Diễm My 9X lộ ảnh mang bầu hậu công khai bạn trai: Thực hư ra sao?

Người đẹp 9X đã phản hồi nghi vấn của dân mạng.

Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện hình ảnh Diễm My 9X để lộ bụng bầu to vượt mặt. Những hình ảnh này nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán. Rất nhanh sau đó, người xem liền nhận ra đó là hình ảnh cắt từ clip TikTok do chính nữ diễn viên đăng tải.

Hình ảnh Diễm My 9X lộ bụng bầu

Trong clip, Diễm My 9X diện váy đen giấu bụng, tuy nhiên dân mạng vẫn "soi" ra được cô nàng đang mang thai, nhảy cùng một sao nữ khác cũng đang trong quá trình thai kỳ. Bên dưới bài đăng, nhiều người đặt nghi vấn nữ diễn viên "Mỹ nhân kế" có bầu: "Diễm My có bầu à", "Có bầu mà vẫn xinh nè", "Công khai bạn trai rồi nay có bầu luôn rồi, chúc mừng chị yêu nhé",....

Ngay lập tức, người đẹp liền phủ nhận: "Diễm My đóng phim 'Giấc mơ của mẹ' ạ'". Được biết, đó là hậu trường lúc cô nàng hóa thân vào một nhân vật trong phim "Giấc mơ của mẹ". Trong giờ nghỉ giải lao, Diễm My 9X đã tranh thủ cùng một số người bạn cùng nhau quay TikTok giải trí. Đứng bên cạnh Diễm My 9X trong clip nêu trên là nữ diễn viên Ngân Hòa.

"Giấc mơ của mẹ" - xoay quanh câu chuyện về cuộc đời của bà Thanh (Hồng Vân). Bà hy sinh cả cuộc đời để chăm lo cho chồng và ba người con nhưng đến mãi sau này, các con mới thấu hiểu nỗi lòng của mẹ. Trong phim, Diễm My 9x vào vai Trà My, người con thứ hai của bà Thanh - ông Quốc (NSƯT Hữu Châu). Trà My là nhân vật lanh lợi và chính trực, dù rất yêu thương mẹ nhưng vì những bất đồng quan điểm mà Trà My và bà Thanh luôn tỏ ra căng thẳng với nhau.

Tạo hình của Diễm My 9X trong phim

Thành công và nổi tiếng từ sớm nhưng nữ diễn viên “Gái già lắm chiêu” lại rất kín tiếng trong chuyện đời tư. Lần gần đây nhất vào tháng 12/2021, người đẹp 9X công khai ảnh tình tứ bên bạn trai Việt kiều. Được biết, bạn trai của Diễm My 9X tên Vinh Nguyễn - doanh nhân có tiếng trong lĩnh vực xây dựng ở Úc. Cả hai từng có khoảng thời gian ngắn rạn nứt tình cảm và đến đầu năm 2019 tái hợp. Từ đó đến nay, cặp đôi luôn gắn bó khăng khít với nhau.

Diễm My 9X và bạn trai

Chia sẻ về chuyện cưới hỏi trong tương lai, Diễm My từng cho biết cả cô và bạn trai vẫn chưa nghĩ đến việc kết hôn: “Hiện giờ tôi vẫn để tang mẹ và chưa có kế hoạch tiến xa hơn vì bận rộn với các dự án phim điện ảnh và truyền hình. Bạn ấy cũng đang mở một nhà hàng mới nên cũng rất bận rộn. Khi nào có tin vui thì tôi sẽ báo cho khán giả biết”, nữ diễn viên bộc bạch.

