Diễm My 9X, Nhã Phương hốt hoảng khi bị khán giả giật micro gào khóc

Thứ Năm, ngày 27/01/2022 10:14 AM (GMT+7)

Sự cố bất ngờ khiến Diễm My 9X, Nhã Phương và Ninh Dương Lan Ngọc vô cùng hoang mang.

Tối 26/1, buổi họp báo ra mắt phim điện ảnh “1990” đã diễn ra ở TP.HCM với sự góp mặt của các diễn viên Diễm My 9X, Nhã Phương, Lan Ngọc, Quang Tuấn, Hải Nam. Sau khi phim chiếu, đoàn phim lên sân khấu giao lưu với khán giả.

Sự cố xảy ra khiến dàn diễn viên bất ngờ và hoang mang

Đáng chú ý, trong lúc Diễm My 9X đang phát biểu thì một người đàn ông bất ngờ lao lên giật micro, khóc nức nở và gọi tên một người khác: “K.W. ơi anh đang đợi em nè. Đây là cơ hội cuối cùng để tôi gặp cô ấy... K.W. ơi, anh xin lỗi em”. Tình huống quá bất ngờ đã khiến cả ê-kíp không kịp trở tay, Diễm My 9X và Nhã Phương nhìn nhau đầy hoang mang và “đứng hình” trước hành động của vị khán giả này.

Diễm My 9X chia sẻ về tình huống trong buổi họp báo

Chia sẻ với phóng viên, Diễm My 9X nói: “Lúc đó, My hơi xúc động một chút vì khán giả yêu quý bộ phim đến mức họ lên sân khấu làm điều này thì mình cảm thấy hơi bất ngờ. Nó không nằm trong kịch bản chương trình nên mình chỉ hơi bất ngờ thôi chứ không thấy sợ. Trong đời thường cũng có những khi My hơi bộc phát. Trường hợp như thế xảy ra thì My cũng hiểu cảm xúc đó”. Đề cập đến nhân vật K.W., Diễm My cho biết mình cũng quen với nữ MC này nhưng tình huống và chuyện tình cảm như thế nào thì cô không rõ.

Trước đó, chuyện sao Việt bị “tập kích” bất ngờ trên sân khấu không phải hiếm thấy. Nữ ca sĩ Bích Phương từng bị một khán giả lao lên giật micro để đi tìm con bị lạc khi đang biểu diễn trước hàng nghìn khán giả. Năm 2018, trong show diễn ở California (Mỹ), một người đàn ông bất ngờ lên sân khấu giật mic và đuổi Tuấn Hưng xuống khi anh đang hát. Nam ca sĩ tỏ rõ sự ngỡ ngàng và bực bội, sau đó gọi nhân viên an ninh đến xử lý sự việc.

Nhã Phương, Diễm My 9X và Ninh Dương Lan Ngọc là 3 nữ chính của “1990”

“1990” từng ấn định lịch chiếu vào dịp 30/4/2021, tuy nhiên vì lùm xùm giữa đạo diễn Nhất Trung và Nhã Phương mà bộ phim bị dời lịch. Trong buổi họp báo, bà xã Trường Giang cũng lần đầu nhắc đến câu chuyện ồn ào này. Nhã Phương chia sẻ: “Ai cũng có sự cố trong cuộc sống. Nếu tôi nói không buồn là không đúng nhưng nó cho tôi nhiều thứ, cho tôi một khoảng lặng. Tất cả biến cố dạy tôi trưởng thành”. Nữ diễn viên lảng tránh câu hỏi về mối quan hệ hiện tại với đạo diễn Nhất Trung. Đối với cơ hội hợp tác với đàn anh sau này, cô cho biết bản thân rất yêu nghề, chỉ cần có vai diễn khiến cô đủ đam mê, cô luôn sẵn sàng nhận lời và sẽ không để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng.

“1990” ấn định lịch công chiếu từ mùng 1 Tết (1/2/2022), thuộc thể loại hài - tình cảm - gia đình, với câu chuyện của ba cô gái với ba cá tính khác biệt: Linh Lan (Ninh Dương Lan Ngọc), Jessica Diễm (Diễm My 9X) và Nhã Ca (Nhã Phương) hứa hẹn mang đến nhiều thú vị cho khán giả.

