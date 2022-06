Mỹ nhân VTV bị chồng "cấm sóng" vì ưa mặc đồ gợi cảm thế này

Nếu như những khoảnh khắc nóng bỏng của mỹ nhân Việt khiến người hâm mộ xuýt xoa thì ông xã, bạn trai của loạt sao này lại lo "thon thót".

Sở hữu hình thể đẹp, ba vòng gợi cảm khiến nhiều mỹ nhân Việt ưa mặc những thiết kế cắt xẻ, bó sát hay bikini khoe triệt để đường cong. Nếu như những khoảnh khắc này khiến người hâm mộ xuýt xoa thì ông xã, bạn trai của loạt sao này lại lo "thon thót".

Mới đây, Vy Pumpe - bà xã Mạc Văn Khoa đăng tải loạt ảnh diện trang phục áo tắm quyến rũ thu hút sự chú ý của nhiều người. Dù bộ đồ tắm không quá hở nhưng đây là lần hiếm hoi bà mẹ một con khoe ảnh kiệm vải nên vẫn khiến dân tình "mắt tròn mắt dẹt". Nhìn vào hình ảnh, có thể thấy đã qua một lần sinh nở nhưng Vy Pumpe vẫn giữ được vóc dáng thon thả, vòng 2 săn chắc, đặc biệt làn da trắng càng khiến cô nổi bật.

Bên dưới bài viết của Vy Pumpe, nhiều người để lại bình luận khen ngợi sắc vóc của bà mẹ một con. Tuy nhiên, Mạc Văn Khoa lại "ghen tuông" ra mặt và để lại bình luận: "Nhưng anh chưa cho phép mà em", kèm biểu tượng cười ra nước mắt.

Cũng như Mạc Văn Khoa, diễn viên Bình An gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh đối lập của hôn thê Phương Nga cùng lời than thở. Cụ thể, đó là 2 hình ảnh của Phương Nga khi tham dự Vietnam International Fashion Week vừa qua. Khi xuất hiện cạnh Bình An, Á hậu Việt Nam 2018 ăn mặc kín đáo nhưng vào hôm khác một mình sải bước trên thảm đỏ, người đẹp diện chiếc đầm hở bạo khoe trọn đôi chân dài nuột nà cùng thềm ngực đầy đặn: "Đi với mình thì bạn ấy kêu, rồi đi một mình cái bạn ấy chơi lớn luôn. Ý là sao nhỉ, Bùi Phương Nga?", Bình An hoang mang hỏi.

Thúy Diễm là gương mặt quen thuộc với khán giả màn ảnh nhỏ khi góp mặt trong nhiều dự án phim. Trong bộ phim "Cát đỏ" chiếu trên VTV, Thúy Diễm vào vai cô gái có số phận truân chuyên nhưng rất mạnh mẽ, trải đời. Điều khiến nhiều người chú ý là nữ diễn viên 8X có nhiều cảnh nóng táo bạo, hoang dại với ba bạn diễn Hữu Thanh Tùng, Võ Cảnh và Thạch Kim Long. Chính cô từng thừa nhận đây là vai diễn hay nhưng có quá nhiều cảnh nóng nên phải "khai" trước để Lương Thế Thành chuẩn bị tinh thần và được ông xã động viên, ủng hộ.

Xuất thân là người mẫu, sở hữu chiều cao ấn tượng cùng số đo hình thể chuẩn, Thúy Diễm có phong cách thời trang ấn tượng, theo đuổi hình ảnh quyến rũ. Đặc biệt sau khi sinh con, cô ngày càng thăng hạng nhan sắc và thường xuyên khoe dáng trong những thiết kế táo bạo. Trước những màn lên đồ gợi cảm của vợ, Lương Thế Thành cho biết anh không thích bà xã mặc quá nóng bỏng nhưng vì đặc thù công việc nên vẫn chiều để Thúy Diễm có được hình ảnh đẹp trước công chúng.

Trong một lần khoe ảnh đi chơi, Thúy Diễm than thở bị ông xã "ghen ra mặt" và còn hài hước đưa ra lệnh cấm vợ đi chơi xa mà không có chồng bên cạnh: "Chồng kêu tung tăng quá, hết phim này về đừng mong cấp phép cho đi xa một mình nữa nhé".

Dù đã qua hai lần sinh nở nhưng Hồ Ngọc Hà vẫn giữ được vóc dáng gợi cảm. Không những thế, giọng ca 8X còn là một trong những mỹ nhân có phong cách thời trang ấn tượng của Vbiz, cô chuộng những thiết kế quyến rũ phô trọn đôi chân dài hay ba vòng nóng bỏng.

Là người sinh sống ở phương Tây từ nhỏ nên Kim Lý có tư tưởng khá thoáng, anh tỏ ra thoải mái khi bà xã mặc kiệm vải. Tuy nhiên cũng có lúc nam diễn viên hoảng hốt "ghen ra mặt" khi thấy Hồ Ngọc Hà "mặc như không mặc" thế này.

Trước khi ly hôn, Hoàng Oanh và ông xã ngoại quốc có thời gian hạnh phúc. Đặc biệt người đẹp cũng từng khiến ông xã "nóng mặt" khi đi tập gym mà mặc đồ xẻ ngực sâu để lộ vòng 1 căng tràn. Dù đang chăm con nhưng chồng Hoàng Oanh phải vội vàng "lên đồ" hộ tống vợ đi tập gym.

