Phương tổ chức đám cưới với danh hài Trường Giang, bỏ qua những ồn ào về đời tư của nam diễn viên. Đến nay, cặp đôi đã có hai nhóc tỳ: một trai một gái. Mới đây, Nhã Phương lần đầu lên tiếng về lùm xùm chuyện tình cảm của ông xã trước đây cũng như nhắc lại màn cầu hôn trên sóng truyền hình từng gây tranh cãi của Trường Giang.

Mạnh Trường - Thành công trong sự nghiệp, hôn nhân viên mãn

Nếu như Mạnh Trường vốn quen thuộc với khán giả qua những vai diễn chín chắn, điềm đạm thì tới Tuổi thanh xuân 2, anh hoàn toàn "lột xác" khi vào vai chàng thiếu gia ương bướng, ham chơi và tiêu tiền như cỏ rác. Trong phim, Phong là chàng công tử đẹp trai, nhà giàu nhưng ăn chơi, tiêu tiền như nước, hay tụ tập chơi bời.

Phong chính là kẻ thứ ba chen vào mối tình giữa Junsu và Linh, gây sóng gió và không ít khó khăn cho cặp đôi này. Nam diễn viên từng chia sẻ: "Lúc mới quay những cảnh đầu tiên, tôi và ekip cũng có suy nghĩ tới chuyện sẽ bị khán giả ghét dữ lắm. Vì dù gì mình cũng là người thứ ba, sẽ có những cảnh khiến cho các fan của Kang Tae Oh – Nhã Phương đau lòng. Vậy nên tôi đã lên dây cót tinh thần rồi vạch ra những hướng có thể trả lời khán giả khi vai Phong của mình bị ghét".

Mạnh Trường vốn là gương mặt quen thuộc với truyền hình qua hàng loạt vai chính trong các bộ phim ăn khách của VTV. Nam diễn viên ngoài đời có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên bà xã cùng 3 nhóc tỳ đáng yêu. Vợ chồng nam diễn viên sở hữu nhiều xế hộp đắt tiền cùng vài cơ ngơi khang trang rộng rãi.

Hiện tại nam diễn viên đang tham gia bộ phim Chúng ta của 8 năm sau với màn tái hợp hứa hẹn mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả cùng nữ chính Huyền Lizzie.

Nữ phụ Shin Hye Sun - Từ vai phụ nhạt nhòa đến “nữ hoàng rating thế hệ mới” của Kbiz

Trong phim, Shin Hye Sun vào vai nữ phụ Miso – một cô gái thông minh, cá tính, yêu thầm nam chính Junsu và luôn tìm cách chia rẽ tình yêu của Linh và Junsu. Khi đó, nữ diễn viên mới tham gia đóng phim được khoảng 2 năm. Nhân vật của cô khiến khán giả ghét cay ghét đắng.

Nhiều năm sau đó Shin Hye Sun vẫn chỉ đảm nhận các vai phụ trong Oh my ghost, She was pretty, Five Enough…Dẫu vậy, nữ diễn viên vẫn không ngừng làm mới bản thân, trau dồi diễn xuất, biến hóa đa dạng với nhiều hình tượng. Nỗ lực của cô cuối cùng cũng được đền đáp với vai chính trong My Golden Life, đạt rating lên đến 47,5%. Từ đây, cô được các nhà làm phim để mắt tới và trao cơ hội cho nhiều dự án như Still 17, The Hymn of Death, Angel's Last Mission: Love…

Thành công của các bộ phim cũng như diễn xuất đa dạng của nữ diễn viên đã khẳng định tên tuổi của Shin Hye Sun, cô được mệnh danh là “Nữ hoàng rating thế hệ mới” của màn ảnh xứ Hàn.

